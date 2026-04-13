Colombia

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de abril

Al finalizar la jornada, se publicaron los números que resultaron premiados en el sorteo más reciente de la noche

Guardar
Conoce cuáles fueron los números ganadores del Sinuano Noche. (Infobae / Jovani Pérez)
Conoce cuáles fueron los números ganadores del Sinuano Noche. (Infobae / Jovani Pérez)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este domingo, 12 de abril de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

  • Fecha: domingo 12 de abril de 2026.
  • Sorteo: 13.488.
  • Números ganadores: 5 3 2 4.
  • Quinta: 9.

Lo que debes saber acerca de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Las recomendaciones para conservar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Resultado de SinuanoSinuano NocheSinuano noche ultimo sorteoSinuano noche ayerLoterías de Colombiacolombia-loteriascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Autoridades de Bogotá activan operativo de rescate para buscar a seis personas desaparecidas en la zona boscosa de Monserrate

Las acciones involucran herramientas tecnológicas y personal capacitado, en una labor coordinada para ubicar al grupo reportado como perdido en las inmediaciones del reconocido cerro de la capital

Autoridades de Bogotá activan operativo de rescate para buscar a seis personas desaparecidas en la zona boscosa de Monserrate

Resultado Super Astro Luna hoy 12 de abril

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna hoy 12 de abril

El peso colombiano lideró la apreciación de monedas frente al dólar en el último mes, pero medida del Gobierno Petro genearía riesgos

La divisa enfrenta retos de volatilidad y riesgos institucionales hacia el cierre de 2026, aseguró el analista de Monedas de Visión Davivienda, Santiago Martínez

El peso colombiano lideró la apreciación de monedas frente al dólar en el último mes, pero medida del Gobierno Petro genearía riesgos

Cámara de Comercio de Bogotá abrió inscripciones para nuevos talentos en Gastrofest 2026: así puedes postular su restaurante

Los establecimientos seleccionados recibirán acompañamiento empresarial y acceso a escenarios de visibilidad como el Concurso de Cocina y rutas promocionales

Cámara de Comercio de Bogotá abrió inscripciones para nuevos talentos en Gastrofest 2026: así puedes postular su restaurante

Petro reaccionó a resultados presidenciales en Hungría, en donde ganó la oposición y las comparó con el proceso electoral en Colombia

Con una extensa publicación en sus redes sociales, el mandatario reaccionó a la victoria del conservador Péter Magyar, que derrotó en las elecciones legislativas al actual primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, que llevaba 15 años en el poder

Petro reaccionó a resultados presidenciales en Hungría, en donde ganó la oposición y las comparó con el proceso electoral en Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Hugo Rodallega denunció que fue agredido con una piedra a la salida del clásico entre Santa Fe y Millonarios: así fue el tenso momento

Ramón Jesurún comienza a pensar en el retiro como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Falcao volvió a quejarse del árbitraje en Colombia, luego del clásico contra Santa Fe: “¿Cuál es el miedo de pitarle un penalti a Millonarios?"