Precio del dólar en Colombia: hay un nuevo bajonazo gracias decisiones de Donald Trump, así de barato cerró el 8 de abril

El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.630,05 en la jornada del 8 de abril - crédito Sebastiao Moreira/EFE

El dólar estadounidense cerró la jornada del 8 de abril de 2026 en Colombia en un promedio de $3.640,59, lo que representó una caída de $37,6 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.678,19. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.259 millones en 2.101 transacciones, con un precio de apertura de $3.630,05, un mínimo de $3.630,05 y un máximo de $3.650,00.

Con relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,94% y en términos interanuales acumula aún un descenso del 12,86%.

Volatilidad del dólar

Si se compara la cifra con días anteriores, con este dato frenó la racha positiva que marcaba en las tres jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días presentó un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo esperado en este momento.

Al cierre de la jornada del 8 de abril, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.601,25, mientras que el de venta se ubicaba en $3.706,88 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Cese al fuego entre EE. UU. e Irán

Dicho movimiento se dio luego de que, en el frente externo, el presidente Donald Trump anunció un cese al fuego entre EE.UU. e Irán por un periodo de dos semanas, luego de las advertencias del mandatario sobre una posible intensificación de los ataques en días pasados. Dicho anuncio impulsó un retroceso del dólar a nivel global de 0,71% y en consecuencia una apreciación generalizada de las monedas latinoamericanas.

Al mismo tiempo, el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, disminuyó 12% y se situó en USD95,9 por barril, el nivel más bajo en un mes.

Medidas del Gobierno Petro

A nivel local, el presidente Gustavo Petro anunció un conjunto de medidas orientadas a contrarrestar los efectos del aumento en los precios de las materias primas, derivados del conflicto en Medio Oriente, así como por la subida de 100 puntos básicos de la tasa de interés del Banco de la República. Entre ellas, destaca la implementación de un subsidio a los fertilizantes y límites a las exportaciones de la producción local de este insumo agrícola.

El presidente Gustavo Petro indicó que, ante las altas tasas de interés y factores externos, la estrategia oficial se centra en apoyar la producción agrícola y facilitar el acceso al financiamiento, con el objetivo de reducir costos para los productores - crédito Presidencia

Qué dicen los expertos sobre el precio del dólar

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el economista Andrés Moreno Jaramillo, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, dijo que debería estar un poco más arriba.

“A pesar de la caída del petróleo, vemos que el dólar se ha mantenido sólido y fuerte, pero la volatilidad va a llegar. O sea, no siempre va a ser eterno que pueda el Gobierno seguir metiendo plata. Y aunque si bien es un ciclo que hay a nivel de emergentes y demás, yo creo que por el tema de volatilidad puede estarnos subiendo unos doscientos pesos”, dijo el experto. “No creo que vaya a caer más”, apuntó.

Por su parte, el profesor asistente de Economía de la Universidad Javeriana, Adrián Garlati Adrián Garlati señaló que “más o menos toda la tendencia, no solo de esta semana, sino la tendencia de hace varios meses, va siendo hacia la baja del dólar, hacia $3.600″.

El precio del petróleo se ha visto beneficiado por la guerra en Irán - crédito Ronald Wittek/EFE

Según dijo, la entrada de dólares al país responde, en parte, al aumento de las tasas de interés del Banco de la República. Garlati explicó que el movimiento “atrae los dólares que están tratando de aprovechar la rentabilidad”. Además, el incremento en el precio internacional del petróleo (por encima de los USD100), debido a la situación en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, elevó el valor del barril, lo que generó expectativas de que los precios se mantengan altos mientras persista la inestabilidad en la región.

De igual manera, destacó que “está habiendo muchísima variación en el precio, pero por lo menos hasta que eso no se aclare, seguramente los precios se van a sostener altos”. La coyuntura provocó un flujo constante de dólares hacia la economía colombiana, sumado a la tendencia del Gobierno nacional de adquirir deuda en moneda extranjera, lo que incrementó la disponibilidad de divisas en el mercado.

Según Garlati, “por donde se vea, están entrando bastantes dólares”. Advirtió que, durante las próximas semanas, el dólar podría seguir bajando de precio de forma leve, aunque descartó un desplome abrupto. El comportamiento futuro dependerá de las próximas decisiones del Banco de la República, la evolución del conflicto en el Estrecho de Ormuz y el manejo de la deuda externa del Gobierno colombiano.