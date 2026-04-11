Colombia

Ojo con deberle a la Dian: un día de retraso en la declaración de renta puede costarle más de $500.000 y hasta el 20% de sus ingresos

Las sanciones varían según el caso, pero pueden escalar rápidamente e incluso derivar en procesos más graves si la entidad detecta incumplimientos antes de que el contribuyente actúe

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La DIAN precisó en el Concepto 000452 de enero de 2026 que el valor de rescate es la única cifra que los contribuyentes deben reportar en su patrimonio bruto cuando tienen un seguro con componente de ahorro para pensión voluntaria- crédito VisualesIA
Omitir la declaración de renta ante la Dian en Colombia puede generar sanciones económicas que incrementan rápidamente según el tiempo de retraso - crédito VisualesIA

Un descuido con la Dian puede salir caro. Aunque no todas las personas están obligadas a presentar la declaración de renta, ignorar este trámite cuando sí aplica puede traducirse en sanciones económicas que, en algunos casos, escalan rápidamente.

Las multas no son iguales para todos. Dependen del comportamiento del contribuyente, del tiempo de retraso y de su situación financiera. Incluso, en escenarios más graves, cuando se comprueba que hubo intención de evadir o de ocultar información, la autoridad tributaria puede avanzar hacia procesos penales.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
Las multas por declaración de renta tardía varían dependiendo de ingresos, patrimonio y monto del impuesto, reflejando la situación financiera de cada contribuyente - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

En Colombia, el sistema de sanciones está diseñado para ajustarse a la realidad económica de cada persona. Esto significa que no hay una única cifra estándar, sino que los valores varían según ingresos, patrimonio o el monto del impuesto a cargo.

Uno de los puntos clave es la Unidad de Valor Tributario (UVT), que sirve como referencia para calcular multas y obligaciones fiscales. Para 2026, este valor fue fijado en $52.374. A partir de ahí, se determinan los costos mínimos y otras sanciones asociadas al incumplimiento.

Por ejemplo, cualquier error, omisión o retraso en la declaración tiene una sanción mínima de 10 UVT, es decir, $524.000. Este valor aplica incluso si el contribuyente se demora un solo día o si, al final, no debía pagar impuesto. La regla es clara, el simple incumplimiento ya genera penalización.

Ahora bien, no todas las sanciones son iguales. Cuando una persona presenta su declaración fuera del plazo, pero lo hace por iniciativa propia, entra en juego la llamada sanción por extemporaneidad.

Bogotá, 20 de febrero de 2020. El Director de la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Jorge Andrés Romero Tarazona, presentó la nueva imagen de la entidad. (Colprensa - Diego Pineda)
Para calcular las sanciones, la Dian utiliza la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada para 2026 en $52.374, como referencia para las multas mínimas - crédito Colprensa

En ese escenario, si existe un impuesto a pagar, la multa corresponde al 5% del valor total por cada mes, o fracción de mes de retraso, con un límite que puede llegar al 100% del impuesto. Es decir, entre más tiempo pase, más se acerca el costo de la sanción al valor total de la obligación.

Si no hay impuesto a cargo, el cálculo cambia. En ese caso, la Dian toma como base los ingresos brutos reportados y aplica una sanción del 0,5% por cada mes de retraso. También existe una tercera alternativa, cuando no aplican las dos anteriores, la multa puede ser del 1% del patrimonio líquido del año anterior por cada mes o fracción de mes.

Este esquema busca incentivar que los contribuyentes regularicen su situación lo antes posible, evitando así que la deuda siga creciendo con el paso del tiempo y se convierta en una carga financiera más difícil de asumir. El panorama se complica aún más cuando la persona no presenta la declaración y la Dian detecta la omisión antes de que el contribuyente actúe. En estos casos, las sanciones aumentan de manera considerable.

Aquí, el porcentaje por retraso se eleva al 10% del impuesto a cargo por cada mes. Además, si la situación persiste, la entidad puede imponer una sanción que alcanza hasta el 20% de los ingresos brutos del contribuyente. Es una diferencia significativa frente a quienes corrigen su situación de manera voluntaria.

Con el Concepto 000452, la DIAN unificó el criterio sobre cómo declarar los seguros de pensión voluntaria y descartó que las reservas técnicas de las aseguradoras deban incluirse en la declaración de renta del ahorrador- crédito VisualesIA
La sanción mínima por error, omisión o retraso en la declaración de renta es de $524.000, aplicada incluso por un solo día de incumplimiento ante la Dian - crédito VisualesIA

Más allá de las cifras, el mensaje de la autoridad tributaria es contundente: cumplir a tiempo evita costos innecesarios y complicaciones legales. La declaración de renta no es solo un trámite, es una obligación que, de ignorarse, puede tener consecuencias económicas importantes. Por eso, revisar con anticipación si se está obligado a declarar y cumplir dentro de los plazos establecidos puede marcar la diferencia entre un proceso sencillo y una sanción que afecte el bolsillo.

A esto se suma que el historial de incumplimientos puede generar un mayor nivel de vigilancia por parte de la entidad, dificultando futuros trámites y aumentando el riesgo de nuevas sanciones en el corto plazo.

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