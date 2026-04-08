Colombia

Ministerio de Hacienda canceló a última hora reunión clave con misión del FMI en medio de tensiones con el Banco de la República

La delegación internacional del Fondo Monetario Internacional no fue recibida por los funcionarios de la cartera de Hacienda, en un escenario marcado por desacuerdos institucionales y cuestionamientos sobre la autonomía del emisor colombiano

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La misión anual del FMI en Colombia enfrenta cancelación de última hora por parte del Ministerio de Hacienda - crédito Reuters
La misión anual del FMI en Colombia enfrenta cancelación de última hora por parte del Ministerio de Hacienda - crédito Reuters

La misión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Colombia para preparar el informe sobre la economía local, pero encontró un escenario inesperado.

El Ministerio de Hacienda dejó plantada a la delegación del FMI, cancelando la reunión pactada a último momento, según reportó Blu Radio. El hecho ocurre en medio de un clima de fricción institucional, en la que la relación entre el Gobierno y el Banco de la República atraviesa uno de sus momentos más tensos.

La visita del FMI, en medio de la elaboración del informe del Artículo IV, suele incluir encuentros con los principales actores económicos del país, entre ellos el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con el medio mencionado, la cancelación ocurrió apenas media hora antes de la cita, dejando en el aire si habrá una nueva convocatoria antes de que la misión concluya su agenda en Bogotá.

El informe del Artículo IV del FMI sobre la economía colombiana queda en suspenso tras la ausencia de funcionarios clave del Gobierno - crédito Reuters
El informe del Artículo IV del FMI sobre la economía colombiana queda en suspenso tras la ausencia de funcionarios clave del Gobierno - crédito Reuters

El Banco de la República, tradicional anfitrión de la delegación internacional, mantiene el vínculo formal con el Fondo y se encuentra en el centro del debate por la autonomía de la política monetaria.

Contexto de ruptura institucional

Este episodio coincide con un distanciamiento notorio entre el Gobierno central y el Banco de la República, entidad responsable de gestionar la relación con el FMI. La falta de coordinación se hizo evidente tras la cancelación abrupta de la reunión, que debió haber contado con la presencia de funcionarios de Hacienda y representantes del FMI.

En 2025, la publicación del informe del Artículo IV del FMI también estuvo marcada por retrasos.

El documento final advirtió que Colombia carece de un marco de política económica robusto para mantener el acceso a la línea de crédito flexible, y subrayó que “el aumento del déficit fiscal y de los niveles de deuda se han traducido en un incremento de los diferenciales soberanos, a la vez que las incertidumbres en materia de políticas continúan debilitando la inversión privada”.

La relación entre el Gobierno y el Banco de la República vive fuerte distanciamiento durante la visita del Fondo Monetario Internacional a Bogotá - crédito Reuters
La relación entre el Gobierno y el Banco de la República vive fuerte distanciamiento durante la visita del Fondo Monetario Internacional a Bogotá - crédito Reuters

El debate por la autonomía del Banco de la República

Mientras tanto, la tensión institucional escaló con la radicación de una demanda ante el Consejo de Estado. El recurso solicita la nulidad de un artículo del decreto 2520 de 1993, que establece que la Junta Directiva del Banco de la República solo puede sesionar con la presencia del ministro de Hacienda.

El texto impugnado señala: “La Junta Directiva solamente podrá sesionar, deliberar y decidir con la asistencia de por lo menos cinco de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá”.

La parte demandante argumenta que esta disposición contraviene los artículos 371 y 372 de la Constitución Política de Colombia, que otorgan autonomía técnica, administrativa y financiera al Banco de la República.

La cancelación de la reunión con el FMI evidencia la falta de coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República - crédito Reuters
La cancelación de la reunión con el FMI evidencia la falta de coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República - crédito Reuters

Según la demanda, “el sentido de dicha coordinación está supeditado a lo señalado en el artículo 372, de acuerdo con el cual los miembros de la Junta Directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación. Es decir que, si algún aspecto de la política económica general resulta contrario al interés general de la Nación, ningún miembro de la Junta Directiva, incluido el ministro de Hacienda, deberá incorporar dicho aspecto en sus decisiones”.

El documento sostiene que la exigencia de la presencia del Ministro convierte un deber funcional en un requisito de validez de las decisiones de la Junta, otorgando al Gobierno Nacional un poder de veto sobre la política monetaria.

La demanda, presentada en un momento de alta tensión, se suma a la incertidumbre generada por la reciente ausencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la última sesión de la Junta Directiva del Banco de la República. No hay confirmación sobre su asistencia a la próxima reunión, lo que pone en duda la capacidad del órgano para sesionar y adoptar decisiones clave para la economía.

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