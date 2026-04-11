“Se han perdido más de 5.000 empleos”: crisis en frontera por aranceles entre Colombia y Ecuador

La guerra de aranceles entre Colombia y Ecuador ya golpea el empleo y el comercio fronterizo, con caída del 90 % en el intercambio y miles de despidos, según gremios que advierten graves consecuencias económicas | (Foto AP/Fernando Vergara)

El aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador ya está provocando despidos masivos y una fuerte caída del comercio en la frontera, según advirtió la Cámara de Comercio Colomboecuatoriana. La imposición de tarifas del 100 % ha reducido drásticamente el intercambio bilateral, afectando a empresas y trabajadores en ambos países, según información obtenida por Revista Semana.

La presidenta del gremio, Oliva Díazgranados, alertó que la situación ya se traduce en pérdida de empleos y cierre de operaciones comerciales en varias regiones. El impacto se concentra especialmente en zonas fronterizas donde la economía depende en gran parte del comercio binacional, según información obtenida.

Las cifras evidencian un deterioro acelerado del intercambio económico, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y pequeñas empresas. La crisis se agrava por el incremento de costos derivados de los aranceles y otros impuestos que limitan la competitividad.

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El puente internacional de Rumichaca es visto el último día antes de que entren en vigor los nuevos aranceles anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro, en Tulcán, Ecuador, el 31 de enero de 2026. REUTERS/Karen Toro

Despidos y caída del comercio en la frontera

Uno de los impactos más críticos de la tensión comercial es la pérdida de empleo. Según lo expuesto por la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboecuatoriana, ya se han perdido más de 5.000 empleos directos como consecuencia de la caída del comercio entre ambos países.

La situación afecta especialmente a empresas ubicadas en la frontera, donde la actividad económica dependía en gran medida del flujo constante de productos. Díazgranados señaló: “En frontera la situación es bien difícil. Con corte a abril, ya se habrían perdido más de 5.000 empleos directos”, citado por Revista Semana.

Despidos laborales por aumento de aranceles entre Ecuador y Colombia | (Freepik)

Además, se conoció el caso de 74 empresas en Santander que confirmaron despidos de personal ante la imposibilidad de sostener sus operaciones. Estas decisiones reflejan el impacto inmediato de las medidas arancelarias sobre el tejido empresarial.

La reducción del comercio también es significativa. De acuerdo con las cifras presentadas, el intercambio entre Colombia y Ecuador ha caído en un 90 %, lo que evidencia el nivel de afectación en la actividad económica. “El comercio se ha disminuido en un 90 %. Se ven almacenes desocupados”, afirmó Díazgranados, citado por ese medio de comunicación.

Empresas afectadas y crisis por aranceles del 100 %

El impacto de las medidas arancelarias se extiende a unas 2.700 empresas exportadoras, que han visto reducidas sus posibilidades de operación debido al incremento en los costos. De estas, el 80 % corresponde a mipymes, lo que agrava la situación por su menor capacidad de adaptación frente a cambios abruptos en el mercado.

Muchas de estas empresas dependen en gran medida del mercado ecuatoriano, con entre un 30 % y un 50 % de sus ventas destinadas a ese país. La imposición de aranceles del 100 % ha hecho inviable mantener esos niveles de intercambio.

Sobre este punto, Díazgranados advirtió: “Un arancel del 100 % aniquila toda posibilidad de intercambio”, citado por Revista Semana. A esto se suma el impacto del IVA, que incrementa aún más los costos y reduce la competitividad de los productos colombianos en Ecuador.

El comercio bilateral, que en 2024 superó los 3.000 millones de dólares, había mostrado una tendencia de crecimiento impulsada por sectores como la venta de energía. Sin embargo, este escenario cambió de forma drástica con la implementación de las medidas arancelarias.

Tensión política y efectos sobre la integración regional

La presidenta del gremio también cuestionó el enfoque de las decisiones adoptadas por los gobiernos de ambos países, señalando que responden más a tensiones políticas que a soluciones económicas. En ese sentido, afirmó que los más afectados son los ciudadanos, especialmente quienes dependen del comercio fronterizo para su sustento.

Díazgranados también se refirió a la posibilidad de que Colombia se retire de la Comunidad Andina, una decisión que, según indicó, podría agravar aún más la situación. En su análisis, el proceso de integración ha generado beneficios económicos para el país y su debilitamiento tendría consecuencias negativas.

Sobre este tema, manifestó que la Comunidad Andina ha contribuido más al crecimiento que a las dificultades económicas, y advirtió sobre los riesgos de buscar nuevas alianzas comerciales sin evaluar sus implicaciones.

La guerra de aranceles entre Colombia y Ecuador continúa generando efectos sobre la competitividad de ambos países, en un escenario donde el empleo, las empresas y el comercio fronterizo enfrentan un deterioro acelerado producto de las decisiones adoptadas en medio de la tensión diplomática.