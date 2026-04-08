Vendedores de flores aprovechan para hacer “cosquilleo” a extranjeros en Medellín: hay videos de este nuevo modo de robo

Delincuentes con fachada de vendedores de rosas, en Medellín, buscaban hurtar pertenencias de turistas y transeúntes - crédito @FicoGutierrez/X

Unidades de la Policía de Medellín frustraron intentos de hurto cometidos por dos hombres que simulaban vender flores en la vía pública.

“Miren pues a estos, dizque vendiendo flores… queriendo robar fue que los vimos", escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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De acuerdo con la información que compartió el mandatario local en sus redes sociales, las capturas tuvieron lugar luego de que los operadores del sistema de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña identificaron que uno de los individuos, camuflado como vendedor ambulante, buscaba aprovechar la fachada para acercarse a posibles víctimas en las calles de la ciudad.

Una vez se acercaba a los transeúntes, el individuo buscaba hacer movimientos rápidos con una de sus manos en los bolsillos de sus víctimas para sustraerles pertenencias, especialmente, celulares.

Así intentaban hurtar a transeúntes en Medellín, con la fachada de vendedores de flores - crédito capturas de pantalla @FicoGutierrez/X

En el caso que fue captado por las cámaras de vigilancia al servicio de las autoridades, el transeúnte objetivo, al parecer extranjero, se percató del “cosquilleo” y logró evitar que el hombre lo robara. Reaccionó de manera rápida y con una leve patada distanció al ladrón.

La rápida notificación a los agentes permitió realizar acciones de seguimiento en tiempo real e identificar una motocicleta presuntamente involucrada en la operación. Federico Gutiérrez detalló en la publicación del video: “Gracias al monitoreo permanente de nuestras cámaras de seguridad y a la rápida reacción de la Policía nos anticipamos a un intento de hurto”.

La intervención permitió que los uniformados capturaran a los dos sospechosos mientras merodeaban en motocicleta alrededor de la zona en búsqueda de transeúntes.

El alcalde Federico Gutiérrez expuso a los ladrones con fachada de vendedores de flores - crédito @FicoGutiérrez/X

Las autoridades inmovilizaron la motocicleta y trasladaron a los dos hombres ante la justicia. Desde la administración municipal se reiteró que la vigilancia y la respuesta operan sin interrupciones. “En Medellín estamos alertas 24/7: aquí reaccionamos a tiempo y cuidamos a la gente”, afirmó el mandatario.

Percepción de seguridad mejoró en plataformas de transporte en Medellín, según análisis

La percepción de seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín tuvo un crecimiento notable durante el último año. Según un estudio elaborado por la consultora Cifras y Conceptos, el 53% de quienes utilizan estas plataformas en la ciudad afirman sentirse más seguros en comparación con otros medios de transporte, una mejora atribuida a la adopción de tecnologías como la geolocalización, la verificación de datos y el uso de códigos específicos.

El informe, citado por El Colombiano, señaló que la confianza de usuarios y conductores en estas aplicaciones constituye un avance relevante en el contexto de la movilidad urbana local.

Un análisis indicó que mejora la percepción de seguridad en transporte de plataformas de viajes en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Entre las cifras más destacadas del estudio, se encuentra el dato de que el 74% de los conductores y el 29% de los pasajeros evitan operar o utilizar estas plataformas en ciertas zonas y horarios, alegando motivos de seguridad. Esta estadística ilustró que, aunque las medidas implementadas han tenido impacto, persiste una cautela significativa respecto al contexto geográfico y temporal en el que se usan estos servicios.

De forma específica, la aplicación InDrive reforzó sus estrategias de protección este último año, y se enfocaron en que la herramienta de geolocalización contribuya a la tranquilidad tanto de usuarios como de conductores. Christiam Alfonso, gerente de Seguridad de InDrive para América Latina, señaló en diálogo con el medio antioqueño la relevancia de la tecnología para la seguridad de los usuarios y dijo:

“En una ciudad como Medellín, donde los desplazamientos hacen parte esencial de la rutina diaria, la tecnología cumple un papel fundamental para fortalecer la tranquilidad de los usuarios”. Según el estudio de Cifras y Conceptos, la función de geolocalización incrementa la seguridad percibida en un 35% de los usuarios y en un 41% de los conductores de InDrive.

La explicación de este fenómeno radica en la implementación de características como los códigos de seguridad, empleados por aplicaciones como Uber, y la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real, lo cual permite mantener informados a familiares y amigos durante los recorridos.