Colombia

“Las disidencias están ordenando votar”: Paloma Valencia y Cepeda chocan nuevamente por acusaciones

El cruce entre los candidatos presidenciales incluyó señalamientos sobre presiones de grupos armados y acusaciones de desprestigio en plena plenaria

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Paloma Valencia e Iván Cepeda - crédito Colprensa
Paloma Valencia e Iván Cepeda - crédito Colprensa

En las últimas horas, se registró un nuevo enfrentamiento en el Senado entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en medio del debate político previo a las elecciones.

La senadora del Centro Democrático lanzó acusaciones sobre presuntas presiones de grupos armados en favor de la campaña de Cepeda, lo que generó una respuesta inmediata del candidato.

El intercambio se dio en la plenaria del Senado, donde ambos dirigentes expusieron posiciones opuestas frente a las denuncias y cuestionamientos electorales.

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- crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook
El intercambio se dio en la plenaria del Senado, donde ambos dirigentes expusieron posiciones opuestas frente a las denuncias y cuestionamientos electorales - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

Cruce de acusaciones en el Senado

El episodio ocurrió durante una sesión de la plenaria del Senado. Allí, Paloma Valencia se refirió directamente a Iván Cepeda en medio de su intervención.

La senadora afirmó que en el país se estaría reviviendo la llamada combinación de formas de lucha.

Según su postura, existirían acciones que vinculan escenarios políticos con dinámicas de grupos armados ilegales.

18/09/2022 Colombia.- La Fiscalía da una semana al Gobierno de Colombia para reactivar la orden contra 'Calarcá'. Integrante de las disidencias de las Farc en Colombia | Europa Press
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Señalamientos sobre presiones en territorios

Valencia aseguró que estructuras criminales estarían influyendo en el proceso electoral.

“¿Cuáles calumnias? ¿Que las disidencias están ordenando votar por Cepeda en los territorios donde ellos mandan con fusiles al hombro?”, expresó, citado por ese medio de comunicación.

En su intervención también cuestionó supuestas decisiones relacionadas con personas privadas de la libertad.

Además, sostuvo que estos hechos tendrían impacto en el desarrollo de la campaña presidencial.

Respuesta de Iván Cepeda

Ante estos señalamientos, Iván Cepeda respondió durante la misma sesión. El candidato rechazó las afirmaciones de Valencia y las calificó como infundadas.

Ante estos señalamientos, Iván Cepeda respondió durante la misma sesión. El candidato rechazó las afirmaciones de Valencia y las calificó como infundadas | REUTERS/Nathalia Angarita
Ante estos señalamientos, Iván Cepeda respondió durante la misma sesión. El candidato rechazó las afirmaciones de Valencia y las calificó como infundadas | REUTERS/Nathalia Angarita

“Decir que la población en un territorio ha votado masivamente, cientos de miles de personas, por una colectividad política porque ha sido sometida con armas, es ni más ni menos que lanzar una acusación estigmatizante”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Cepeda indicó que estas declaraciones podrían tener consecuencias negativas sobre la población en esos territorios.

Debate sobre el contexto electoral

El intercambio entre ambos dirigentes se da en medio del ambiente político previo a las elecciones presidenciales.

Las intervenciones reflejan diferencias sobre la interpretación de las dinámicas electorales en distintas regiones del país.

Valencia insistió en que existen riesgos para algunos sectores políticos en determinados territorios.

En ese sentido, pidió a Cepeda verificar la situación en zonas específicas.

Nuevas intervenciones y señalamientos

Durante el debate, Valencia reiteró sus cuestionamientos. Sugirió que el candidato debería recorrer regiones como el Pacífico caucano, el Patía, el Huila y el Caquetá.

Según su planteamiento, en esos territorios se estarían presentando presiones de grupos ilegales.

También mencionó situaciones relacionadas con seguridad de candidatos.

Postura final de Cepeda

Cepeda volvió a rechazar las afirmaciones en su contra; señaló que las acusaciones hacen parte de una estrategia para afectar su campaña. Indicó que estas declaraciones responden a un contexto de competencia electoral.

El candidato sostuvo que su aspiración cuenta con respaldo ciudadano sin presiones externas.

Reiteración del enfrentamiento político

Este episodio se suma a otros enfrentamientos recientes entre ambos dirigentes. Según lo conocido, ya se han registrado al menos tres cruces en la plenaria del Senado.

Estos debates se han dado como escenario para exponer sus posiciones políticas.

El intercambio refleja el tono del debate electoral en el país, en el que los candidatos han optado por confrontar directamente sus posturas en escenarios institucionales.

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