Ofensiva del Ejército en la Orinoquía permitió capturas, decomisos y destrucción de laboratorios: este es el balance operacional

La Octava División del Ejército de Colombia lideró operativos conjuntos en la Orinoquía logrando avances clave contra estructuras ilegales - crédito EJC

Las autoridades reportaron que las operaciones militares en la Orinoquía colombiana permitieron importantes avances en la neutralización de estructuras ilegales y la incautación de armamento durante el primer trimestre del año.

Según informó la Octava División del Ejército Nacional de Colombia, estas acciones se desarrollaron en Arauca, Casanare, Vichada y Guainía, bajo el Plan de Operaciones Ayacucho, en coordinación con la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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Las operaciones conjuntas permitieron la captura de alias Guacho, presunto integrante del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 10, así como la detención de un sujeto identificado como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se le incautó un fusil, tres proveedores y material de intendencia.

El Plan de Operaciones Ayacucho permitió capturas y decomisos en Arauca, Casanare, Vichada y Guainía gracias a la coordinación de varias fuerzas del Estado - crédito EJC

Tes presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, fueron capturados en otra acción, en la que se decomisaron armas largas, pistolas, granadas, motocicletas y material de comunicaciones.

En el municipio de Arauquita (Arauca), tropas de la Décima Octava Brigada realizaron la detención de cuatro presuntos miembros del ELN, entre ellos alias Monchi, mediante orden judicial. Otra detención se registró en Tame, donde se incautó y destruyó un dron utilizado, según las autoridades, para labores de inteligencia y posibles actos terroristas.

Acciones contra la extorsión y el secuestro

El Gaula Militar Casanare reportó la captura de tres presuntos extorsionistas y la aprehensión de un menor en flagrancia en el municipio de Aguazul.

La captura de alias Guacho y de miembros del ELN debilitó significativamente a los Grupos Armados Organizados Residuales según reportan las autoridades - crédito EJC

En una operación paralela, fue capturado el presunto responsable del secuestro de la madre de la exalcaldesa de Pore, hecho registrado el 23 de septiembre de 2025. Estas acciones buscan frenar los delitos que afectan a la población civil y la gobernabilidad local.

Desmantelamiento de laboratorios y decomiso de estupefacientes

Las tropas de la Octava División avanzaron en la lucha contra el narcotráfico con la destrucción de 582 kilogramos de estupefacientes, entre ellos 495 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 80 kilogramos de base de coca y 7 kilogramos listos para distribución.

Acciones del Gaula Militar en Casanare frenaron delitos de extorsión y secuestro, incluido el caso de la madre de la exalcaldesa de Pore - crédito EJC

Además, se incautaron y destruyeron 3.180 galones de insumos líquidos y 960 kilogramos de insumos sólidos para la producción de alcaloides. La institución informó que más de 520 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron neutralizados, evitando su circulación en mercados ilegales y la distribución de más de 1.300.000 dosis.

En Vichada, efectivos del Ejército Nacional destruyeron un laboratorio clandestino con capacidad para producir una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, así como un megalaboratorio capaz de procesar hasta cuatro toneladas mensuales. En estos lugares se hallaron combustibles, químicos, maquinaria y equipos destinados al procesamiento de narcóticos.

Incautaciones de material bélico y recursos estratégicos

Operaciones en Arauquita y Tame resultaron en la detención de integrantes del ELN y la destrucción de un dron presuntamente utilizado para inteligencia y terrorismo - crédito EJC

Durante las operaciones, las autoridades localizaron un depósito ilegal con material de guerra en el que se encontraron cuatro fusiles calibre 7.62, escopetas, más de 1.200 cartuchos, explosivos y accesorios para armamento.

Además, fueron incautadas seis toneladas de estaño, valoradas en aproximadamente un millón de dólares, que presuntamente tenían como destino el mercado asiático, junto con cinco toneladas de tierras raras en Vichada.

Según la Octava División, la presión sostenida sobre los grupos armados produjo la muerte en combate de presuntos integrantes de estructuras ilegales y la captura de siete miembros, entre ellos alias Zeta, señalado como uno de los principales responsables de extorsiones y reclutamiento de menores en la región.

Las autoridades hallaron depósitos con armas y seis toneladas de estaño que tenían como destino el mercado asiático, en una operación que debilitó recursos de estructuras criminales - crédito EJC

Acciones judiciales y protección a la población civil

En Arauca, el Gaula Militar logró la captura de tres sujetos por delitos relacionados con porte ilegal de armas, mediante diligencias de allanamiento y órdenes judiciales. Las autoridades resaltaron el respaldo de la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones y judicializaciones derivadas de estas operaciones.

De acuerdo con la información oficial, estos resultados reflejan el compromiso permanente de las Fuerzas Militares y de la Policía en la defensa del territorio y la protección de la población civil frente a los factores de inestabilidad en el oriente del país.