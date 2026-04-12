Colombia

Iván Cepeda denunció supuestos bloqueos del uribismo en su llegada a Pitalito, Huila: “Nada impedirá que sellemos nuestro triunfo”

El candidato presidencial del Pacto Histórico realizó un acto de campaña en Pitalito, señalando que intentaron impedir tanto su llegada al sur del Huila

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El candidato del Pacto Histórico denunció que sectores del uribismo buscaron bloquear sus actos en el Huila y Bucaramanga - crédito Iván Cepeda
El candidato del Pacto Histórico denunció que sectores del uribismo buscaron bloquear sus actos en el Huila y Bucaramanga - crédito Iván Cepeda

El candidato presidencia Iván Cepeda Castro presentó el sábado 11 de abril en el parque José Hilario López del municipio de Pitalito (Huila) una propuesta de Ley Anticorrupción que busca endurecer las sanciones contra funcionarios y empresarios involucrados en delitos contra el Estado.

Durante el evento, el representante del Pacto Histórico afirmó que sectores relacionados con el uribismo intentaron bloquear el acceso tanto a este encuentro en el sur del departamento como a un acto programado en Bucaramanga, según denunció ante los asistentes.

Fue así como el senador denunció: “Hoy se intentó impedir que yo llegara hasta esta plaza para encontrarnos en este nuevo multitudinario acto en Pitalito, y tampoco lo lograron”.

Con voz firme, agregó que “nada ni nadie impedirá que el próximo 31 de mayo sellemos nuestro triunfo en las urnas”.

Presuntos bloqueos por uribistas en acto de campaña en Pitalito, Huila - crédito Iván Cepeda/X
Presuntos bloqueos por uribistas en acto de campaña en Pitalito, Huila - crédito Iván Cepeda/X

La propuesta de Cepeda incluye la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con presencia en todo el país y la tipificación de la corrupción como delito grave. Plantea, además, que quienes incurran en grandes actos de corrupción no puedan acceder a casa por cárcel ni a beneficios judiciales.

“Los grandes corruptos no podrán tener casa por cárcel ni beneficios judiciales especiales que burlen la justicia”, detalló el aspirante del Pacto Histórico.

En cuanto a la evasión fiscal, la iniciativa busca mecanismos más estrictos para identificar a las personas jurídicas involucradas en procesos de contratación, dificultando la evasión de impuestos y cerrando brechas legales que permiten la impunidad.

El candidato propuso también una reforma al Sistema General de Regalías, orientada a que los recursos extraídos de la minería y de los hidrocarburos lleguen efectivamente a obras en vías, energía, educación y salud dentro de las regiones productoras.

Iván Cepeda aseguró ante sus seguidores que el próximo 31 de mayo buscará consolidar su triunfo electoral en las urnas - crédito Iván Cepeda
Iván Cepeda aseguró ante sus seguidores que el próximo 31 de mayo buscará consolidar su triunfo electoral en las urnas - crédito Iván Cepeda

La agenda de Cepeda para el sur del Huila incorpora temas clave para la economía local. Frente a la multitud, aseguró su compromiso de profundizar la reforma agraria, proteger el café ante la amenaza de importaciones, reparar las vías rurales y fortalecer la producción panelera.

Iván Cepeda le salió al paso a las críticas por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

La reacción de Iván Cepeda ante la controversia por la celebración privada en la Cárcel de máxima seguridad La Paz, ubicada en Itagüí, Antioquia, ha intensificado el debate público sobre la gestión penitenciaria en Colombia.

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico se pronunció nuevamente, esta vez desde su cuenta en la red social X.

Cepeda acusó de “hipócritas” a quienes, según él, se muestran sorprendidos por la fiesta dentro del penal, mientras han guardado silencio ante hechos más graves en el pasado.

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico cuestionó a aquellos que, según él, se escandalizaron por el polémico evento en el que estuvo el cantante Nelson Velásquez - crédito @IvanCepedaCast
El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico cuestionó a aquellos que, según él, se escandalizaron por el polémico evento en el que estuvo el cantante Nelson Velásquez - crédito @IvanCepedaCast

“Ahora los amigos y las amigas de toda la vida de los jefes de las ‘oficinas’ y ‘clanes’ están escandalizados por la fiesta en una cárcel. Pero cuando compraron tierras y ordenaron masacres no se escandalizaban. Hipócritas disfrazados de gente honorable”, escribió el aspirante a la presidencia.

Los cuestionamientos contra la celebración privada aumentaron luego de la difusión de nuevos videos y fotografías que mostraban a civiles controlando el acceso al evento. Estas imágenes se viralizaron, generando críticas contundentes hacia la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El evento tuvo lugar el miércoles 8 de abril en el Valle de Aburrá. La aparición de estos materiales audiovisuales reforzó la percepción de irregularidades, exigiendo respuestas inmediatas a las autoridades responsables.

La polémica se agravó cuando, en un acto de campaña celebrado el 10 de abril en Bucaramanga (Santander), Cepeda afirmó que “eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”, una frase que también fue centro de críticas en diversos sectores.

La situación ha llevado a una discusión pública sobre la necesidad de investigar las circunstancias del evento, así como de evaluar la gestión del sistema penitenciario. Los hechos revelados han puesto bajo presión tanto a los directivos del penal como al Inpec, mientras las autoridades enfrentan llamados para esclarecer lo sucedido.

La controversia en torno a la celebración en La Paz no solo evidenció posibles fallas de control al interior del penal, sino que también desató un cruce de acusaciones políticas sobre la responsabilidad y la integridad de quienes se pronuncian al respecto.

La difusión de los videos y las declaraciones de Cepeda han colocado a la agenda carcelaria y a la transparencia institucional en el centro del debate nacional.

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