Colombia

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Cali este viernes 10 de abril

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy viernes

Guardar
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

La Alcaldía de Santiago de Cali informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este viernes 10 de abril en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evite multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede conducir sin repercusiones.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy viernes 10 de abril

  • Particulares: 9 y 0.
  • Taxis: No aplica .
  • Transporte público colectivo: 8 y 9.
  • Motos: No aplica.

El Pico y Placa de Cali inicia en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito no aplica los fines de semana, así como los días feriados establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

Pico y Placa en Cali para el 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para la primera mitad de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Estos lineamientos aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.
  • Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Híbridos y eléctricos.
  • De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.
  • Que paguen la tasa por congestión.
  • Motocicletas.

¿A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Resultado Super Astro Luna hoy 9 de abril

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna hoy 9 de abril

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 10 de abril

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 10 de abril

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

La restricción vehicular en Cartagena cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este viernes 10 de abril

La restricción vehicular en Villavicencio cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este viernes 10 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez tendrá una misa homenaje en Bogotá: conozca fecha y lugar de la ceremonia religiosa

Yeison Jiménez tendrá una misa homenaje en Bogotá: conozca fecha y lugar de la ceremonia religiosa

Campanita conmovió a todos en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras sufrir una crisis emocional en medio de una actividad

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

Blessd lanzó ‘El Mejor Hombre del Mundo’ en todas las plataformas digitales: así suena lo nuevo del cantante

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

América de Cali empató con Macará en su estreno en la Copa Sudamericana 2026

Cuándo vuelve a jugar América de Cali en la Copa Sudamericana: necesita el apoyo de toda la hinchada

El error de Jhon Lucumí que complica a Bologna en la Europa League: Aston Villa venció por 3-1 en cuartos de final

Aldair Quintana se vistió de héroe en la Copa Libertadores: fue la figura de Independiente del Valle ante Rosario Central