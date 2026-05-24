Colombia

Mafe Carrascal le tiró a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Colombia no va a volver a ese pasado”

La representante del Pacto Histórico subrayó la importancia de respaldar candidaturas comprometidas con la defensa de los derechos sociales, en contraste con figuras asociadas a privilegios tradicionales

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Mafe Carrascal resaltó trayectoria de Aída Quilcué y critica a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa
Mafe Carrascal resaltó trayectoria de Aída Quilcué y critica a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

Durante el cierre de campaña, Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, negó categóricamente las acusaciones lanzadas por la aspirante del Centro Democrático Paloma Valencia.

No soy despojadora de tierras ni he excluido al pueblo”, expresó la candidata. Destacó el rechazo hacia quienes, según sus palabras, “han dejado a este país en la miseria, en la exclusión, en el olvido y en el odio estructural”.

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Quilcué defendió su trayectoria y aseguró representar intereses populares. “No pertenezco a esa clase”, insistió la dirigente.

Las palabras de Quilcué, hicieron que la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, se pronunciara en un mensaje X en el que estableció diferencias entre figuras políticas del país, de cara a la contienda electoral que se avecina el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

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Aida Quilcue defendió su trayectoria y negó exclusión del pueblo colombiano - crédito @MafeCarrascal/X

En su publicación en X, Carrascal destacó la trayectoria de Aída Quilcué, a quien describió como “heredera de Manuel Quintín Lame y de la lucha contra la opresión, la servidumbre y el despojo en el Cauca”. Además, resaltó su papel en la defensa de los derechos del pueblo, la tierra y la paz.

Carrascal contrastó esta visión con la postura de la aspirante Paloma Valencia, a quien señaló como representante de sectores históricamente privilegiados.

Representa lo contrario: viene de la estirpe que defendió a sangre y fuego esos privilegios”, escribió la representante. Según su mensaje, Valencia “ha militado contra el campesinado, contra los derechos laborales y contra las pensiones de los adultos mayores”.

En el mismo sentido, la congresista incluyó en su crítica al también abogado y candidato Abelardo de la Espriella, sobre quien aseguró: “Dijo con orgullo que habría sido paramilitar, como esos que despojaron de sus tierras a millones de campesinos y luego terminaron siendo sus clientes”. Para Carrascal, estos liderazgos encarnan una visión política opuesta a la que propone el Pacto Histórico.

El mensaje de Carrascal también contiene un llamado a la ciudadanía para evitar el regreso a dinámicas del pasado.

Mafe Carrascal marcó diferencias políticas y llamó a votar por el Pacto Histórico - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal marcó diferencias políticas y llamó a votar por el Pacto Histórico - crédito @MafeCarrascal/X

Colombia no va a volver a ese pasado: merecemos un gobierno que defienda las libertades de todas y todos, y no sólo de los ricos y terratenientes”, afirmó. La representante insistió en la importancia de consolidar un proyecto político que priorice la justicia social y los derechos colectivos.

Carrascal finalizó su pronunciamiento invitando a la movilización electoral el próximo 31 de mayo. Mencionó su respaldo a los candidatos Iván Cepeda y Aída Quilcué, concluyendo: “¡Vamos a ganar en primera vuelta!”.

Mafe Carrascal convocó a la movilización en Bogotá y pidió respaldo total al Pacto Histórico

Un video difundido en X mostró la intervención de Mafe Carrascal durante una jornada de campaña en la localidad de Engativá, donde la congresista llamó a la ciudadanía a ocupar todos los espacios públicos y digitales para respaldar al Pacto Histórico.

Carrascal instó a “tomar las calles, las redes sociales, los medios comunitarios y los WhatsApps”, con el fin de ganar “voto a voto” de cara a la cita en las urnas prevista para el 31 de mayo. Según la dirigente, “la encuesta es el 31 de mayo en las urnas”, y recalcó la importancia de cuidar los resultados tras el proceso electoral.

Durante el evento, la representante destacó el anuncio sobre la apertura de una nueva sede de la universidad pública en Suba, iniciativa atribuida a la administración del actual presidente Gustavo Petro.

Mafe Carrascal impulsó respaldo al Pacto Histórico y criticó gestión de servicios en Bogotá - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal impulsó respaldo al Pacto Histórico y criticó gestión de servicios en Bogotá - crédito @MafeCarrascal/X

Tuvo que ser Gustavo Petro presidente de la República para que en Bogotá se pensaran abrir otra sede de la universidad pública”, expresó Carrascal, subrayando también la demanda de ampliar el acceso universitario a zonas rurales y a la Medialuna del Sur.

La jornada incluyó críticas a la privatización de empresas distritales y reclamos por el retiro de subsidios sociales. Carrascal denunció la eliminación de apoyos para personas con discapacidad y citó a Iván Cepeda: “Vamos a trabajar porque las personas con discapacidad tengan una renta básica, tengan un subsidio”.

La militante del Pacto Histórico cuestionó la gestión de la recolección de basuras y los servicios públicos, al afirmar que “nos están cobrando mensualmente la recolección que no están haciendo efectivamente”.

El mensaje concluyó con un llamado a la organización y a la movilización permanente: “Después del 31 volvemos a celebrar y a seguirnos organizando”, alentó Carrascal, quien reafirmó la consigna de “que viva Suba, que vota por el cambio”.

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