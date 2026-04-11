Presunto sicario interceptó una ruta escolar en Cali tras cometer un asesinato y huyó en el vehículo

Presunto sicario utilizó una ruta escolar en Cali para escapar luego de un homicidio - crédito Reuters

Un ataque armado ocurrido en el sector de El Carmelo (en la vía hacia La Buitrera, al sur de Cali) derivó en una situación de pánico, luego de que uno de los presuntos responsables del crimen interceptara una ruta escolar para huir. El hecho, que se registró cerca de las 4:00 p. m., dejó como saldo una persona muerta y otra herida, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte del teniente coronel Nelson Prieto, comandante del Distrito Tres de Policía, “dos personas se encontraban departiendo en una finca del sector cuando fueron abordadas, al salir, por dos sujetos armados que, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones”. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, abandonando la motocicleta en la que se movilizaban.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Siloé. Una de ellas ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra permanece estable bajo atención médica. Según informaron las autoridades, durante la fuga uno de los autores del ataque abordó un bus que cubría una ruta escolar y obligó al conductor a dirigirse hacia la parte baja de Siloé.

Según la Policía, el atentado dejó un muerto y un herido, quienes fueron trasladados al Hospital de Siloé; el responsable obligó al conductor del bus escolar a desviarse - crédito @aquihaynoticia/ X

El concejal de Cali, Roberto Ortiz, denunció el hecho a través de su cuenta en X: “Niños con uniformes y morrales, encerrados en puro terror. Gritos, llanto, pánico. Llegaron a casa temblando y llorando, traumatizados de por vida. ¡Las medidas de seguridad fallaron miserablemente! Hoy les tocó a ellos”. Ortiz instó a reforzar la protección de los estudiantes durante los desplazamientos escolares.

Ante la alarma generada, la institución educativa involucrada aclaró en un comunicado que los estudiantes que se encontraban en el bus están en buen estado de salud. El colegio explicó que, debido a manifestaciones y desvíos en la ciudad, la ruta tomó un trayecto alterno y durante el recorrido, una persona externa abordó momentáneamente el vehículo y pidió modificar el trayecto por algunos minutos, tras lo cual descendió sin que se presentaran hechos violentos dentro del bus.

La rectoría indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad y se informó a las autoridades competentes, incluidas la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad.

La institución educativa involucrada informó que los estudiantes resultaron ilesos e indicó que la ruta escolar fue alterada temporalmente por la presencia de una persona externa, sin que se presentaran hechos violentos dentro del vehículo - crédito @robertoortizu/ X

Las autoridades judiciales e inteligencia de la Policía avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para identificar plenamente a los responsables del ataque y esclarecer los móviles del crimen. Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene presencia en la zona para garantizar la seguridad y evitar nuevos hechos violentos.

Este episodio ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre los padres de familia, que reclaman mayores garantías de seguridad para los estudiantes.

Reforzados los controles migratorios en Cali tras detectar a turista alemán con fines de explotación sexual

En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a la ciudad de Cali, las autoridades migratorias impidieron el ingreso a Colombia de un ciudadano alemán, luego de detectar que su verdadera intención era realizar turismo sexual en el país. El caso se registró durante los operativos de control migratorio adelantados en la terminal aérea de Palmira, donde funcionarios de Migración Colombia identificaron inconsistencias en las declaraciones del extranjero, quien aseguraba que era su primera visita y que deseaba conocer ciudades como Cali, Medellín y Cartagena.

Tras una revisión exhaustiva del historial migratorio, se descubrió que el hombre ya había ingresado al país en ocasiones anteriores, especialmente e la ciudad de Medellín. Ante esta situación, fue sometido a una entrevista migratoria y a la inspección de su equipaje. Finalmente, las autoridades confirmaron que el motivo real de su viaje era participar en actividades relacionadas con el turismo sexual, por lo que se le negó la entrada a Colombia.

Migración Colombia detectó inconsistencias en la declaración del extranjero y, tras una revisión de su historial migratorio y equipaje, confirmó que ya había visitado previamente ciudades como Medellín - crédito @MigracionCol/ X

Las autoridades han reforzado los controles migratorios en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón debido a un aumento en los intentos de ingreso de extranjeros con fines de explotación sexual, quienes buscan evitar el control directo en Medellín ingresando por otras ciudades.

“En lo corrido de 2026, cerca de 40 extranjeros han sido inadmitidos como posibles ofensores sexuales. En 2025, la cifra total fue de 110 casos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.