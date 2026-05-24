Daniel Quintero le contestó a Carlos Carrillo por llamarlo “imputado”: “Ataques innecesarios”

Vicepresidente del Fomag y exgerente jurídico advierten sobre presuntas irregularidades en manejo de recursos del magisterio - crédito Fomag/X

La salida de Salomón Figuerón del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) provocó un cruce de declaraciones entre Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y Daniel Quintero, actual superintendente de Salud.

El conflicto, expuesto a través de la red social X, evidenció diferencias sobre las causas de la desvinculación de Figuerón y el clima interno en entidades estatales.

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Carrillo publicó en su cuenta oficial: “A Salomón Figuerón lo echan del Fomag por el perfilamiento de Esteban Restrepo, el sobachaquetas estrella del imputado Daniel Quintero”.

El funcionario sostuvo que la decisión responde a intereses ajenos al mérito profesional, al afirmar: “Lo dije hace unas semanas, esos hampones van a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos”.

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El director de la Ungrd destacó el trabajo del vicepresidente del Fomag Herman Bayona y su equipo, a quienes definió como personas “decentes que sí aportan al proyecto progresista”.

Director de la Ungrd acusó perfilamiento y critica desvinculación de Salomón Figuerón en el Fomag - crédito @CarlosCarrilloA/X

La reacción de Daniel Quintero no tardó en llegar. A través de la misma red social, el también exalcalde de Medellín respondió directamente a Carrillo: “Carlos, para ya. Conocí a Salomón hace unos días en el marco de la auditoría que ordenó el Presidente al Fomag. Me pareció un tipo decente. Nada tengo que ver con su salida, e incluso he pensado en contratarlo”.

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Quintero manifestó que, si la desvinculación de Figuerón responde a motivaciones políticas para encubrir corrupción, tomará medidas: “Si su salida se debe a intereses políticos para ocultar la corrupción en el Fomag procederé como es debido”, escribió el exfuncionario.

El exalcalde también instó a Carrillo a mantener la mesura institucional: “Es mi deber, pedirte nuevamente respeto. Faltas al deber disciplinario e incluso cruzas la línea penal al llamar hampón a compañeros de trabajo”.

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En su mensaje, Quintero subrayó la importancia de enfocar los esfuerzos en las tareas asignadas y no en disputas personales: “La salud y la unidad de riesgo son trabajo suficiente para andar pensando en otras cosas”.

Daniel Quintero rechazó señalamientos y negó vínculo con la salida de Salomón Figuerón del Fomag - crédito @QuinteroCalle/X

Retiro del gerente jurídico del Fomag generó cuestionamientos sobre denuncias de corrupción en la Fiduprevisora: “Venimos trabajando sin internet”

El vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Herman Bayona, denunció un ambiente de hostilidad y presiones desde su llegada a la Fiduprevisora. Según Bayona, se ha conformado un equipo enfocado en la lucha contra la corrupción, con el objetivo de implementar el modelo de salud cero cero tres.

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Este sistema, diseñado para garantizar el derecho a la salud de los maestros en Colombia, enfrenta resistencias de grupos con intereses políticos y económicos.

Bayona afirmó que el equipo ha enfrentado múltiples ataques y obstáculos en su labor. “150 funcionarios venimos trabajando sin Internet y solventamos con el Internet de nuestros celulares”, señaló el directivo. Agregó que han intentado removerlo de su cargo en tres ocasiones, incluso contrariando la voluntad del presidente Gustavo Petro.

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Daniel Quintero y Carlos Carrillo cruzan acusaciones públicas tras la desvinculación de Salomón Figuerón del Fomag - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE - Catalina Olaya/Colprensa

A la situación se suma la reciente terminación del contrato de Salomón Figueroa, gerente jurídico del Fomag. Figueroa aseguró que su salida está relacionada con las denuncias hechas contra irregularidades en el manejo de recursos.

“Denunciamos el desfalco de la prima ley noventa y uno por más de 250 mil millones de pesos”, declaró Figueroa. Añadió que también expusieron un pago irregular de represas por 133 mil millones de pesos y recientes acciones contra la IPS Sumimedical, acusada de obstaculizar la implementación del nuevo modelo de salud mediante el monopolio de Horus.

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Según Figueroa, la respuesta de Salcedo a estas denuncias fue la terminación de su contrato.

Bayona cuestionó los motivos detrás de estas decisiones. “La pregunta aquí es: ¿cuáles son los intereses económicos o políticos que están moviendo estas decisiones? Es muy importante también decirle al país que se está premiando la corrupción, que las personas que hemos denunciado, que presuntamente han cometido estos delitos, se han atornillado”, planteó el vicepresidente del Fomag, quien advirtió sobre el riesgo de que se premie la corrupción y se desplace a quienes denuncian irregularidades.

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