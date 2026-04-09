Colombia

Petro ‘estalló’ por la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la emergencia económica: “Nos quieren ahorcar”

El presidente advirtió que tanto el alto tribunal como el Congreso de la República estarían actuando bajo un sesgo político, presuntamente, buscando afectar a su Gobierno

Guardar
- crédito Ovidio González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro aseguró que el Congreso y la Corte Constitucional toman decisiones bajo una premisa: impedir que el Gobierno tenga más recursos - crédito Ovidio González/Presidencia

Durante un evento público llevado a cabo el 9 de abril de 2026 en el Malecón del Río Atrato, en Quibdó (Chocó), centrado en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la emergencia económica que decretó en diciembre de 2025.

Si yo abro ahora las redes, me encuentro con que la Corte Constitucional acaba de tumbar el decreto de emergencia económica, el primero, el que era general para toda la economía. Tiene innumerables consecuencias”, dijo el jefe de Estado en el evento.

De acuerdo con sus declaraciones, la determinación del alto tribunal está basada en un sesgo político y no precisamente en argumentos económicos. Además, recordó que hay una representación minoritaria del Gobierno en la Corte.

Esas instituciones deciden más o menos con el mismo argumento, decir: ‘No más ingresos al Gobierno’, porque nos quieren ahorcar. ¿Por qué? Porque somos un gobierno diferente, como lo hubiera sido el gobierno de Jorge Eliécer Gaitán", señaló, incluyendo en su crítica al Congreso de la República.

El presidente Petro celebra la aprobación del presupuesto y pide a cerveceros usar materia prima nacional - crédito Banco de la República
El presidente Petro aseguró que no es posible recortar el gasto porque se debe responder con la indemnización a las víctimas del conflicto - crédito Banco de la República

Indicó que no es posible recortar el gasto, porque hay necesidades que apremian y por las cuales la administración debe responder, como la indemnización de miles de víctimas del conflicto armado en Colombia. Según precisó, se requiere de una inversión de $480 billones para reparar a los sobrevivientes.

En ese sentido, señaló al alto tribunal de arrebatar al Gobierno los recursos que debe destinar para la indemnización de las víctimas, cuya reparación podría tardar 120 años, según informó el primer mandatario. Por eso, aseguró que la Corte se contradijo en dos decisiones distintas.

“La sentencia de hoy de la Corte Constitucional tumbando la emergencia económica es contraria a esta sentencia de la Corte Constitucional que obligaba al Estado a indemnizar las víctimas, porque le está quitando los recursos”, señaló el jefe de Estado.

La Corte Constitucional aseguró que el Gobierno de apropió de competencias de otras ramas del poder público - crédito Corte Constitucional
La Corte Constitucional aseguró que el Gobierno de apropió de competencias de otras ramas del poder público - crédito Corte Constitucional

De igual manera, afirmó que las víctimas se están viendo afectadas por la falta de reparación y de restitución de tierras, y que toda la población en general está sufriendo por la persistencia de la violencia, que está viéndose reflejada, sobre todo, en el asesinato de la “juventud”. Con el actual panorama, en el que el Gobierno pierde otra emergencia económica, esta realidad de violencia podría sostenerse en el tiempo, de acuerdo con el presidente.

Además, las víctimas también podrían quedar inmersas en actos de violencia derivados de la falta de indemnizaciones dignas, que corresponden al Estado. “Puede llegar una especie de guerra entre grupos organizados de víctimas tratando de que le den la indemnización a la que tiene derecho”, advirtió.

Según la Corte, el decreto en cuestión no cumplió con los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad exigidos para establecer una emergencia económica. Sin embargo, según Gustavo Petro, los hechos que se expusieron en el documento para justificar la declaratoria sí eran extraordinarios en ese momento (diciembre de 2025), pero ya no lo son ahora, cuatro meses después, cuando el alto tribunal tomó la decisión.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El presidente Petro aseguró que el encarecimiento de la deuda motivó, en parte, la declaratoria de la emergencia - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Ya no es extraordinario, al no aprobar la emergencia económica en enero, la corte constitución, dado que las comisiones del senado dirigidas por el senador Efraín Cepeda y su banda, hundieron los proyectos de ley de financiamiento del Estado, no se aprobó y se suspendió el decreto, lo sobreviviente ya se está produce ahora (sic)”, indicó el presidente a través de su cuenta de X.

Indicó, además, que el encarecimiento de la deuda, que motivó, en parte, la declaratoria de la emergencia, impide la construcción de un Estado social de derecho e impulsa la desigualdad y la violencia.

Este gobierno se para en la raya y no permitirá que ni un solo pobre, trabajador o trabajadora del campo o la ciudad ningún joven con ganas de estudiar, pague la crisis que provocan los dueños del sector financiero y sus amigos políticos en las instituciones del estado buscando más ganancias particulares”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro contradijo argumentos de la Corte Constitucional para tumbar la emergencia económica - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro contradijo argumentos de la Corte Constitucional para tumbar la emergencia económica - crédito @petrogustavo/X

El Gobierno “se apropió de competencias”

Contrario a lo que expuso el jefe de Estado, en relación con la presunta politización de la Corte Constitucional, el magistrado Carlos Camargo Assis, responsable de la ponencia que fue sometida a discusión, indicó que la declaratoria de inexequibilidad de la emergencia económica se debe a que esta vulneró los principios democráticos y de separación de poderes.

El Gobierno nacional se apropió de competencias de otras ramas del poder público sin cumplir con los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción”, explicó el togado en una rueda de prensa.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEmergencia económicaCorte ConstitucionalCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Desempolvan las malas notas de Petro en materias de economía y Katherine Miranda lanza fuerte crítica: “Usted no tiene maestría”

El presidente volvió al centro de la polémica tras un intercambio con la oposición sobre su formación académica y la política económica que mantiene para Colombia desde su gestión

Desempolvan las malas notas de Petro en materias de economía y Katherine Miranda lanza fuerte crítica: “Usted no tiene maestría”

María Claudia Tarazona lideró homenaje a las víctimas y lanzó fuertes críticas contra Petro: “La deshonra de quien está en el poder no nos representa”

Durante el acto de conmemoración en el Congreso, la viuda de Miguel Uribe Turbay pidió unidad nacional y cuestionó las actuaciones del actual Gobierno

María Claudia Tarazona lideró homenaje a las víctimas y lanzó fuertes críticas contra Petro: “La deshonra de quien está en el poder no nos representa”

Ordenan levantar los bloqueos de los taxistas en el aeropuerto El Dorado tras acuerdo que incluye una renuncia: estos son los detalles

La representante legal de la compañía solicitó a los taxistas de la terminal aérea normalizar el servicio

Ordenan levantar los bloqueos de los taxistas en el aeropuerto El Dorado tras acuerdo que incluye una renuncia: estos son los detalles

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Congreso le falló a las víctimas del conflicto armado en Colombia: por falta de cuórum se levantó sesión conjunta en el Capitolio

Solo ocho senadores y 19 representantes a la Cámara se quedaron en el recinto para lo que debía ser la plenaria en la que se rendiría homenaje a los presentes, entre ellas la viuda del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, en un hecho que dejó mal parado al órgano legislativo

Congreso le falló a las víctimas del conflicto armado en Colombia: por falta de cuórum se levantó sesión conjunta en el Capitolio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Millonarios ya pensaría en los primeros refuerzos para Fabián Bustos: le buscaría reemplazo a Diego Novoa

Colombia inició de manera agridulce su participación en la Billie Jean King Cup en Ibagué: una victoria y una derrota

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, le teme a la altura para enfrentar a Santa Fe por Copa Libertadores: “No es fácil”

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador