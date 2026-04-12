Estos son los 11 funcionarios suspendidos por escándalo en cárcel de Itagüí tras parranda y hallazgos irregulares

El operativo en la Cárcel de La Paz de Itagüí permitió descubrir electrodomésticos y consolas de videojuegos en los pabellones del penal - crédito Colprensa

La lista de objetos encontrados dentro de la Cárcel y Penitenciaría de La Paz de Itagüí parece más cercana a la de una vivienda que a la de un centro de reclusión. Neveras, consolas de videojuegos, licor y hasta equipos de sonido fueron parte de los hallazgos que encendieron las alarmas de las autoridades.

El operativo, que terminó con 11 funcionarios apartados de sus cargos, dejó al descubierto serias fallas en los controles internos del penal. La intervención fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que llegó por sorpresa a los pabellones 1 y 2 en medio de denuncias sobre una parranda vallenata al interior del establecimiento.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió a 11 funcionarios tras corroborar el ingreso de objetos no autorizados al penal - crédito Inpec

La reacción institucional fue inmediata. Desde el Inpec confirmaron que la jornada hizo parte de una estrategia más amplia contra la corrupción dentro del sistema penitenciario, en la que se busca cerrar espacios a prácticas irregulares que comprometen la seguridad y el cumplimiento de las normas.

Según detalló la entidad, “se realizó un operativo sorpresa de registro y control que se extendió hasta altas horas de la noche en la Cárcel y Penitenciaría de La Paz de Itagüí”. La inspección fue liderada por el Grupo Operativo Especial (Grope), encargado de realizar requisas exhaustivas en distintas áreas del penal.

Entre los funcionarios suspendidos de manera provisional por el Inpec se encuentran Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, David Juan Camilo Gómez, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Salvador del Cristo Jimenes Palencia, Heyler Antonio Fraccica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, como parte de la actuación disciplinaria.

Los resultados evidencian la magnitud del problema. Entre los elementos incautados se encontraron dispositivos tecnológicos no autorizados que, en teoría, no deberían ingresar a este tipo de instalaciones. El informe oficial señaló que fueron hallados “03 teléfonos celulares, 01 módem WiFi, 03 accesorios para celular, 01 manos libres, 01 computador portátil, 01 tablet, 01 consola de videojuegos (PlayStation 5) con 06 controles”.

El hallazgo de equipos tecnológicos como teléfonos celulares, laptops y consolas PlayStation 5 evidencia fallas graves en los controles internos del penal - crédito Colprensa

A esto se suman sustancias ilícitas que también fueron decomisadas durante el operativo. De acuerdo con el Inpec, se incautaron “1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta”, sin que el comunicado precisara el tipo exacto de estas.

El hallazgo de bebidas alcohólicas reforzó las sospechas sobre la realización de actividades festivas dentro del penal. En el reporte se indica que se encontraron “375 ml de aguardiente, 2.250 ml de champaña y 750 ml de licor tipo Smirnoff”, elementos cuya presencia está expresamente prohibida.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de electrodomésticos y equipos eléctricos. La lista incluye “62 neveras, 07 televisores, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras y eléctricas, 265 ollas eléctricas, 01 microondas, 01 horno tostador, 01 lavadora, 05 licuadoras, 02 sanducheras, 02 aires acondicionados, 11 ventiladores”.

También se encontraron utensilios y estructuras asociadas a la preparación de alimentos, como “07 barriles ahumadores y asadores, 01 olla a presión”. A esto se suma mobiliario no permitido dentro de las celdas, entre ellos “04 sofás, 02 nocheros eléctricos, 11 cabeceras de cama, 02 hileras, 01 escalera”. El componente sonoro tampoco pasó desapercibido. Durante la inspección, los uniformados hallaron “04 bafles de sonido y varias herramientas”, lo que coincide con las versiones sobre celebraciones al interior del establecimiento.

La inspección al penal fue realizada por el Grupo Operativo Especial (Grope) en respuesta a denuncias sobre actividades irregulares en los pabellones - crédito Colprensa

Frente a este panorama, el Inpec anunció la apertura de procesos disciplinarios para esclarecer responsabilidades. “De manera paralela, se iniciarán las actuaciones disciplinarias y administrativas a que haya lugar, con el fin de establecer posibles responsabilidades derivadas de estos hechos”, indicó la entidad.

El mensaje institucional fue contundente. “No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la permanencia o ingreso de elementos que contravengan la normatividad vigente, ni la existencia de condiciones que se aparten de los protocolos establecidos al interior de los establecimientos de reclusión”, afirmó el instituto.

Finalmente, el Inpec aseguró que este caso marcará un punto de inflexión en los controles dentro del sistema penitenciario. “Se continuará fortaleciendo los controles en la Cárcel de La Paz de Itagüí y en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto del régimen penitenciario, la equidad en las condiciones de reclusión y el respeto por el orden legal establecido”, concluyó la entidad.