Estos son los cinco gastos que más afectan la quincena de los bogotanos por culpa de la inflación

La reciente alza de precios afecta el poder de compra en la capital, según datos oficiales y análisis de consultoras, con cinco rubros que concentran la mayor carga sobre el gasto doméstico - crédito Visuales IA

La inflación recortó el margen de las familias en Bogotá durante marzo de 2026, con una tasa anual de 5,62%, superior al promedio nacional de 5,56%.

De acuerdo con el Dane, el aumento mensual de precios en la capital fue de 0,84%, mientras que en el resto del país alcanzó 0,78%.

Este comportamiento, documentado por la firma de análisis financiero Russell Bedford Colombia, se refleja en cinco categorías de gasto que absorben una proporción mayor del ingreso familiar.

La suma de aumentos semanales ajusta el presupuesto

La presión sobre el bolsillo no surge de un solo frente, sino de la acumulación de cobros que se repiten a lo largo de la semana. Los incrementos en alimentos, comidas fuera de casa, servicios del hogar, educación y salud han dejado menos espacio para maniobrar.

Los incrementos en alimentos, comidas fuera de casa, servicios del hogar, educación y salud han dejado menos espacio para maniobrar - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

De acuerdo con el análisis, en Bogotá la presión sobre el presupuesto familiar se percibe en la suma de gastos cotidianos que se han vuelto más costosos al mismo tiempo.

Mauricio Serna, socio de finanzas corporativas de Russell Bedford Colombia, advierte: “Cuando suben al mismo tiempo varios rubros habituales, la capacidad real de la familia para cerrar el mes se ve comprometida”.

Alimentos: el principal aumento

El gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los incrementos, con un alza mensual de 1,27% y una variación anual de 6,27%. Dentro de este grupo, las frutas frescas subieron 8,66%, el tomate 13,58% y la carne de res y derivados 0,97%.

Cada visita al supermercado o a la tienda del barrio implica ajustar la lista de compras para intentar mantener el abastecimiento básico. “La presión no se siente solo en una compra grande, sino en la suma de gastos pequeños que se repiten cada semana”, resalta el informe.

Comer por fuera: gasto que se acumula

Otra categoría central es el gasto en comidas por fuera de casa, que ya no se limita a ocasiones especiales, sino que incluye almuerzos diarios, desayunos comprados en la calle y domicilios frecuentes.

Según datos del Dane, restaurantes y hoteles aumentaron 0,86% en marzo, con una variación anual de 9,92%, la cifra más alta entre todas las divisiones del índice de precios al consumidor.

Las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio subieron 0,93% en el mes. Serna sostiene: “Son consumos que parecen manejables por separado, pero juntos se vuelven una fuga constante”.

Servicios del hogar: electricidad y arriendo presionan el ingreso

El mantenimiento del hogar, que agrupa alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, mostró incrementos relevantes. En Bogotá, el precio de la electricidad subió 9,02% en marzo, la mayor variación mensual entre las principales ciudades del país.

A esto se agregan pagos inaplazables como arriendo, administración y servicios públicos, que cada mes absorben una parte fija del ingreso familiar. “Una parte importante del ingreso ya está comprometida antes de que el hogar tome decisiones de consumo”, explica Serna.

Educación: un gasto constante

El bloque de educación mantuvo la presión sobre las finanzas domésticas. Aunque marzo no trajo el mayor salto para este gasto, el aumento acumulado en el primer trimestre fue de 5,82% y la variación anual llegó a 7,54%.

El bloque de educación mantuvo la presión sobre las finanzas domésticas. Aunque marzo no trajo el mayor salto para este gasto - crédito Colprensa

Las familias deben cubrir matrículas, pensiones, transporte escolar, útiles y plataformas, ajustes que impactan el flujo de caja más allá de los primeros meses del año. El análisis destaca que “es un gasto que no siempre se percibe día a día, pero que deja la sensación de un presupuesto siempre apretado”.

Salud: otro pago fijo para los hogares

La categoría de salud se consolidó como otro pago fijo relevante. En marzo, los gastos relacionados con atención médica aumentaron 1,06%, mientras que la variación anual alcanzó 7,87%, una de las más elevadas del país. Aquí se incluyen copagos, medicamentos, consultas particulares, exámenes y compras en farmacia.

En los hogares donde viven niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, este gasto se transformó en una carga regular que compite con otras necesidades esenciales.

La categoría de salud se consolidó como otro pago fijo relevante. En marzo, los gastos relacionados con atención médica aumentaron 1,06%, mientras que la variación anual alcanzó 7,87%, una de las más elevadas del país - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Según Serna, “cuando coincide con mercado caro, servicios altos y educación todavía pesada, termina rompiendo cualquier cálculo del mes”.

Ajuste de hábitos, la respuesta a la inflación

El análisis de Russell Bedford Colombia señala que el ingreso familiar ya no basta para cubrir los gastos recurrentes sin ajustes importantes en la planificación.

Serna concluye: “Hoy el ajuste pasa por revisar hábitos que parecían menores, pero que se repiten varias veces por semana y terminan drenando la quincena. Cuando el ingreso no crece al mismo ritmo que los gastos esenciales, la organización del presupuesto deja de ser una buena práctica y se convierte en una necesidad básica para las familias”.