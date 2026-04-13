El peso colombiano lideró la apreciación de monedas frente al dólar en el último mes, pero medida del Gobierno Petro genearía riesgos

Santiago Martínez, analista de Monedas de Visión Davivienda, dijo que el peso colombiano se apreció 3,4% en el último mes, a pesar del retador entorno de incertidumbre geopolítica a nivel internacional, que tradicionalmente favorece a los activos refugio como el dólar o el oro, e impacta negativamente a los mercados emergentes - crédito @VisiónDavi/X

El peso colombiano fue la moneda emergente con mayor apreciación frente a sus pares en los últimos 30 días, según un informe de Visión Davivienda. La divisa presentó una subida del 3,4% en ese periodo, con lo que superó al sol peruano, el peso argentino y el real brasileño.

Durante el último mes, el peso colombiano se fortaleció por la mayor entrada de dólares gracias a ventas externas, el aumento en el precio internacional del petróleo y expectativas positivas en el entorno político. Sin embargo, la entidad bancaria advirtió sobre riesgos estructurales a corto plazo, como el deterioro de las finanzas públicas y la reducción de la calificación crediticia, factores que podrían afectar la cotización de la moneda hacia el cierre de 2026.

Desempeño del peso colombiano en 2026

Además, el desempeño del peso colombiano ha sido destacado también durante 2026. El real brasileño acumula una apreciación del 7,4%, el peso argentino del 4,7% y el peso colombiano del 3,8% en lo que va del año. Por otro lado, el peso peruano creció un 3,1%, el peso argentino un 2,1%, el peso chileno un 1,8% y el real brasileño un 1,1% en el último mes. Otros activos regionales, como el peso mexicano, el forint húngaro, el rand sudafricano y el peso chileno, han registrado avances más modestos.

El dólar en Colombia lleva varias semanas por debajo de los $3.700 - crédito Luisa González/Reuters

Frente a esto, Visión Davivienda señaló que “las monedas emergentes se han logrado recuperar recientemente gracias al retroceso del dólar global, con el peso colombiano liderando las ganancias en el último mes, aunque presenta problemas estructurales para el mediano plazo”. Además, la entidad destacó la caída importante en la volatilidad diaria de la divisa colombiana durante las dos semanas recientes.

Al respecto, el analista de Monedas de Visión Davivienda, Santiago Martínez, precisó que “el peso colombiano se apreció en 3,4% en el último mes, a pesar del retador entorno de incertidumbre geopolítica a nivel internacional, que tradicionalmente favorece a los activos refugio como el dólar o el oro”. Agregó que, según la más reciente encuesta de la entidad a inversionistas institucionales, predomina una perspectiva positiva respecto al contexto político local.

Factores detrás de la apreciación del peso colombiano

Según el análisis, la entrada de divisas por ventas externas ha sido determinante. El aumento en los precios internacionales del petróleo favoreció los ingresos en dólares para la economía colombiana y fortaleció la tendencia alcista de la moneda.

Martínez resaltó que la venta de USD 2.100 millones del sector público, según registros de CTFEX, impulsó la apreciación del peso en el último mes. Anotó que “como lo mencionamos en informes previos, esta dinámica es particular en un entorno de alta incertidumbre geopolítica a nivel internacional, que normalmente lleva a que los inversionistas busquen activos refugio y salgan de economías emergentes como la colombiana”.

El 60% de los institucionales cree que la tasa de cambio para cierre de 2026 se ubicará en entre $3.800 y $4.000 - crédito Visión Davivienda

El optimismo en el panorama político, según el informe, también aporta a la confianza de los inversores y a los flujos de inversión hacia Colombia, lo que apoya así el avance de la moneda nacional.

Riesgos para el peso colombiano en el corto plazo

A pesar del favorable desempeño, el experto advirtió sobre retos estructurales que podrían presionar a la baja la tasa de cambio. Según él, el peso colombiano presenta unos riesgos estructurales muy relevantes, de los que posiblemente lo afectarán de forma negativa en el corto plazo.

Dentro de los factores que presionarán este comportamiento se encuentra:

Aumento de la prima de riesgo, impulsada por el deterioro de las finanzas públicas del país y el creciente riesgo institucional sobre el Banco de la República. Esto último tras el retiro anticipado del ministro de Hacienda de la reunión de política monetaria del mes de marzo.

Reducción de la calificación crediticia por parte de S&P hasta BB-, un nivel que no se había observado en la historia, disminuye el apetito de los inversionistas por activos locales.

Advirtió que estos elementos pueden provocar mayor volatilidad y presión sobre el peso colombiano en el corto plazo.

El dólar se debilitó a nivel mundial en 2025 y 2026 y Colombia se vio favorecido - crédito Colprensa

Proyecciones de tasa de cambio y perspectivas internacionales

Respecto a las recientes regulaciones, Santiago Martínez explicó que “la publicación del decreto que limita las inversiones de las AFPs (fondos de pensiones) en el exterior tendrá leves efectos a la baja sobre la tasa de cambio, como ya lo veníamos anticipando en informes previos. Sin embargo, sí podría impactar de forma importante las devaluaciones o tasas forward del dólar en Colombia”.

A nivel internacional, expresó que “el dólar medido por el índice de XY ha retrocedido ante los acuerdos iniciales entre Estados Unidos e Irán de un cese al fuego. Si bien la tendencia bajista del dólar a nivel global se mantendrá en 2026, la postura cautelosa de la Reserva Federal (FED) y la debilidad de otras economías desarrolladas limitarán una depreciación más profunda de la moneda estadounidense”.

Así las cosas, Visión Davivienda proyecta que la tasa de cambio del peso colombiano se mantendrá cerca de $3.720 por dólar en abril. Sin embargo, mantiene un sesgo alcista hacia el cierre del año, por lo que estima que la cotización podría alcanzar $3.850 por dólar para finales de 2026.