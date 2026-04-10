El Centro Democrático denunció que suplantaron la identidad de su secretaria general a través de WhatsApp

El Centro Democrático denunció un perfil falso en WhatsApp que suplanta la identidad de su secretaria general, Laura Vaca - crédito Colprensa

El Centro Democrático denunció la creación de un perfil falso en WhatsApp que suplanta la identidad de su secretaria general, Laura Vaca, con el objetivo de obtener información personal de ciudadanos y facilitar posibles fraudes. Esta alerta fue difundida por el partido a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con la información divulgada por el Centro Democrático, “individuos inescrupulosos están suplantando fraudulentamente la identidad de la secretaria general del partido, Laura Vaca, mediante un perfil falso de WhatsApp, con el fin de solicitar información o cometer estafas”.

El partido destacó que ninguna gestión oficial se realiza a través de canales no autorizados y que las comunicaciones institucionales se emiten únicamente por medios oficiales.

En el mismo comunicado, el Centro Democrático pidió a la ciudadanía “abstenerse de cualquier tipo de contacto con este número o perfil, y a denunciar de inmediato estos comportamientos ante las autoridades competentes”.

El Centro Democrático alertó sobre intentos de fraude mediante la recolección de información personal de ciudadanos a través de canales no oficiales - crédito @CeDemocratico/X

El mensaje enfatizó que la organización no solicita información personal por aplicaciones de mensajería y reiteró la importancia de la denuncia ciudadana ante situaciones sospechosas.

La situación fue publicada en la cuenta oficial de X del Centro Democrático, en la que se advirtió sobre el riesgo de estafas y la importancia de evitar caer en engaños.

“El partido reitera que ninguna solicitud de información o gestión se realiza a través de canales no oficiales y que toda comunicación se emite exclusivamente a través de sus medios institucionales”, concluyó el comunicado difundido por el partido político.

El gobernador de Antioquia es víctima de suplantación digital para cometer fraudes

El mensaje fraudulento solicita transferencias de $600.000 pesos a través de Nequi al número 320 400 79 47 - crédito @AndresJRendonC/X

La administración departamental de Antioquia alertó sobre una estafa en la que delincuentes, utilizando números de WhatsApp como el 324 132 74 53, suplantan la identidad del gobernador Andrés Julián Rendón para solicitar transferencias de dinero bajo el pretexto de una emergencia económica, según confirmaron las autoridades locales.

La modalidad de fraude, que se ha vuelto habitual en redes sociales y aplicaciones de mensajería, generó un llamado de atención urgente.

Las víctimas reciben mensajes persuasivos en los que los estafadores aseguran que las cuentas del gobernador están bloqueadas y piden préstamos inmediatos de hasta 600.000 pesos a través de plataformas como Nequi al número 320 400 79 47, de acuerdo con las denuncias recogidas por la Administración Departamental de Antioquia.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Rendón instó: “Por favor, no caigan en trampas. Desde este número de teléfono están engañando a las personas haciéndose pasar por mí. Esta situación ya fue denunciada ante las autoridades”.

Estafadores solicitan dinero a nombre del gobernador Andrés Julián Rendón alegando bloqueos de cuentas y urgencias económicas - crédito @AndresJRendonC/X

Los órganos de investigación trabajan para rastrear los números telefónicos desde los cuales se envían las solicitudes fraudulentas y buscan impedir que más personas sean víctimas. Las autoridades instaron a la población a reportar cualquier intento de estafa a través de la plataforma A Denunciar de la Policía Nacional y la Fiscalía de Colombia, o mediante el CAI Virtual (@CaiVirtual) en redes sociales.

En caso de haber realizado alguna transferencia, las entidades financieras recomendaron informar inmediatamente a la entidad bancaria y formalizar una denuncia ante la Fiscalía, para intentar rastrear los fondos y evitar nuevas afectaciones.

La organización Minuto de Dios alerta por suplantación de identidad de Diego Jaramillo en redes sociales

crédito @uniminutocol/IG

La Corporación Organización Minuto de Dios denunció el 23 de febrero de 2026 la difusión en Facebook e Instagram de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial que suplantan la imagen y voz del padre Diego Jaramillo Cuartas con el objetivo de promover productos fraudulentos, especialmente suplementos de colágeno.

En un comunicado oficial, la entidad advirtió que el sacerdote no mantiene relación comercial o farmacéutica alguna y que su figura está siendo utilizada sin consentimiento para engañar a la población, según información de la Dirección de Comunicaciones Corporativas de Uniminuto.

El impacto de estas prácticas radica en el empleo de técnicas avanzadas de deepfake, que incluyen clonación de voz y sincronización labial, permitiendo que los estafadores simulen mensajes del presidente de la institución, de acuerdo con el pronunciamiento de Minuto de Dios.

Estas publicaciones suelen recurrir a frases como “serán eliminados pronto” para incitar a compras apresuradas y han motivado a la institución a alertar a la comunidad acerca del aumento de delitos digitales vinculados al uso indebido de figuras reconocidas.

La indignación del padre Diego Jaramillo Cuartas quedó registrada en un video divulgado en sus canales oficiales, donde señaló: “Están usando mi imagen como si yo fuera un vendedor de colágeno; eso es totalmente falso”.

Añadió que la explotación de su nombre constituye una violación a la confianza que la comunidad deposita en su labor pastoral, social y educativa, tal como informó El minuto de Dios.

El comunicado de la entidad recomienda abstenerse de interactuar con estos anuncios, no entregar datos personales ni financieros y reportar a los canales oficiales mediante capturas de pantalla para agilizar el bloqueo de cuentas fraudulentas.

Según la Organización Minuto de Dios, las autoridades han sido notificadas acerca de estos hechos y exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier tentativa de fraude para evitar nuevas víctimas.

<br>