Miguel Polo Polo arremetió contra Sergio Fajardo tras reunión con Paloma Valencia: “Es de lo más mala gente que hay”

Paloma Valencia invitó públicamente a Sergio Fajardo a “tomarse un café” durante un recorrido por Corabastos, en Bogotá, en medio de la recta final de la campaña presidencial - crédito Paloma Valencia/X

El 23 de mayo de 2026, la candidata presidencial Paloma Valencia (derecha), del Centro Democrático, y el aspirante Sergio Fajardo (centro), se tomaron un café en un hotel de Barranquilla. El encuentro surgió luego de que la congresista invitara públicamente a Fajardo a conversar y exponer sus ideas, esperando que la reunión concluyera con alguna clase de alianza o respaldo en materia electoral.

“Hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo, que inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted, porque es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad. Doctor Sergio, acépteme un café”, dijo la candidata en un video que publicó en sus redes sociales.

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El candidato presidencial aseguró que fue una conversación respetuosa, pero no habrá una alianza - crédito @sergio_fajardo/X

El también exgobernador de Antioquia aceptó la invitación. Afirmó estar dispuesto a escuchar las iniciativas y argumentos de la contendiente y a dar a conocer los suyos, sobre todo, centrándose en la necesidad de superar la polarización “asociada con los nombres de (Gustavo) Petro y (Álvaro) Uribe”.

La reunión se efectuó ante las cámaras; no fue privada. En ella, Valencia explicó que ha tratado de hablar con los integrantes de todos los partidos políticos, algo que, según detalló, también hizo Sergio Fajardo cuando fue gobernador de Antioquia. Sin embargo, esos puntos de coincidencia no fueron suficientes para forjar una alianza político-electoral. Así lo dio a conocer el candidato presidencial de centro.

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“Estuvo buena la conversación, respetuosa. Yo dije: “Esto no es personal”. Yo respeto a Paloma Valencia, ella tiene sus ideas, su figura alrededor de el presidente Álvaro Uribe. Así es, pero vamos por otros caminos. Queremos la democracia, pero por otros caminos. Estamos ahí. La hemos sudado y esto apenas comienza“, concluyó Fajardo.

Polo Polo criticó fracaso de la alianza Valencia-Fajardo

Miguel Polo Polo aseguró que Sergio Fajardo es de izquieda - crédito @miguelpolopolo/Instagram

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo, que apoya al candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), reaccionó a los resultados del encuentro entre los aspirantes. En una publicación que hizo en su cuenta de X, criticó a Sergio Fajardo, señalándolo de no ser de centro, como él afirma; aseguró que su ideología política tiende más hacia la izquierda, que es la corriente más alejada de la línea política que representa Paloma Valencia.

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El congresista puso en duda el diálogo respetuoso que tuvieron los candidatos ante las cámaras y acusó al exgobernador de no ser una buena persona. “Por eso a la izquierda no hay que darle ni un milímetro. Fajardo es de lo más mala gente que hay. Estoy casi seguro de que jamás le dijo en privado a Paloma lo mismo que le dijo en pleno en vivo”, aseveró.

Miguel Polo Polo criticó a Sergio Fajardo y aseguró que es mala gente - crédito @MiguelPoloP/X

Asimismo, afirmó que Fajardo traicionó a la aspirante del Centro Democrático y que, contrario a lo que otros políticos pueden pensar, no es un reflejo de la decencia. “Y Paloma, con la buena fe que tiene, seguramente no esperaba esa puñalada de alguien a quien, aunque considerara contradictor político, pudo haber visto como una persona decente. Pero de decente no tiene NADA ese fraude de Fajardo”, señaló.

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El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció al respecto, exponiendo una postura favorable sobre la reunión. Afirmó que en todo momento hubo respeto por parte de la candidata Paloma Valencia y que, en ella, resaltó su rechazo hacia la candidatura del aspirante de la izquierda Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico).

Álvaro Uribe Vélez destacó el encuentro entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Paloma dio un ejemplo que debemos seguir; esta mañana en la reunión con el Dr Fajardo dejó muy claro su actitud de respeto a otras campañas y reiteró su firmeza para derrotar a Cepeda, promotor y candidato del terrorismo y de la cubanización de Colombia”, precisó el ex jefe de Estado.

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