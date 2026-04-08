Así fue la caída del narco que le abrió la puerta al Tren de Aragua en Bogotá: se relacionó con Yeison Jiménez

El delincuente era cabecilla de una red criminal vinculada con homicidio, narcotráfico y corrupción en escenarios culturales y nocturnos de la ciudad - crédito Mebog

En una operación binacional que implicó la colaboración entre las autoridades de Colombia y Ecuador, fue capturado y extraditado a Bogotá Yeison Alexis Osorio León, conocido como alias Mison o El Viejo, una figura relevante para el crimen organizado en la capital del país.

La entrega del presunto cabecilla de la banda Los Maracuchos se realizó en el Puente Internacional de Rumichaca tras dar cumplimiento a una circular azul de Interpol, consolidando lo que el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, describió como “tal vez el resultado más importante de los últimos años en la lucha contra el narcotráfico en Bogotá”, según explicó durante una rueda de prensa el 8 de abril de 2026.

Además de representar un golpe directo a la criminalidad, este operativo desarticuló una estructura que extendió redes delictivas, favoreció el ingreso del Tren de Aragua en la ciudad y acumuló una fortuna ilegal de más de $20.000 millones.

A lo largo de más de una década, alias Mison se ocultó bajo la apariencia de un empresario nocturno, siendo dueño de bares, discotecas y pagadiarios en localidades como Kennedy, Santa Fe y Los Mártires, estos establecimientos, incluidas discotecas como Los Potrillos y el Hotel Negro, sirvieron no solo como fachadas para actividades legales, sino como centros de organización de delitos como homicidio, tortura y tráfico de drogas.

La fortaleza económica de la estructura criminal se refleja en rentas ilícitas que permitían su sostenimiento y expansión a partir del control territorial ejercido por Los Maracuchos.

El fallecido artista de música popular habría sido uno de los invitados a las fondas del narcotraficante - crédito Mebog / Instagram

Alias Mison usaba pagadiarios en su estrategia criminal

El papel del capturado fue determinante en la inserción del grupo venezolano Tren de Aragua en Bogotá. Desde 2018, según los registros en poder de las autoridades, el cabecilla aprovechó la vulnerabilidad de la población migrante para reclutar y entrenar a nuevos integrantes, vinculándolos a actividades ilegales articuladas en pagadiarios y discotecas bajo su control.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, destacó que la organización liderada por Osorio León fue “pionera en el uso de pagadiarios como centros de operación criminal”, modelando una modalidad delictiva destinada a consolidar nuevas formas de control y coordinación territorial.

La investigación, que se extendió por al menos dos años, demostró que tras la intensificación de los operativos policiales en 2024, alias Mison huyó hacia Ecuador donde continuó sus actividades ilegales, nuevamente escondido tras la fachada de comerciante.

El rastreo y localización en territorio ecuatoriano fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre cuerpos de seguridad de ambos países y a la cooperación internacional canalizada a través de Interpol. Una vez capturado, un juez de control de garantías en Colombia legalizó el procedimiento y decretó para Osorio León medida de aseguramiento intramural y se estima que su condena podría alcanzar hasta 32 años de prisión.

El criminal abrió la puerta de entrada al Tren de Aragua en la ciudad y se escondía en Ecuador - crédito Mebog

Vínculos con el mundo del entretenimiento y la música popular

La presencia de alias Mison en la vida nocturna y el mundo del espectáculo, según constató la investigación judicial, servía no solo a sus intereses económicos, sino también a estrategias de legitimación y camuflaje social. De acuerdo con la investigación, Osorio León utilizó sus establecimientos para organizar reuniones y eventos frecuentes con figuras del género musical popular, entre las que figura el fallecido cantante Yeison Jiménez. Las autoridades documentaron registros visuales de reuniones y presentaciones en las discotecas del cabecilla.

Uno de los elementos más llamativos hallados durante la captura fue un anillo presuntamente relacionado con Yeison Jiménez, pues tenía inscripciones alusivas tanto al logo oficial del artista como al investigado.

El financiamiento de eventos y la facilitación de espacios para presentación de artistas formaron parte, según la Fiscalía, de los medios para insertarse en círculos sociales con alta visibilidad.

En un video de 2021 el artista invitó a sus seguidores a visitar Los Potrillos - crédito helmermoralesavella / TikTok

El narco llevaba una vida de lujos

La extensa red de alias Mison incluyó la titularidad de bienes entre los que se encuentran fincas, discotecas, vehículos de alta gama y propiedades a nombre de terceros. En el proceso de captura, las autoridades incautaron colecciones de motocicletas, caballos, joyas de alto valor y accesorios para mascotas, lo que reafirma el nivel de lujo y excentricidad en que vivía el cabecilla. Además de los delitos relacionados con narcotráfico y homicidio agravado, los testimonios indican que tuvo relación con actividades de extorsión, hurto y financiamiento de sicariato.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, definió la importancia de la detención en estos términos: “Es un criminal que movía la extorsión, el hurto y financiaba sicarios en Bogotá. Es responsable del dolor de muchas víctimas en la ciudad. Durante más de 10 años creó una verdadera máquina de crimen y violencia. Consumir en estos establecimientos ilegales es convertirse en socio de organizaciones criminales que terminan afectando a toda la sociedad”.

La caída del criminal representa un severo golpe a la red de crimen organizado que, durante años, infiltró la vida social, cultural y económica de Bogotá.