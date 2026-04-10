Ejército Nacional reportó resultados operacionales en Nariño en el primer trimestre de 2026: capturas, incautaciones y neutralizaciones

Las operaciones conjuntas permitieron erradicar cultivos, decomisar armamento y neutralizar explosivos, en medio de una estrategia que busca reforzar la tranquilidad de las comunidades y mitigar el accionar criminal en la región - crédito Fuerzas Militares

Durante los primeros tres meses de 2026, el Ejército Nacional presentó un balance positivo de sus operaciones en Nariño, uno de los departamentos más críticos para la seguridad en el suroccidente colombiano.

Según informó la institución castrense, las tropas desplegadas bajo el Plan de Campaña Estratégico Ayacucho Plus lograron impactar los 64 municipios del departamento, enfocando sus esfuerzos en combatir el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otros delitos que afectan históricamente a la región.

Entre los principales resultados, el Ejército reportó la incautación de más de 9.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 38 kilogramos de marihuana y 26 kilogramos de pasta base de coca.

El Ejército Nacional reportó la incautación de más de 9.000 kilogramos de cocaína y la destrucción de 110 laboratorios ilícitos en Nariño durante el primer trimestre de 2026 - crédito Fuerzas Militares

Además, fueron destruidos más de 110 laboratorios utilizados para el procesamiento de alcaloides, junto a la erradicación de 298.960 matas de coca y la incautación de 10.800 galones de insumos líquidos y 32.000 kilogramos de insumos sólidos.

De acuerdo con datos proporcionados por la autoridad militar, estas acciones forman parte de una ofensiva constante sostenida por la Vigésima Tercera Brigada, la Fuerza de Tarea Hércules y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2. Estas unidades enfocan sus capacidades en proteger a la población civil y recuperar el control de sectores tradicionalmente afectados por el conflicto armado.

Capturas, sometimientos y recuperación de menores

Las operaciones militares tuvieron impacto en el debilitamiento de estructuras ilegales. El Ejército Nacional informó la captura de 69 presuntos integrantes de grupos armados ilegales y el sometimiento a la justicia de tres individuos. Además, dos menores de edad fueron recuperados.

Las operaciones militares en Nariño permitieron la erradicación de 298.960 matas de coca y la incautación de 42.800 kilogramos de insumos para el procesamiento de drogas - crédito Fuerzas Militares

Entre las organizaciones afectadas figuran el GAO-r Estado Mayor Central, GAO-r Segunda Marquetalia, GAO Comuneros del Sur y el ELN. Estos grupos mantienen presencia e influencia en varias zonas rurales del departamento. La presión militar permitió la desestabilización de sus actividades ilícitas, según el balance oficial.

Durante el primer trimestre se reportó también la incautación de 12 armas largas, 22 armas cortas, 14.690 municiones y 34 granadas. Los uniformados destruyeron 379 artefactos explosivos, 152 kilogramos de explosivos y cerca de 70 metros de cordón detonante en distintas áreas del departamento.

Acciones en zonas de frontera y protección ambiental

En la zona fronteriza de Nariño, que incluye municipios como Cuaspud Carlosama, Ricaurte, Cumbal, Ipiales, Tumaco y Barbacoas, el operativo arrojó la captura de 23 individuos, la incautación de 11 armas y la destrucción de 320 artefactos explosivos improvisados y 498 laboratorios para el procesamiento de alcaloides. Más de seis toneladas de clorhidrato de cocaína fueron confiscadas en estos municipios fronterizos.

La presión militar afectó de manera significativa a organizaciones como el Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia, Comuneros del Sur y el ELN en zonas rurales nariñenses - crédito Fuerzas Militares

El impacto de las operaciones también se refleja en acciones de recuperación ambiental. Según información del Ejército Nacional, se sembraron 11.119 plántulas nativas para mitigar la afectación de los ecosistemas locales, como parte de los esfuerzos para contrarrestar los daños asociados a las actividades ilícitas.

Últimos operativos: neutralización de artefactos explosivos

Recientemente, el Ejército Nacional ejecutó operativos en la vereda Buenavista Bajo y en zona rural de El Peñol, donde fueron neutralizados cuatro artefactos explosivos improvisados.

Estos dispositivos, atribuidos al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN y a las estructuras Franco Benavides y Fredy Gutiérrez de las disidencias de las Farc, representaban un alto riesgo para la seguridad de la población y la infraestructura vial.

Las tropas desplegadas confiscaron 12 armas largas, 22 armas cortas, 14.690 municiones, 34 granadas y destruyeron 379 artefactos explosivos en diferentes zonas del departamento - crédito Fuerzas Militares

El Batallón de Ingenieros de Combate N.° 23 y el Batallón de Infantería Liviana N.° 9 estuvieron a cargo de la ubicación y destrucción controlada de estos materiales, que incluían 10 metros de cordón detonante y un detonador eléctrico.

Según reportó el Ejército Nacional, las acciones evitaron daños a la población civil y a corredores estratégicos del departamento. En este caso, las autoridades anunciaron la interposición de denuncias ante las autoridades competentes por la conducta criminal atribuida a los responsables.

La Operación Cordillera avanza en el debilitamiento de las capacidades de los grupos armados ilegales, consolidando el control territorial y brindando un parte de tranquilidad a la población civil. La institución reiteró su compromiso de mantener las acciones necesarias para proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de los nariñenses.