Hasta con gafas inteligentes: revelan detalles del fraude en el examen de admisión en la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia

Más de 3.700 aspirantes compitieron por cupos restringidos, pero el escándalo reveló graves fallas en los sistemas de control académico - crédito Universidad de Antioquia y @solsilvanazb/X

La Universidad de Antioquia se encuentra en el ojo de la polémica, luego de que 42 médicos fueran sorprendidos haciendo trampa en el examen de admisión a especialidades, utilizando tecnología de punta para burlar los controles académicos.

La sanción más inmediata fue la anulación del examen para los implicados y una restricción de cinco años para volver a postularse, pero tanto la universidad como el Ministerio de Educación evalúan sanciones adicionales, incluidas acciones legales.

El caso involucra a profesionales en ejercicio, lo que ha generado un debate profundo sobre la ética médica y la presión que enfrentan los aspirantes a especializaciones en Colombia.

La red de fraude detectada empleaba un sistema sofisticado: participantes ingresaban con dispositivos ocultos —entre ellos, gafas inteligentes y micrófonos inalámbricos— para capturar imágenes de las preguntas y transmitirlas a expertos ubicados fuera del recinto.

Una red criminal utilizó gafas inteligentes, micrófonos inalámbricos y relojes inteligentes para facilitar el fraude en los exámenes de admisión médica - crédito Universidad de Antioquia

Los “asesores” externos, a su vez, enviaban respuestas a los concursantes a través de microaudífonos conectados por Bluetooth.

De acuerdo con la información confirmada por Pablo Patiño, decano de la Facultad de Medicina de la UdeA a La FM, “hay médicos expertos encargados de responder los cuestionarios desde el exterior de las aulas”, lo que muestra el nivel de organización y especialización de la red.

Detalles técnicos de la operación fraudulenta

Según los reportes de la universidad y el Ministerio, los responsables emplearon gafas con cámara, relojes inteligentes y sistemas de transmisión en tiempo real para sortear la supervisión.

El procedimiento consistía en tomar fotografías de las preguntas desde dentro del aula, enviarlas a cómplices externos y recibir las respuestas con dispositivos apenas perceptibles.

Más de 40 médicos aspirantes a especialidades en la Universidad de Antioquia fueron sorprendidos usando dispositivos tecnológicos para cometer fraude durante el examen de admisión - crédito @solsilvanazb/X

La sofisticación de estos métodos pone en jaque los modelos tradicionales de vigilancia. La universidad, tras detectar las primeras señales irregulares, activó protocolos de inspección reforzados que permitieron descubrir la maniobra casi en tiempo real.

La magnitud de la operación quedó expuesta debido al volumen de aspirantes —cerca de 3.700 médicos— y a la alta demanda de cupos para especializaciones públicas, donde la competencia es feroz por el costo elevado en instituciones privadas.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, insistió en la gravedad del hecho: “Algunos aspirantes a especialistas empezaron a encontrarse con dispositivos electrónicos y de radiotransmisión, lo que nos pone en alerta a todo el sistema para extremar medidas”, declaró en entrevista con Mañanas Blu.

Rojas también destacó el respaldo gubernamental para que la UdeA aplique medidas disciplinarias ejemplares: “La universidad es el primer filtro para emitir sanciones y contará con todo el respaldo del Ministerio para que haya un castigo ejemplarizante”.

El Ministro de Educación advirtió que las sanciones a los médicos tramposos podrían ampliarse tras la revisión jurídica y disciplinaria - crédito Universidad de Antioquia

La universidad, por su parte, optó por sancionar a los involucrados con la imposibilidad de volver a presentar el examen durante diez semestres. El proceso podría escalar a instancias judiciales si se configuran delitos asociados al fraude académico.

En respuesta a la consulta sobre el desarrollo del caso, lo ocurrido en la UdeA revela la existencia de una red criminal que aprovecha los avances tecnológicos para facilitar el fraude en exámenes médicos.

Los responsables ya fueron identificados, expulsados del proceso y podrían enfrentar consecuencias legales, mientras la universidad y el Ministerio de Educación trabajan en medidas para reforzar la vigilancia y prevenir episodios similares.

El escándalo reabrió la discusión sobre el impacto de la tecnología en las evaluaciones académicas. El ministro Rojas advirtió: “Con el avance tecnológico ya no resulta eficiente la vigilancia tradicional en un salón de clases; ahora las instituciones deben extremar medidas”.

Algunas universidades consideran opciones como exámenes orales o controles presenciales más estrictos para evitar que dispositivos como anillos digitales o relojes con acceso a internet faciliten nuevas trampas.

Mientras avanza la investigación, la UdeA mantiene la reserva sobre la identidad de los implicados.