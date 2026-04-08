Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este miércoles 8 de abril

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este miércoles 8 de abril.

Los cortes son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losusuarios, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

La entidad informó que la actualización de la red eléctrica en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Villa Paula, Villa Del Prado, Loma Linda, 16 De Marzo, Los Pinos, Club Socorro, Rincon Del Virrey, Villa Campestre, Villa Rafael, Villa Coopavic, Santa Clara I, El Bosque, Virgen Del Carmén, La Terraza, Bicentenario V Etapa, El Golpe, Bicentenario, San Rafael, Altos Del Virrey, Villa Del Socorro I Y II; así como sectores de las veredas La Culebra y Tamacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 06:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Molagavita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vega de Infantes, Naranjo y Potrero Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Playa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Macanal y Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Vereda Otro Mundo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Angostura De Los Andes, Cabecera De Rio Sucio, El Centenario, El Eden, El Indio, El Indio Bajo, El Líbano, El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Honda, La Pitala, Los Alpes, Nueva Granada, Rio Sucio De Los Andes, Villa De Leyva, así como sectores de Bajo Cascajales, Diviso De Los Andes y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde, Veredas El Danto y sectores de El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Corregimientos El Líbano, La Quitaz, Veredas Naranjos, Candelaria, El Rubí, Sinagoga Baja, Buenavista, Los Valles, La Quitaz, Granadina, Sinaí, Montebello, Sinagoga Alta, Cachipayal, La Margelina, El Tesoro, San Antonio, San Salvador, La Tipa e Indostal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas Trochas Al Medio y Los Alpes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos El Porvenir y las veredas La Pava, Indostan, El Porvenir, Villanueva, Alto Minero y sectores de Alto Tesorito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Centro Comercial Paseo Del Puente, Barrios Reserva De La Loma, Villas De Cenaprov, Primavera II, Edymar, Portanova, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Boulevar Del Puente, Piedemonte, Los Cedros, Villa Marcela II, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Portal Del Valle, Los Cisnes y sectores de Hoyo Grande y de las veredas Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Balcones Del Kennedy sectores de las calles 24N y 25N con carreras 9, 9N y 10N.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): CDMB La Flora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Villa Helena sectores de las carreras 22, 23, 25 y 26 con calles 18N y 19N.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Parque La Flora Auditorio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización Villa Valentina sector El Edén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Campestre Norte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Montebello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Tejar Norte Colegio Rafael Garcia Herreros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pauna.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pauna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Floresta Edificio Lauvick.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 8A y 9 con carreras 6A y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Paseo Del puente sectores de las carreras 2C, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5 y 5A entre calles 21 y 23 y Conjuntos residenciales Paseo Real I, Paseo Real II y Portal De La Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Centro Comercial Paseo Del Puente, Barrios Reserva De La Loma, Villas De Cenaprov, Primavera II, Edymar, Portanova, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Boulevar Del Puente, Piedemonte, Los Cedros, Villa Marcela II, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Portal Del Valle, Los Cisnes y sectores de Hoyo Grande y de las veredas Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 15:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Veredas Villanueva, El Retorno y Cañabraval.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Vereda Tinaga sector Tápala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jamaica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Santa Bárbara sectores de la Diagonal 36 con calles 37B, 38 con carreras 35 y 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aguas Blancas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Navas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Urbanización El Morro sectores de las calles 3A y 4 con carreras 3 y 3A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Transición sectores de la carrera 21, 21B, 21C con calles 1, 1B, 2 y 2C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Vista Hermosa, El Control, así como sectores de Caño Doradas, El Centenario y Rio Sucio De Los Andes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:35

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Angostura De Los Andes, Cabecera De Rio Sucio, El Centenario, El Eden, El Indio, El Indio Bajo, El Líbano, El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Honda, La Pitala, Los Alpes, Nueva Granada, Rio Sucio De Los Andes, Villa De Leyva, así como sectores de Bajo Cascajales, Diviso De Los Andes y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:35

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde, Veredas El Danto y sectores de El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:35

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas Trochas Al Medio y Los Alpes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:35

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jarantiva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guadual y León.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro poblado La Aragua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Bolarqui carrera 27 # 55 - 35.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 5, 6 y 6A entre carreras 11A y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Saladitos y Ucata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Volcanes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Puerto Arena, Puerto Pacheco, Arena Alta, Peña Ariza, Nuevo Mundo y sectores de Zarca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Silos.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Silos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 1, 2, 3 entre calles 10 y 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Nariño y sectores de la vereda Las Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Zaque y Novillero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Páramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Abarco O Campo Vanda, Ceiba y Pescado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Covarachia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Covarachía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Corregimientos El Líbano, La Quitaz, Veredas Naranjos, Candelaria, El Rubí, Sinagoga Baja, Buenavista, Los Valles, La Quitaz, Granadina, Sinaí, Montebello, Sinagoga Alta, Cachipayal, La Margelina, El Tesoro, San Antonio, San Salvador, La Tipa e Indostal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios San Cristobal, La Esperanza I y sectores de Transición y Regadero Norte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Serranía De Los Cobardes O Yariguies.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Molagavita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vega de Infantes, Naranjo y Potrero Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos El Porvenir y las veredas La Pava, Indostan, El Porvenir, Villanueva, Alto Minero y sectores de Alto Tesorito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas Del Horta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Playa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Toroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro poblado Plan De Alvarez, veredas La Belleza y Plan De Alvarez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Macanal y Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Vereda Otro Mundo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rosa y Ceibal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Jose De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cucharito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Luchadero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 3 y 4 entre calles 2 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Mata De Guadua, Caoba, El Pescado, La Pedregosa y La Yumbila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Costa Rica y algunos sectores de Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Villa Paula, Villa Del Prado, Loma Linda, 16 De Marzo, Los Pinos, Club Socorro, Rincon Del Virrey, Villa Campestre, Villa Rafael, Villa Coopavic, Santa Clara I, El Bosque, Virgen Del Carmén, La Terraza, Bicentenario V Etapa, El Golpe, Bicentenario, San Rafael, Altos Del Virrey, Villa Del Socorro I Y II; así como sectores de las veredas La Culebra y Tamacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Villa María, Las Colinas, Los Héroes, La Nueva Feria, San Luis, La Floresta, Caminito, Universitario, Hierba Buena y sectores del Batallón Jose Antonio Galán y Bicentenario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Veredas Sabaneta y sectores de Pueblo Viejo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.