Colombia

Petro le hizo ‘gambeta’ a jocoso comentario de Juan Daniel Oviedo: “Jamás dejaría que mi corazón fuera derecho porque la codicia se lo ganaría”

El presidente de la República, a través de sus redes sociales, se refirió a su reciente visita a Ciénaga de Oro (Córdoba), en donde inauguró una cancha sintética y demostró sus habilidades en el fútbol al hacer el saque de honor

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Gustavo Petro y Juan Daniel Oviedo
El presidente Gustavo Petro reaccionó en sus redes sociales a un comentario de la fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, que causó reacciones - crédito Presidencia - Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió con ironía a un comentario del exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, tras la inauguración de una cancha de fútbol sintética en el corregimiento de Berástegui, municipio de Ciénaga de Oro: tierra natal del jefe de Estado, en un evento en el que fue invitado a hacer el tradicional saque de honor.

Tras una jornada en la que destacó los avances en obras públicas y proyectos sociales, el primer mandatario se refirió a su preferencia futbolística y, al mismo tiempo, hizo una alusión política que generó reacciones en redes sociales y medios nacionales. “Aquí inaugurando la cancha sintética de fútbol en el corregimiento de Berástegui, municipio de Ciénaga de Oro Córdoba”, publicó el gobernante.

Juan Daniel Oviedo y su picante apunte sobre Gustavo Petro
El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo lanzó un picante apunte sobre el presidente Gustavo Petro, haciendo un paralelo entre su corriente política y su pierna hábil en el fútbol - crédito @JDOviedoAr/X

El mensaje, acompañado de imágenes del evento, recibió múltiples comentarios, entre ellos el de Oviedo, que no dejó pasar la oportunidad para sacarle jugo, a su estilo, al acto, al darse cuenta de que el presidente pateó el balón con su pie diestro. “Petro es derecho”, señaló el candidato vicepresidencial, en alusión a la pierna hábil del mandatario para jugar y haciendo una analogía con la orientación política.

La respuesta de Petro no tardó en aparecer y, con su estilo habitual, aprovechó la ocasión para marcar distancia ideológica. “Soy derecho por mis pies, pero jamás dejaría que mi corazón fuera derecho porque la codicia se lo ganaría y la codicia mata la vida”, afirmó el jefe de Estado en su perfil de X, en una declaración que se difundió de forma rápida en las plataformas digitales, en este cruce de mensajes.

Gustavo Petro y su respuesta a Juan Daniel Oviedo
El presidente Gustavo Petro respondió con este mensaje a un apunte de Juan Daniel Oviedo, en medio del cruce de apuntes entre ambos en la campaña electoral - crédito @petrogustavo/X

Este comentario fue interpretado como una reafirmación de su postura de izquierda y una crítica a las motivaciones económicas que, según él, caracterizan a otros sectores políticos. La jornada en Córdoba estuvo marcada por la entrega de infraestructuras clave y la presencia de autoridades locales, aunque uno de los eventos que más llamó la atención fue justamente ese, en el rectángulo verde.

El balance oficial de la visita de Gustavo Petro a su pueblo natal

Durante el acto de entrega de obras en Ciénaga de Oro, el jefe de Estado también destacó el papel de su Gobierno en la transformación territorial de Córdoba. “Aquí lo que estamos mostrando es cómo se puede hacer una transformación del territorio. Falta, no voy a decir que no. Pero es uno el territorio antes de este Gobierno y otro es ahora”, expresó el gobernante ante la comunidad presente.

La inauguración de la cancha de fútbol sintética, construida con una inversión de 10.257 millones de pesos por parte del Ministerio del Deporte, beneficia a más de 7.000 habitantes del sector. La obra incluye gradas cubiertas, cerramiento y un campo de fútbol 9, lo que representa un avance para el acceso a espacios deportivos y recreativos en la región, cuna de grandes delanteros del país.

Gustavo Petro visitó Ciénaga de Oro (Córdoba)
El presidente Gustavo Petro visitó Ciénaga de Oro (Córdoba), en donde inauguró diferentes obras - crédito Presidencia

Como parte de su visita, Petro también entregó la fase I de la nueva sede Aureliano Buendía del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las obras del acueducto local, que garantizarán el suministro de agua potable las 24 horas para 70.500 personas, con una inversión de $56.400 millones. “Lo mejor que hemos hecho aquí; además de que venga el agua potable, es que venga el saber antes que nada”.

La jornada en Córdoba concluyó con instrucciones para avanzar en construcción de vivienda y desarrollo agroindustrial, áreas que, según él, serán prioritarias durante los últimos meses de su mandato. “Todo el sistema educativo tiene que implementarse más a fondo, la reforma agraria, la recuperación del agua y esto que acabamos de entregar nos va a servir como la primera fase”, dijo.

“Pero la fase más importante sigue de aquí hasta el 7 de agosto. Nosotros gobernamos hasta el 6 de agosto y entregamos una región transformada”, agregó el presidente. Estos comentarios sirvieron para alimentar, a su modo, las posturas políticas entre uno y otro interlocutor, en un periodo de campaña que avanza a pasos acelerados y que tiene al gobernante como actor principal, aunque no pudiera.

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