Colombia

Andrés Felipe Arias cuestionó a Petro por sus polémicas medidas económicas para el país: “¿No le enseñaron eso en el Externado?"

El economista y exministro de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe arremetió contra el presidente por las decisiones que tomó para bajar la inflación, que para él, reflejan desconocimiento de la política económica básica

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Andrés Felipe Arias señaló que la alocución del presidente Gustavo Petro reflejó un manejo inadecuado de la economía de Colombia - crédito @AndresFelArias/X - Presidencia
Andrés Felipe Arias señaló que la alocución del presidente Gustavo Petro reflejó un manejo inadecuado de la economía de Colombia - crédito @AndresFelArias/X - Presidencia

Andrés Felipe Arias, economista y ministro de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe -condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro- no dudó en cuestionar de manera dura al presidente Gustavo Petro tras su alocución sobre la economía del país, en la noche del 7 de abril.

Las declaraciones surgieron tras la respuesta de Petro al reciente aumento de la tasa de interés fijada por la Junta Directiva del Banco de la República. El mandatario calificó la decisión de “aberrante” y atribuyó la inflación exclusivamente a factores externos, lo que generó reacciones en distintos sectores.

Frente a esto, en un hilo publicado en la red social X, Arias sacó a relucir que Gustavo Petro “perdió Política Monetaria con 2.8 y Economía Agraria con 2.2 en el Externado”, junto con la foto de las notas del presidente, al sugerir que sus palabras en la alocución reflejan falta de conocimiento en temas fundamentales de economía.

Andrés Felipe Arias recordó que Gustavo Petro perdió Política Monetaria con 2,8 y Economía Agraria con 2,2 en la Universidad del Externado - crédito @AndresFelArias/X
Andrés Felipe Arias recordó que Gustavo Petro perdió Política Monetaria con 2,8 y Economía Agraria con 2,2 en la Universidad del Externado - crédito @AndresFelArias/X

Arias cuestiona formación económica de Petro

El señalamiento se produjo tras las recientes declaraciones de Petro sobre el aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés por parte del Banco de la República, que ahora se ubica en 11,25%.

El mandatario calificó la medida como “aberrante” y atribuyó la inflación, actualmente del 5,29% anual, a factores globales, sin reconocer los desequilibrios fiscales internos que, según Arias, explican la vulnerabilidad económica de Colombia.

Andrés Felipe Arias argumentó que la responsabilidad del presidente no se limita a los anuncios recientes: “Usted dice que la tasa de interés del Banco de la República es el problema. Le cuento cuál es el problema: un déficit primario de 3,5% del PIB y un déficit total de 7,5%. Segundo peor del mundo según ‘The Economist’, solo detrás de Egipto. La diferencia entre ambas cifras es lo que le cuesta a Colombia servir la deuda que usted no quiso ajustar”.

El economista señaló que el déficit primario alcanza 3,5% del PIB y el total 7,5%, cifras que lo ubican como el segundo peor del mundo, solo detrás de Egipto - crédito @AndresFelArias/X
El economista señaló que el déficit primario alcanza 3,5% del PIB y el total 7,5%, cifras que lo ubican como el segundo peor del mundo, solo detrás de Egipto - crédito @AndresFelArias/X

En el hilo, el economista también criticó las políticas sectoriales de Petro, en particular las medidas para regular el mercado de fertilizantes y la prohibición de exportar carne.

Arias recordó experiencias internacionales: “Argentina intentó eso con la soja bajo los Kirchner: retenciones del 35%, cierre de exportaciones, Resolución 125. Resultado: paro agrario de 129 días, desabastecimiento, caída de inversión. ¿No le enseñaron eso en el Externado? Ah, verdad — perdió Economía Agraria con 2,2”.

Prohibición de exportaciones y los riesgos que advierte Arias

La crítica se extendió a los anuncios de aranceles y a la cuarta reforma tributaria, que busca gravar a los denominados “megarricos”: “Usted anunció ‘aranceles altos a las exportaciones de fertilizantes’. Eso no existe. Lo que quiso decir es un impuesto a la exportación. Los aranceles se cobran a la importación, no a la exportación. El tipo de error que se corrige en segundo semestre de Economía”.

El economista criticó la confusión de Petro entre aranceles e impuestos a la exportación - crédito @AndresFelArias/X
El economista criticó la confusión de Petro entre aranceles e impuestos a la exportación - crédito @AndresFelArias/X

Comparativa internacional: Petro vs. Trump

El economista complementó sus comentarios con una columna titulada: Anoche: Petro contra la realidad y Trump ganando en teoría de juego . Allí comparó los resultados de la política internacional del presidente de Estados Unidos con las decisiones económicas del jefe de Estado colombiano.

Mientras Irán y Estados Unidos lograron un alto al fuego tras maniobras estratégicas, según Arias, en Bogotá Petro adoptó medidas que desafían la aritmética fiscal y la lógica económica.

Según la columna, el déficit fiscal colombiano representa un riesgo que no se puede ignorar. Arias advirtió que la diferencia entre déficit primario y total equivale al costo de servir la deuda.

Billete de 100.000 pesos
La cuarta reforma tributaria busca gravar a los “megarricos”, pero Arias advirtió que cambios frecuentes en las reglas generan desconfianza en los mercados - crédito Colprensa

Señaló que la falta de ajustes y la política de gasto expansivo explican la necesidad de tasas de interés elevadas para atraer ahorro privado y externo: “Petro insiste en que la tasa es el problema, pero la fragilidad tiene nombre propio: déficit fiscal”.

En sus críticas, Arias insistió en que las prohibiciones a la exportación y los impuestos sobre la producción podrían afectar la inversión y la disponibilidad de alimentos.

“Cada vez que un gobierno prohíbe exportar un bien para ‘abaratar’ el mercado interno, destruye el incentivo a producirlo”, aseguró, en donde mencionó la experiencia argentina como ejemplo de fracaso.

Dinero - Colombia
Andrés Felipe Arias comparó la gestión de Petro con la política internacional de Donald Trump - crédito Colprensa

De igual manera, Andrés Felipe Arias puntualizó que los cambios frecuentes en las reglas tributarias y las políticas de intervención sectorial generan fuga de capitales, además de desconfianza en los mercados.

“La inversión extranjera cae, los spreads se amplían, y Colombia se aleja cada vez más de recuperar el grado de inversión que perdió en 2021”, agregó el exministro en su columna.

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