La Fiscalía incautó millonario patrimonio del Clan del Golfo en Antioquia: celular de alias la Contadora relevó las ubicaciones de los predios

El principal objetivo de la medida fue la fortuna de Yuliana Andrea Manco David, alias la Contadora, y familiares de alias Otoniel - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación incautó más de 60 bienes asociados al denominado Clan del Golfo en una operación valorada en cerca de 73.000 millones de pesos, cuyo objetivo principal fue la fortuna de Yuliana Andrea Manco David, alias la Contadora, así como la de familiares directos del jefe criminal alias Otoniel.

Según las autoridades, los artículos confiscados evidencian el poder económico con el que cuentan estos grupos, especialmente, por el tráfico de drogas y la extorsión en diferentes regiones del país.

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Según el informe judicial obtenido por El Tiempo, la Fiscalía decomisó viviendas, empresas y vehículos de alto valor, ubicados sobre todo en la ciudada de Medellín y municipios de Antioquia, tras una extensa investigación que incluyó el testimonio de un informante y el análisis de un teléfono móvil recuperado durante un allanamiento. Entre los mayores afectados están la “Contadora” —prima de los fundadores del clan—, un hermano de “Otoniel” y la expareja de este narcotraficante.

La investigación que permitió ubicar y confiscar los bienes de la “Contadora”, familiar de capos del Clan del Golfo, partió de la inspección de un teléfono móvil hallado tras un allanamiento en Medellín y de las revelaciones de un informante clave.

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Familiares allegados a alias Otoniel, incluidos su hermano alias Cuarentano y su expareja, resultaron afectados por la extinción de dominio - crédito Reuters

Según la resolución a la que accedió El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación identificó más de 60 bienes, entre los que se cuentan viviendas, empresas y automóviles, cuya valoración asciende a 73.000 millones de pesos. Los inmuebles se localizan principalmente en Medellín, La Estrella, Bello, Carepa y Santa Fe de Antioquia.

Según la resolución del 24 de marzo de 2026 consultada por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación aseguró viviendas de lujo, empresas y automóviles de alta gama. Entre los principales inmuebles figuran una casa en La Estrella, ubicada en el conjunto residencial Bilbao, otra residencia en Bello, dentro de la urbanización La Cabañita, y lotes en Manantial, Nuevo Carepa y El Oasis, todos en el municipio de Carepa.

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También destacan un apartamento en Mirador del Cauca, Santa Fe de Antioquia, y otro en Aviva Affinity, en Medellín. En el ámbito comercial, la Fiscalía incautó Vega Express, una empresa de mensajería; Baby Store Anju, un almacén de ropa infantil; y Terryautos, un local de mantenimiento automotriz en la comuna Belén de Medellín, con activos superiores a 600 millones de pesos, propiedad de uno de los hermanos de la “Contadora”.

Respecto a los vehículos, se incluyen una camioneta Toyota Prado a nombre de la “Contadora”, una Land Cruiser modelo 2025, un Toyota Corolla Cross 2026 y una Fortuner modelo 2021. Las autoridades siguen revisando la titularidad de otros predios probablemente vinculados a testaferros, así como la adquisición de lotes por parte de esta red familiar.

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El grupo armado está adelantando el inicio de un diálogo de paz con el Estado - crédito Colprensa

La valoración oficial sitúa el total de los bienes incautados en 73.000 millones de pesos, consolidando una de las mayores operaciones de extinción de dominio en Antioquia en los últimos años.

Quiénes son la ‘Contadora’ y los familiares de Otoniel afectados

Yuliana Andrea Manco David, conocida como la “Contadora”, es prima de los fundadores del Clan del Golfo y mantenía un perfil bajo como vendedora en una compañía de talento humano, con un salario registrado menor a 700.000 pesos. Sin embargo, la investigación reveló que desempeñaba un papel central en la coordinación logística y financiera del grupo criminal, especialmente en la administración de recursos ilícitos.

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Carlos Mario Úsuga David, alias Cuarentano, es hermano de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022. Un allanamiento previo en su residencia de El Poblado permitió incautar una motocicleta BMW, una camioneta Toyota Prado y dólares en efectivoademás de documentación empresarial y bancaria relevante. Cuarentano purga una condena de siete años en la cárcel La Tramacúa por concierto para delinquir agravado y narcotráfico.

Las autoridades identificaron propiedades localizadas en La Estrella, Bello, Carepa, Santa Fe de Antioquia y el sector Belén de Medellín - crédito Dijín

La Fiscalía General de la Nación también aplicó medidas sobre la expareja de Otoniel, quien figura como titular de varias empresas y propiedades incluidas en la misma resolución. El universo de afectados abarca al menos trece personas, en su mayoría familiares y allegados, sobre quienes se dictó la medida con el objetivo de desarticular el apoyo económico del clan.

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El Clan del Golfo, considerado actualmente la organización criminal más poderosa de Colombia, es objeto de sucesivas investigaciones y acercamientos políticos con el gobierno encabezado por Gustavo Petro. La reciente incautación representa un duro golpe, en línea con la estrategia del Estado para atacar las fuentes de financiación del narcotráfico mediante medidas patrimoniales focalizadas en Antioquia y Medellín.