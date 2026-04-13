Colombia

Encontraron un cadáver en el parqueadero de un hotel de Medellín: el cuerpo estaba dentro de un costal

Una pesquisa en curso intenta establecer detalles sobre la persona fallecida y la forma en que fue ingresada al lugar, mientras equipos especializados examinan material audiovisual y recogen versiones para esclarecer el caso

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El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
El cadáver fue encontrado en el sótano del parqueadero del hotel, envuelto en una bolsa y metido dentro de un costal - crédito AFP

El hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un costal en un hotel del centro de Medellín (Antioquia) generó consternación entre los residentes y trabajadores del sector.

El hecho se conoció tras la alerta de un ciudadano, quien notó la presencia de un paquete inusual en el sótano del parqueadero durante la tarde del domingo 12 de abril.

Los agentes que acudieron a la escena constataron que el costal ocultaba un cadáver envuelto en una bolsa, según confirmaron fuentes policiales.

Dada la forma en que fue encontrado, los expertos no lograron en ese momento identificar ni el sexo ni la identidad de la víctima.

Hallan cuerpo descompuesto en un hotel - crédito CTI de la Fiscalía
Peritos forenses no lograron aclarar en el sitio la causa exacta de la muerte e investigan el misterio detrás del crimen en Medellín - crédito CTI de la Fiscalía

En respuesta al hallazgo, las autoridades judiciales pusieron en marcha una investigación exhaustiva. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde los especialistas esperan obtener datos que permitan establecer tanto la identidad como las causas del deceso.

Hasta el momento, la ausencia de información concreta sobre la víctima mantiene en suspenso a la comunidad.

De acuerdo con lo informado, el suceso ha generado desconcierto, especialmente porque se desconoce cómo fue ingresado el cadáver al hotel y quiénes serían los responsables.

La Policía y los equipos de seguridad del Valle de Aburrá iniciarion el análisis de las cámaras de vigilancia y la recopilación de testimonios para reconstruir los movimientos previos al hallazgo.

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
Autoridades de Medellín investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en un hotel del centro de la ciudad tras una denuncia ciudadana - crédito red social X

Este caso puso de manifiesto dudas sobre los protocolos de seguridad en la zona céntrica de Medellín y llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia en los alrededores del establecimiento. La comunidad permanece a la espera de avances en la investigación que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Encontraron muerto a ciudadano estadounidense en vivienda de El Poblado en Medellín: el cuerpo estaba en estado de descomposición

El hallazgo del cuerpo de Christopher Ryan Galusha en un apartamento de El Poblado, Medellín, generó inquietud entre los habitantes del edificio a inicios de marzo de 2026. La presencia de un fuerte olor fue el primer indicio que alertó a los vecinos, quienes notificaron a las autoridades locales sobre la situación inusual en el séptimo piso.

Las unidades de la Policía y el personal de criminalística ingresaron al inmueble tras recibir el aviso de los residentes. La escena que encontraron fue la de un hombre de 32 años, de nacionalidad estadounidense, tendido sin vida sobre la cama y con signos de descomposición avanzada.

El ciudadano, que había alquilado el apartamento aproximadamente un mes antes a través de una plataforma digital, llevaba al menos cinco días sin mantener contacto con otras personas.

Durante la inspección técnica, los investigadores descubrieron varias sustancias estupefacientes en el lugar. Estos elementos fueron asegurados como parte de los procedimientos y serán esenciales para determinar si guardan relación con el fallecimiento.

El análisis de estas sustancias quedó en manos de las autoridades, que buscan establecer cualquier posible vínculo con el hecho.

Hasta el momento, la causa precisa de la muerte de Galusha no ha sido confirmada. Se espera que los exámenes forenses arrojen información clave para aclarar si existieron factores externos o si el deceso se relaciona con el consumo de las sustancias encontradas en el apartamento.

El caso permanece bajo investigación activa. Los equipos forenses continúan recogiendo pruebas en el inmueble y analizando cada elemento que pueda aportar a la reconstrucción de los hechos. Aunque las autoridades han optado por mantener en reserva los detalles específicos del proceso, han reiterado que todas las hipótesis se mantienen abiertas hasta que los resultados periciales sean concluyentes.

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