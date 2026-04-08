Colombia

Vendedores de flores aprovechan para hacer “cosquilleo” a extranjeros en Medellín: hay videos de este nuevo modo de robo

El alcalde Federico Gutiérrez expuso a través de un video a dos individuos capturados que usaban la artimaña para hurtar pertenencias de transeúntes

Guardar

Delincuentes con fachada de vendedores de rosas, en Medellín, buscaban hurtar pertenencias de turistas y transeúntes - crédito @FicoGutierrez/X

Unidades de la Policía de Medellín frustraron intentos de hurto cometidos por dos hombres que simulaban vender flores en la vía pública.

“Miren pues a estos, dizque vendiendo flores… queriendo robar fue que los vimos", escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información que compartió el mandatario local en sus redes sociales, las capturas tuvieron lugar luego de que los operadores del sistema de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña identificaron que uno de los individuos, camuflado como vendedor ambulante, buscaba aprovechar la fachada para acercarse a posibles víctimas en las calles de la ciudad.

Una vez se acercaba a los transeúntes, el individuo buscaba hacer movimientos rápidos con una de sus manos en los bolsillos de sus víctimas para sustraerles pertenencias, especialmente, celulares.

Así intentaban hurtar a transeúntes en Medellín, con la fachada de vendedores de flores - crédito capturas de pantalla @FicoGutierrez/X
Así intentaban hurtar a transeúntes en Medellín, con la fachada de vendedores de flores - crédito capturas de pantalla @FicoGutierrez/X

En el caso que fue captado por las cámaras de vigilancia al servicio de las autoridades, el transeúnte objetivo, al parecer extranjero, se percató del “cosquilleo” y logró evitar que el hombre lo robara. Reaccionó de manera rápida y con una leve patada distanció al ladrón.

La rápida notificación a los agentes permitió realizar acciones de seguimiento en tiempo real e identificar una motocicleta presuntamente involucrada en la operación. Federico Gutiérrez detalló en la publicación del video: “Gracias al monitoreo permanente de nuestras cámaras de seguridad y a la rápida reacción de la Policía nos anticipamos a un intento de hurto”.

La intervención permitió que los uniformados capturaran a los dos sospechosos mientras merodeaban en motocicleta alrededor de la zona en búsqueda de transeúntes.

El alcalde Federico Gutiérrez expuso a los ladrones con fachada de vendedores de flores - crédito @FicoGutiérrez/X
El alcalde Federico Gutiérrez expuso a los ladrones con fachada de vendedores de flores - crédito @FicoGutiérrez/X

Las autoridades inmovilizaron la motocicleta y trasladaron a los dos hombres ante la justicia. Desde la administración municipal se reiteró que la vigilancia y la respuesta operan sin interrupciones. “En Medellín estamos alertas 24/7: aquí reaccionamos a tiempo y cuidamos a la gente”, afirmó el mandatario.

Percepción de seguridad mejoró en plataformas de transporte en Medellín, según análisis

La percepción de seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín tuvo un crecimiento notable durante el último año. Según un estudio elaborado por la consultora Cifras y Conceptos, el 53% de quienes utilizan estas plataformas en la ciudad afirman sentirse más seguros en comparación con otros medios de transporte, una mejora atribuida a la adopción de tecnologías como la geolocalización, la verificación de datos y el uso de códigos específicos.

El informe, citado por El Colombiano, señaló que la confianza de usuarios y conductores en estas aplicaciones constituye un avance relevante en el contexto de la movilidad urbana local.

Un análisis indicó que mejora la percepción de seguridad en transporte de plataformas de viajes en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
Un análisis indicó que mejora la percepción de seguridad en transporte de plataformas de viajes en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Entre las cifras más destacadas del estudio, se encuentra el dato de que el 74% de los conductores y el 29% de los pasajeros evitan operar o utilizar estas plataformas en ciertas zonas y horarios, alegando motivos de seguridad. Esta estadística ilustró que, aunque las medidas implementadas han tenido impacto, persiste una cautela significativa respecto al contexto geográfico y temporal en el que se usan estos servicios.

De forma específica, la aplicación InDrive reforzó sus estrategias de protección este último año, y se enfocaron en que la herramienta de geolocalización contribuya a la tranquilidad tanto de usuarios como de conductores. Christiam Alfonso, gerente de Seguridad de InDrive para América Latina, señaló en diálogo con el medio antioqueño la relevancia de la tecnología para la seguridad de los usuarios y dijo:

“En una ciudad como Medellín, donde los desplazamientos hacen parte esencial de la rutina diaria, la tecnología cumple un papel fundamental para fortalecer la tranquilidad de los usuarios”. Según el estudio de Cifras y Conceptos, la función de geolocalización incrementa la seguridad percibida en un 35% de los usuarios y en un 41% de los conductores de InDrive.

La explicación de este fenómeno radica en la implementación de características como los códigos de seguridad, empleados por aplicaciones como Uber, y la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real, lo cual permite mantener informados a familiares y amigos durante los recorridos.

Temas Relacionados

Vendedores ambulantes floresHurtos MedellínInseguridadFico GutiérrezColombia-Noticias

Más Noticias

Denuncian casos de falsos funcionarios del Acueducto: así puede validar las visitas y evitar robos

En redes sociales se difunden más casos de hurtos cometidos durante visitas de falsos operadores de la entidad. Desde la empresa reiteraron un llamado a la verificación de la identidad de los trabajadores

Denuncian casos de falsos funcionarios del Acueducto: así puede validar las visitas y evitar robos

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El cuadro Pijao clasificó a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica luego de superar en las fases previas a Deportivo Táchira de Venezuela y a O’Higgins de Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Los azules realizaron una mala presentación en Rancagua, perdieron a Jorge Arias por expulsión y sufrieron por errores defensivos, que costaron las anotaciones de Arnaldo Castillo y Francisco González

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Bogotá abrió curso gratuito de gastronomía: así puede perfeccionar técnicas de cocina en tan solo 90 horas de formación

Las personas interesadas deberán cumplir requisitos de edad, residencia y disponibilidad, accediendo a un proceso formativo enfocado en habilidades técnicas y desarrollo profesional en el sector de alimentos y bebidas

Bogotá abrió curso gratuito de gastronomía: así puede perfeccionar técnicas de cocina en tan solo 90 horas de formación

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín

Luego del encuentro ante O’Higgins en Chile en la jornada inaugural de la fase de grupos, el cuadro azul recibirá a un rival que promete complicar las cosas en Bogotá

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruiz hizo balance de su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ y no descartó regresar: “Fue una montaña rusa”

Yuli Ruiz hizo balance de su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ y no descartó regresar: “Fue una montaña rusa”

Valentina Ferrer puso picante en redes sociales con confesión sobre J Balvin y Justin Bieber: “Cuando Josecito estaba mal…”

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera musical en el Movistar Arena: fecha y precios de boletería

Marcelo Cezán podría tomarse un descanso de ‘La casa de los famosos Colombia’: un compromiso especial sería el causante

Deportes

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín

Giovanni Hernández reflexionó sobre su carrera y los ataques que recibió del periodismo deportivo: “Nunca me enojé por eso”

Hora y dónde ver Medellín vs. Estudiantes en Copa Libertadores 2026: el Poderoso inicia el certamen