Colombia

Ofensiva del Ejército en la Orinoquía permitió capturas, decomisos y destrucción de laboratorios: este es el balance operacional

Resultados en departamento como Arauca, Casanare, Vichada y Guainía durante el primer trimestre de 2026 refuerzan la lucha contra estructuras ilegales y delitos conexos

Guardar
La Octava División del Ejército de Colombia lideró operativos conjuntos en la Orinoquía logrando avances clave contra estructuras ilegales - crédito EJC
La Octava División del Ejército de Colombia lideró operativos conjuntos en la Orinoquía logrando avances clave contra estructuras ilegales - crédito EJC

Las autoridades reportaron que las operaciones militares en la Orinoquía colombiana permitieron importantes avances en la neutralización de estructuras ilegales y la incautación de armamento durante el primer trimestre del año.

Según informó la Octava División del Ejército Nacional de Colombia, estas acciones se desarrollaron en Arauca, Casanare, Vichada y Guainía, bajo el Plan de Operaciones Ayacucho, en coordinación con la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las operaciones conjuntas permitieron la captura de alias Guacho, presunto integrante del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 10, así como la detención de un sujeto identificado como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se le incautó un fusil, tres proveedores y material de intendencia.

El Plan de Operaciones Ayacucho permitió capturas y decomisos en Arauca, Casanare, Vichada y Guainía gracias a la coordinación de varias fuerzas del Estado - crédito EJC
El Plan de Operaciones Ayacucho permitió capturas y decomisos en Arauca, Casanare, Vichada y Guainía gracias a la coordinación de varias fuerzas del Estado - crédito EJC

Tes presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, fueron capturados en otra acción, en la que se decomisaron armas largas, pistolas, granadas, motocicletas y material de comunicaciones.

En el municipio de Arauquita (Arauca), tropas de la Décima Octava Brigada realizaron la detención de cuatro presuntos miembros del ELN, entre ellos alias Monchi, mediante orden judicial. Otra detención se registró en Tame, donde se incautó y destruyó un dron utilizado, según las autoridades, para labores de inteligencia y posibles actos terroristas.

Acciones contra la extorsión y el secuestro

El Gaula Militar Casanare reportó la captura de tres presuntos extorsionistas y la aprehensión de un menor en flagrancia en el municipio de Aguazul.

La captura de alias Guacho y de miembros del ELN debilitó significativamente a los Grupos Armados Organizados Residuales según reportan las autoridades - crédito EJC
La captura de alias Guacho y de miembros del ELN debilitó significativamente a los Grupos Armados Organizados Residuales según reportan las autoridades - crédito EJC

En una operación paralela, fue capturado el presunto responsable del secuestro de la madre de la exalcaldesa de Pore, hecho registrado el 23 de septiembre de 2025. Estas acciones buscan frenar los delitos que afectan a la población civil y la gobernabilidad local.

Desmantelamiento de laboratorios y decomiso de estupefacientes

Las tropas de la Octava División avanzaron en la lucha contra el narcotráfico con la destrucción de 582 kilogramos de estupefacientes, entre ellos 495 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 80 kilogramos de base de coca y 7 kilogramos listos para distribución.

Acciones del Gaula Militar en Casanare frenaron delitos de extorsión y secuestro, incluido el caso de la madre de la exalcaldesa de Pore - crédito EJC
Acciones del Gaula Militar en Casanare frenaron delitos de extorsión y secuestro, incluido el caso de la madre de la exalcaldesa de Pore - crédito EJC

Además, se incautaron y destruyeron 3.180 galones de insumos líquidos y 960 kilogramos de insumos sólidos para la producción de alcaloides. La institución informó que más de 520 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron neutralizados, evitando su circulación en mercados ilegales y la distribución de más de 1.300.000 dosis.

En Vichada, efectivos del Ejército Nacional destruyeron un laboratorio clandestino con capacidad para producir una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, así como un megalaboratorio capaz de procesar hasta cuatro toneladas mensuales. En estos lugares se hallaron combustibles, químicos, maquinaria y equipos destinados al procesamiento de narcóticos.

Incautaciones de material bélico y recursos estratégicos

Operaciones en Arauquita y Tame resultaron en la detención de integrantes del ELN y la destrucción de un dron presuntamente utilizado para inteligencia y terrorismo - crédito EJC
Operaciones en Arauquita y Tame resultaron en la detención de integrantes del ELN y la destrucción de un dron presuntamente utilizado para inteligencia y terrorismo - crédito EJC

Durante las operaciones, las autoridades localizaron un depósito ilegal con material de guerra en el que se encontraron cuatro fusiles calibre 7.62, escopetas, más de 1.200 cartuchos, explosivos y accesorios para armamento.

Además, fueron incautadas seis toneladas de estaño, valoradas en aproximadamente un millón de dólares, que presuntamente tenían como destino el mercado asiático, junto con cinco toneladas de tierras raras en Vichada.

Según la Octava División, la presión sostenida sobre los grupos armados produjo la muerte en combate de presuntos integrantes de estructuras ilegales y la captura de siete miembros, entre ellos alias Zeta, señalado como uno de los principales responsables de extorsiones y reclutamiento de menores en la región.

Las autoridades hallaron depósitos con armas y seis toneladas de estaño que tenían como destino el mercado asiático, en una operación que debilitó recursos de estructuras criminales - crédito EJC
Las autoridades hallaron depósitos con armas y seis toneladas de estaño que tenían como destino el mercado asiático, en una operación que debilitó recursos de estructuras criminales - crédito EJC

Acciones judiciales y protección a la población civil

En Arauca, el Gaula Militar logró la captura de tres sujetos por delitos relacionados con porte ilegal de armas, mediante diligencias de allanamiento y órdenes judiciales. Las autoridades resaltaron el respaldo de la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones y judicializaciones derivadas de estas operaciones.

De acuerdo con la información oficial, estos resultados reflejan el compromiso permanente de las Fuerzas Militares y de la Policía en la defensa del territorio y la protección de la población civil frente a los factores de inestabilidad en el oriente del país.

Temas Relacionados

Ejército NacionalOperaciones militaresNarcotráficoGrupos Armados IlegalesColombia-Noticias

Más Noticias

Así se sacudió la clase política del país tras la libertad de Ricardo Bonilla: fuertes críticas por el caso Ungrd

Figuras públicas reaccionaron con dureza al fallo que dejó en libertad al exministro, reavivando el debate sobre la justicia y el manejo del escándalo de corrupción

Así se sacudió la clase política del país tras la libertad de Ricardo Bonilla: fuertes críticas por el caso Ungrd

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: el cuadro azul está perdiendo en Chile

El equipo bogotano tendrá su primer partido por el grupo C de la “Gran Conquista”, ante un cuadro celeste que, en Copa Libertadores, cayó frente a Tolima

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: el cuadro azul está perdiendo en Chile

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

La emoción entre los amantes del género popular por este nuevo gesto del colega y amigo personal del artista fallecido demostró que los tributos no pararán, puesto que todos sus compañeros lo recuerdan con cariño

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

Bukele respondió con ironía a señalamientos de Petro sobre supuestos “campos de concentración” en El Salvador: “Es una oportunidad histórica”

El gobernante centroamericano ofreció trasladar a todos los reclusos de su país a Colombia tras las críticas de su colega, que denunció la existencia de cárceles no aptas para el ser humano en el sistema penitenciario y la detención a miles de personas sin antecedentes criminales

Bukele respondió con ironía a señalamientos de Petro sobre supuestos “campos de concentración” en El Salvador: “Es una oportunidad histórica”

Giovanni Hernández reflexionó sobre su carrera y los ataques que recibió del periodismo deportivo: “Nunca me enojé por eso”

El volante de creación, campeón de la Copa América 2001 con la selección Colombia, repasó su carrera y sus experiencias como profesional en una reciente entrevista

Giovanni Hernández reflexionó sobre su carrera y los ataques que recibió del periodismo deportivo: “Nunca me enojé por eso”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera musical en el Movistar Arena: fecha y precios de boletería

Marcelo Cezán podría tomarse un descanso de ‘La casa de los famosos Colombia’: un compromiso especial sería el causante

DJ Exotic confirmó su noviazgo tras compartir sexys fotos con una modelo: “Con Dios en nuestros corazones”

Shakira fue anunciada como invitada de Anitta para su próximo sencillo: esto es lo que se sabe

Deportes

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: el cuadro azul está perdiendo en Chile

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: el cuadro azul está perdiendo en Chile

Giovanni Hernández reflexionó sobre su carrera y los ataques que recibió del periodismo deportivo: “Nunca me enojé por eso”

Hora y dónde ver Medellín vs. Estudiantes en Copa Libertadores 2026: el Poderoso inicia el certamen

Jhon Arias llega pisando fuerte para enfrentar a Junior en Copa Libertadores: es el colombiano más valioso

Jhon Lucumí volvió a sonar para ser fichaje de un histórico equipo europeo: “Está moniteando la situación del jugador”