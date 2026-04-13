Abelardo de la Espriella explicó si enviará a la cárcel a Gustavo Petro de llegar a la Presidencia: “Eso no puede quedar impune”

Abelardo de la Espriella impulsará auditoría internacional sobre la gestión de Gustavo Petro - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella defendió la creación de un “bloque de búsqueda anticorrupción” y aseguró que su objetivo es realizar un exhaustivo “corte de cuentas” sobre la gestión del presidente Gustavo Petro.

Durante una entrevista con la periodista Vicky Dávila para Semana, De la Espriella negó tener facultad para procesar judicialmente al mandatario, pero insistió en que impulsará investigaciones profundas sobre el manejo de recursos públicos y la gestión estatal.

Según sus declaraciones, la misión del bloque sería auditar y documentar posibles irregularidades para que las autoridades competentes tomen decisiones jurídicas.

De acuerdo con lo reportado por Semana, el abogado precisó que su función no será la de juez ni fiscal, sino la de promover auditorías internacionales que permitan recopilar pruebas y remitirlas a las instancias pertinentes.

Abelardo de la Espriella hará bloque de búsqueda anticorrupción que pondrá bajo la lupa a Gustavo Petro - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

“Yo no puedo procesar al presidente o al expresidente. Lo que corresponde es presentar las pruebas a las autoridades”, manifestó De la Espriella en el diálogo con Dávila.

Durante la conversación, De la Espriella cuestionó la ampliación de la planta estatal y denunció un crecimiento desmedido del gasto público.

“¿Tú crees que un país puede seguir adelante después de que se lo han robado, que han ampliado la nómina como la han ampliado, que han despilfarrado recursos?”, expresó el abogado. Además, acusó al Ejecutivo de “feriar la soberanía” en regiones como el Catatumbo, aludiendo a la presunta entrega de zonas estratégicas al control de grupos vinculados con el narcotráfico.

“Eso no puede quedar impune. Tanta afrenta, tanta burla contra Colombia, tanta bajeza, tanto irrespeto, tanta indignidad no puede quedar en la impunidad”, enfatizó.

El medio citado detalló que el abogado también hizo referencia a la importancia de hacer justicia en temas sensibles para la población, como el acceso al agua potable, la educación, la salud y el trabajo.

“Un país que no hace justicia frente a los temas más complejos, que son los temas del dinero, de la educación, de la salud, de la gente más humilde, del trabajo, del agua potable, del alcantarillado, eso no tiene perdón”, afirmó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella exigió investigación a recursos estatales en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Abelardo de la Espriella acusó a Gustavo Petro de interceptaciones ilegales y exigió explicaciones

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella acusó al presidente Gustavo Petro de estar detrás de presuntas interceptaciones ilegales de sus comunicaciones.

En entrevista con Infobae Colombia, De la Espriella afirmó que existen elementos que demuestran la ilegalidad de estas acciones y exigió explicaciones al mandatario.

“La prueba reina de esas interceptaciones ilegales es el trino de hace tres días del presidente, donde reconoce que estoy siendo interceptado”, declaró, señalando publicaciones recientes de Petro en redes sociales como evidencia.

De la Espriella sostuvo que la Fiscalía General de la Nación revisó 13 mil interceptaciones legales y no encontró registros sobre sus líneas telefónicas.

“La propia fiscal general ha señalado que en 13 mil interceptaciones legales no aparecen escuchas a mis abonados celulares”, subrayó. Según el candidato, esta ausencia de registros confirma la inexistencia de una orden judicial, lo que lleva a concluir que “me estaban chuzando ilegalmente”.

Durante la conversación, el aspirante cuestionó el posible rol de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el caso y mencionó declaraciones del exdirector de esa entidad, quien habría reconocido la existencia de interceptaciones, en contraste con lo expresado por la Fiscalía.

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella aseguró que un trino de Gustavo Petro confirmaría que sus comunicaciones fueron interceptadas. El candidato sostuvo que la ausencia de registros en el Sistema Esperanza indicaría que se trataría de “chuzadas ilegales” y retó al mandatario a hacer públicas las supuestas grabaciones- crédito Infobae Colombia

“Dijo hace dos días que sí había interceptaciones. Y hoy la Fiscalía dice que no hay interceptaciones legales en mi contra, lo cual indica que son ilegales”, insistió. Además, De la Espriella rechazó señalamientos que lo vinculan con accionistas de Thomas Greg y posibles fraudes electorales.

“No conozco a esa gente, nunca me he sentado con ellos, no he hablado ni personalmente ni a través de teléfono u otro medio”, afirmó. El candidato calificó esos rumores de montaje y persecución política.

Finalmente, De la Espriella aseguró haber presentado denuncias ante la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y organismos internacionales.

“Presenté las denuncias correspondientes dejando en evidencia la persecución de la que estoy siendo víctima”, afirmó. Reiteró su disposición a continuar en la contienda electoral pese a la polémica: “No me voy a dejar presionar ni arredrar. Yo voy pa’ adelante”.