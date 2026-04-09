Renunció la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá meses después de señalamientos por maltrato laboral

La exdirectora del Mambo habría estado detrás de la renuncia de 19 personas - crédito Colprensa

Martha Ortiz presentó su renuncia como directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), en medio de una crisis interna que incluyó la salida de 19 empleados, denuncias de acoso laboral y cuestionamientos a su gestión administrativa que comenzó en febrero de 2024.

A través de una carta fechada el miércoles 8 de abril de 2026, Ortiz escribió que su salida se efectuó ese mismo día “con la serenidad de quien reconoce que toda etapa, incluso las más significativas, encuentra su forma natural de cierre”.

La exdirectora afirmó en el documento revelado por la Revista Papel de Medellín, que asumió la dirección del Mambo como “un gran honor” y señaló que salió “con orgullo por la huella construida en medio de una realidad institucional y de país complejas, con la convicción de haber actuado con integridad, rigor y visión”.

Ortiz agradeció a la Junta Directiva, al equipo y a los aliados del museo, y comentó: “Me retiro con la certeza de que el Mambo seguirá su camino, porque las instituciones verdaderamente necesarias encuentran siempre la manera de perdurar”.

Decenas de trabajadores del Museo de Arte Moderno de Bogotá decidieron renunciar en 2026 - crédito Mambo

Su renuncia fue comunicada tras meses de tensiones internas y reclamos públicos por parte del sector artístico y del equipo del museo.

Las polémicas que protagonizó Martha Ortiz frente al Mambo

De hecho, desde finales de 2025, el nombre de Martha Ortiz fue blanco de denuncias y rumores sobre presunto maltrato laboral, fuertes cuestionamientos en su administración y serias irregularidades con la gestión de las colecciones.

En febrero de 2026 se levantó una de las polémicas más visibles, cuando la Junta Directiva del Mambo desvinculó por decisión unilateral al curador Eugenio Viola. Esta decisión provocó la reacción de la comunidad artística, con más de 140 artistas que firmaron una carta en la que cuestionaron los motivos de la salida de Viola y expresaron su preocupación por el rumbo institucional del museo.

Eugenio Viola, uno de los curadores más destacados y aclamados del Museo de Arte de Bogotá habló sobre su despido unilateral del museo - crédito Mambo

Viola, en su momento, concedió una entrevista a la revista Cambio, en la que afirmó que “el tono y las formas de la comunicación mediante la cual se anunció de manera unilateral la terminación anticipada de mi contrato, difundida en todas sus plataformas y sin posibilidad de interacción o réplica a través de comentarios, así lo evidencian”.

El italiano, que curó más de 50 exposiciones desde su vinculación al Mambo en 2019, sostuvo que fue “una decisión difícil de comprender en el marco de una institución cultural que debería promover la apertura, el diálogo y el debate público”, dijo.

Esta situación se agudizó tras la publicación de un informe técnico difundido por Brava News que alertó sobre el deterioro de la colección del museo, con la presencia de roedores y problemas graves de humedad en las instalaciones que podrían afectar gravemente las obras de arte.

Este es el documento que incluye el reporte de roedores en el Mambo publicado por Brava News - crédito @paulabolivar/X

Tras estas situaciones, a través de la Revista Papel de Medellín se conoció que la situación laboral había empeorado, de manera que 19 trabajadores decidieron presentar su dimisión.

Dicho magazín dio a conocer algunas de las denuncias en tres publicaciones de su página web. Dichas quejas resultaron en una inspección del Ministerio de Trabajo que “atendió la serie de denuncias públicas, de quejas, escuchó los testimonios de quienes, presuntamente, han sufrido conductas de acoso, maltrato laboral y hasta reducción de salarios y cambio abrupto de sus acuerdos contractuales”.

En las conclusiones de la visita del ministerio se informó que la planta había llegado a 10 trabajadores, en febrero de 2026.

“Igualmente, las acusaciones se extienden a ‘corrupción y tráfico de influencias’, en cuanto la directora del Museo hubiese interferido hasta en procesos de contratación, entre ellos uno para beneficiar al hijo de la directora del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá - Idartes, la señora María Claudia Parias”, se leyó en otra de las denuncias publicadas por el medio de periodismo cultural.

Por su parte, la Junta Directiva del reconocido museo no se ha pronunciado sobre los próximos pasos en la dirección del museo ni sobre las medidas para enfrentar la crisis institucional y los problemas señalados en la gestión y conservación de la colección.

“Rumores”: Martha Ortiz desmintió las denuncias

Días antes de la salida del curador Eugenio Viola, Ortiz sostuvo un diálogo con El Espectador, en el que sí confirmó “un proceso para liderar un fortalecimiento institucional que permitiera al museo ordenar y modernizar su estructura, superar dificultades históricas y proyectarse de manera viable hacia el futuro”.

Museo de Arte Moderno de Bogotá llegó a tener 10 empleados en 2026, informaron en el Ministerio de Trabajo - crédito Colprensa

Dijo al respecto: “Estos procesos implican decisiones responsables y, en ocasiones, exigentes, necesarias para garantizar transparencia, sostenibilidad y reglas claras para la institución. Frente a publicaciones que utilizan señalamientos graves sin sustento verificable, mi posición es de respeto por la libertad de prensa, pero también de defensa del debido proceso y de la responsabilidad informativa”.

Negó las acusaciones e incluso aseguró que promocionó durante su gestión, “relaciones laborales basadas en la formalidad y el respeto, y cualquier inquietud debe tramitarse por los canales institucionales y legales correspondientes, no mediante campañas mediáticas (...) que el museo se fortalezca y avance, porque las instituciones culturales deben sostenerse en hechos y no en rumores”.