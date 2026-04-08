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Colpensiones hizo un cambio en atención: afiliados deberán cumplir nueva medida para hacer trámites

El nuevo requisito obliga a los afiliados a programar su visita con anticipación para acceder a servicios presenciales

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Colpensiones exige agendar cita previa para cualquier trámite presencial en sus puntos de atención a nivel nacional - crédito REUTERS
Colpensiones exige agendar cita previa para cualquier trámite presencial en sus puntos de atención a nivel nacional - crédito REUTERS

Hacer una diligencia en Colpensiones ya no será tan simple como llegar y tomar turno. Desde ahora, quienes necesiten atención presencial deberán cumplir con un nuevo requisito que cambia la forma en que los afiliados interactúan con la entidad. La medida introduce un ajuste clave, los puntos de atención, conocidos como PAC, solo recibirán usuarios con cita. Es decir, cualquier trámite o consulta deberá ser agendado con anticipación, eliminando la posibilidad de atención espontánea en oficinas.

Este cambio se da en medio de un ambiente de incertidumbre alrededor del sistema pensional colombiano. Mientras la reforma impulsada por el Gobierno sigue en revisión en la Corte Constitucional, las reglas actuales continúan rigiéndose por la Ley 100 de 1993, lo que mantiene vigentes los procedimientos tradicionales, aunque con ajustes operativos como este.

Afiliados que alcanzan la edad de retiro sin completar las semanas exigidas pueden solicitar la devolución de sus aportes en Colpensiones o en fondos privados- crédito VisualesIA
El nuevo requisito de cita previa en Colpensiones aplica para afiliaciones, traslados, consultas de historia laboral y solicitudes de pensión - crédito VisualesIA

Colpensiones, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, administra el régimen de prima media y gestiona las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia de millones de ciudadanos. En ese contexto, la modificación busca reorganizar la atención y, en teoría, mejorar la experiencia del usuario, aunque implica un paso adicional para quienes requieren servicios presenciales.

El nuevo procedimiento es claro. Los afiliados deben comunicarse con la línea 601 487 0305, seguir las indicaciones del sistema y agendar una cita con fecha y hora específica. Este proceso no tiene costo y debe ser realizado directamente por la persona interesada en el trámite.

Una vez programada la visita, la recomendación es llegar con al menos diez minutos de anticipación. Al ingresar a la oficina, el usuario deberá activar su turno en el atril correspondiente y esperar el llamado. Si no se presenta a la hora asignada, perderá el espacio y tendrá que iniciar nuevamente el proceso de agendamiento. La medida aplica para una amplia gama de servicios. Entre ellos, afiliaciones, traslados, consultas de historia laboral, solicitudes de pensión y otros trámites relacionados con la atención al ciudadano en materia pensional.

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
La medida busca reducir filas y tiempos de espera en las oficinas, optimizando la atención al ciudadano en materia pensional - crédito Colpensiones/Colprensa

Aunque el cambio puede parecer operativo, tiene implicaciones prácticas importantes. Por un lado, podría reducir filas y tiempos de espera en las oficinas. Por otro, exige mayor planeación por parte de los usuarios, especialmente en casos urgentes o para quienes tienen acceso limitado a canales telefónicos.

Este ajuste se da en un momento particularmente sensible para el sistema pensional colombiano, que atraviesa una etapa de revisión, debate e incertidumbre. La discusión sobre su futuro no solo se trasladó a los escenarios políticos y judiciales, también permeó la cotidianidad de millones de afiliados que hoy buscan respuestas claras sobre sus derechos, sus beneficios y los procedimientos que deben seguir. En medio de ese contexto, cualquier cambio en la forma de atención, por más operativo que parezca, adquiere un peso mayor, ya que influye directamente en la confianza que los ciudadanos depositan en la entidad.

La implementación de la cita, en ese sentido, no puede leerse de forma aislada. Hace parte de una tendencia más amplia que se viene consolidando tanto en entidades públicas como privadas, la necesidad de organizar la demanda, optimizar los recursos disponibles y reducir las filas o tiempos de espera en puntos de atención física. Este tipo de medidas busca mejorar la eficiencia, pero plantea un desafío importante: garantizar que el acceso a los servicios siga siendo sencillo, oportuno y equitativo, especialmente para poblaciones que pueden enfrentar barreras tecnológicas o de comunicación.

Colpensiones será el principal fondo de pensiones de Colombia con la entrada en vigencia de la reforma de Gustavo Petro - crédito Uniandes
Colpensiones implementa la cita previa en medio de la incertidumbre por la reforma pensional y la revisión en la Corte Constitucional - crédito Colpensiones

En la práctica, esto implica un cambio en los hábitos de los usuarios. Ya no basta con acercarse a una oficina; ahora es necesario planear la visita, agendar con anticipación y asegurarse de cumplir con los requisitos antes de desplazarse. Para muchos, este proceso puede representar una mejora en la organización del tiempo; para otros, puede convertirse en una dificultad adicional.

Por ahora, el llamado es a la adaptación. Quienes necesiten realizar trámites en Colpensiones deberán familiarizarse con esta nueva dinámica, prever sus gestiones y evitar improvisaciones. En un sistema que ya enfrenta desafíos estructurales de fondo, este tipo de ajustes operativos, aunque parezcan menores, terminan incidiendo de manera directa en la experiencia diaria de millones de usuarios y en la forma en que perciben la calidad del servicio.

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