Colombia

Clima en Cali: temperatura y probabilidad de lluvia para este 24 de mayo

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Cali)
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Cali)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Cali este 24 de mayo.

PUBLICIDAD

En Cali se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 65% durante el día y del 61% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 69% en el transcurso del día y del 90% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 17 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 10.

La predicción del estado del tiempo en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Cali?

Al ubicarse al norte del Valle de Cauca, Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco.

En Cali, la temperatura promedio es de 24 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 30 y los 31 grados centígrados. Mientras que en la temperatura mínima desciende por las noches hasta los 19 y 20 grados centígrados.

Cali se caracteriza por registrar lluvias constantes a lo largo del año, siendo dos temporadas donde las precipitaciones son más abundantes.

La primera va de marzo a mayo y la segunda de octubre a diciembre, siendo abril y noviembre los meses con más lluvias.

En contraste, son los meses a mitad de año los más secos en la ciudad colombiana: junio, julio y agosto.

La ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)
La ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)

Colombia, un “arcoíris” de climas

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en CaliClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Barranquilla

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Barranquilla

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 24 de mayo

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 24 de mayo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bogotá este 24 de mayo

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bogotá este 24 de mayo

Pronóstico del clima en Medellín este domingo: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Medellín este domingo: temperatura, lluvias y viento

Procurador advierte a Gustavo Petro sobre el uso del poder para hacer política: “No puede pasarse de ese límite”

Gregorio Eljach se refirió al papel del presidente en época electoral y al uso de su investidura en el debate público. También insistió en la necesidad de respetar los límites institucionales, defender la independencia de los órganos de control y evitar la participación indebida de funcionarios en política

Procurador advierte a Gustavo Petro sobre el uso del poder para hacer política: “No puede pasarse de ese límite”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Estos serían los motivos personales que llevaron a Francisco Bolívar a dejar su papel de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Las claves de ‘Dai Dai’: Shakira utilizo lugares emblemáticos y representantes de 12 naciones en el himno de la Copa del Mundo

Greeicy, Paula Pera, Fito Páez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Junior eliminó a Independiente Santa Fe en penales y jugará la final de la Liga BetPlay ante Nacional

Junior eliminó a Independiente Santa Fe en penales y jugará la final de la Liga BetPlay ante Nacional

Atlético Nacional es el primer finalista de la Liga BetPlay: superó al Tolima por 3-1 en Medellín

Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga