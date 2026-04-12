Centro Democrático rechazó imágenes sobre supuesta muerte de su candidata presidencial, Paloma Valencia: “Es una barbarie contra la democracia”

Una imagen difundida en redes sociales muestra símbolos fúnebres asociados a la candidata presidencial, lo que ha generado pronunciamientos de rechazo y demandas de mayor protección durante la recta final de la campaña - crédito Colprensa/Centro Democrático/X

En la mañana del domingo 12 de abril, el partido Centro Democrático difundió una imagen que, según la información conocida hasta el momento, habría sido creada con el propósito de intimidar a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia previo a las elecciones del mayo.

Según indicó la colectividad en su cuenta de X, el mensaje sería una ofensa contra la contienda electoral, especialmente, tras la fuerte disputa protagonizada por el sector de la oposición al proyecto político del presidente Gustavo Petro que busca continuar a través del candidato Iván Cepeda.

En la imagen, se observa una corona fúnebre con el nombre de la senadora, además de un montaje con su foto y un supuesto mensaje póstumo en el que se habla de una supuesta “honra” a su memoria, lo que generó alerta en el Centro Democrático.

“Rechazamos cualquier tipo de amenaza o publicación que solo busca sembrar odio contra la oposición. Esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”, señaló la colectividad.

El partido Centro Democrático advierte que este tipo de intimidaciones pueden motivar actos violentos en la contienda electoral - crédito X

En su mensaje, el Centro Democrático aseguró que dicho tipo de imágenes pueden impulsar actos violentos contra la candidata presidencial, como el ocurrido en junio de 2025 contra el senador Miguel Uribe Turbay, que sufrió un atentado en el occidente de Bogotá y que derivó en su muerte dos meses después.

“Lo hecho por esta cuenta es una barbarie contra la democracia y una amenaza directa. Colombia no puede olvidar que líderes como Miguel Uribe Turbay fueron asesinados por defender sus ideas”, cuestionó el partido.

Finalmente, la colectividad de oposición aseguró que continuará defendiendo sus ideas y, especialmente, trabajando para hacerle frente al proyecto político del presidente Gustavo Petro y su candidato presidencial, al que tildó de ser aliado de las Farc.

“Seguiremos adelante para evitar que las FARC lleguen al poder; lo haremos sin miedo, de la mano de Dios y de los colombianos”, concluyó el partido.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez exigió protección especial para Paloma Valencia tras la difusión de la imagen intimidatoria. - crédito X

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también apareció en su cuenta de X para rechazar la imagen, además de pedir especial protección contra Paloma Valencia en el tiempo que resta de campaña.

“Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. Por qué hay redes que se prestan para esto?”, comentó el exmandatario.

Entre tanto, tras la publicación de la imagen en las redes oficiales del Centro Democrático, varios políticos se solidarizaron con la candidata presidencial, exigiendo al Gobierno nacional garantías para que pueda movilizarse libremente y continuar con sus recorridos en todo el territorio.

Políticos aliados y candidatos presidenciales demandan al Gobierno nacional garantías y mayor seguridad para los candidatos de oposición - crédito X

Tal fue el caso del también candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que responsabilizó directamente al sector progresista por las presuntas amenazas de muerte contra su competidora.

“Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad. Toda mi solidaridad con Paloma Valencia”, señaló el también abogado.

Asimismo, la concejal de Bogotá Sandra Forero, del Centro Democrático, hizo un llamado explícito a la Unidad Nacional de Protección para doblar la protección contra la candidata presidencial que, según las más recientes encuestas, se perfila como una de las más opcionadas para llegar a la segunda vuelta electoral.

Líderes del Centro Democrático rechazan el uso de amenazas y señalan una degradación del debate público en Colombia - crédito X

Incluso, la cabildante responsabilizó al presidente Gustavo Petro por enviar mensajes de odio que estarían ocasionando las presuntas amenzas contra los candidatos de oposición.

“¡COBARDES! Colombia no se merece una campaña tan baja. Rechazo completamente este gesto tan despreciable contra Paloma Valencia. Gustavo Petro, esto es gravísmo, esta es la consecuencia de SU discurso de odio sobre nuestra democracia. Exigimos a las autoridades que actúen y a la UNP garantías para los candidatos. Todo mi apoyo y mi solidaridad con la candidata Paloma Valencia", comentó la concejal.