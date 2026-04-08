Analistas reportan signos de recuperación en las exportaciones, especialmente de oro y agro: los precios mejoraron

El precio del oro se cotizó internacionalmente y favoreció las exportaciones colombianas del metal en físcio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En lo que va de 2026, el sector exportador colombiano experimentó una notable recuperación, con un crecimiento total de 12,1% en las ventas externas durante el primer bimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Analistas del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif) indicaron que dos de los sectores que más impulsaron este repunte fueron el oro no monetario y el agropecuario.

El oro no monetario —el metal precioso físico que no está bajo el control de las autoridades monetarias— se consolidó como el principal motor de este buen desempeño exportador. De acuerdo con la observación de los analistas, las exportaciones de este producto alcanzaron 1.457,9 millones de dólares FOB (Free on Board, o Libre a Bordo) entre enero y febrero, lo que representó un incremento de 124,3% anual y una participación del 17,2% en el total exportado colombiano.

Este fue el comportamiento de las exportaciones en los dos primeros meses del año, con la variación anual - crédito Anif

Según los expertos, el impulso de este crecimiento tuvo su origen principalmente en el contexto internacional; es decir, en la influencia de la coyuntura sobre los precios: el oro reafirmó su papel como activo refugio en un escenario de alta incertidumbre mundial y menor apetito por el dólar, que permitió un aumento en su cotización internacional de 50,1% anual.

No obstante, de manera paralela al “efecto precio”, se presentó un avance en los volúmenes exportados, con un aumento anual de 29,8%.

Por su parte, las exportaciones no minero - energéticas (NME), en las que el segmento agropecuario es fundamental, crecieron 9,5% anual en el bimestre, que sumaron 4.222 millones de dólares FOB. En el grupo de las NME, el desempeño agropecuario resultó particularmente destacado: la canasta agropecuaria concentró el 46,8% de las exportaciones de este tipo y la expansión anual de las exportaciones agropecuarias fue de 16,6%, impulsada principalmente por el café, el banano y el aguacate hass.

Las exportaciones del banano colombiano lideraron en los sectores no minero-energéticos en lo que va de 2026 - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

En cambio, al combustible no le fue bien y demostró “un desempeño desfavorable”, pese a que sigue siendo uno de los sectores más exportados. En 2025, su participación pasó de 39,7% a 33,3% del total exportado en febrero de 2026. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron 2.866 millones de dólares FOB, debido a menores ventas de petróleo colombiano y sus derivados, constó en la nota económica.

Aun así, el repunte en el oro no monetario y la consolidación del agro han permitido compensar la disminución de las exportaciones de combustibles durante el primer bimestre de 2026.

Exportaciones colombianas en febrero de 2026: Estados Unidos, Unión Europea y Panamá concentran más de la mitad de las ventas externas

Durante febrero de 2026, las exportaciones de Colombia alcanzaron un volumen de 7,4 millones de toneladas métricas.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones colombianas en los dos primeros meses del año, al concentrar 2.669,9 millones de dólares FOB, con un 31,5% del total exportado, de acuerdo con las estimaciones de expertos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior.

Las ventas a ese país crecieron 22,5% respecto al mismo periodo de 2025, particularmente el café sin tostar, que representó cerca del 31,8% de las exportaciones no minero-energéticas hacia ese mercado.

Comportamiento de las exportaciones colombianas en 2026 - crédito Analdex

La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con compras por 1.195,9 millones de dólares FOB y una participación de 14,1%. Las exportaciones hacia ese bloque crecieron 38,5%, impulsadas por mayores envíos a Italia, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Panamá fue el tercer mayor destino, con 612,5 millones de dólares FOB (7,2% del total), un aumento de 36,1%. El 91,9% de las exportaciones a Panamá correspondieron a productos minero-energéticos, principalmente petróleo.

Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá reunieron el 52,9% de las exportaciones colombianas en el periodo.

Otros destinos relevantes

Las exportaciones a Venezuela cayeron 13,7%, ubicándose en 132,2 millones de dólares FOB, influenciadas por el contexto político y económico. Las ventas a Ecuador disminuyeron 27,1% hasta 251,4 millones de dólares, afectadas por tensiones comerciales y ajustes arancelarios.

En términos de participación, aumentó la importancia de la Unión Europea (+2,7 puntos porcentuales) e India (+1,3 puntos porcentuales), mientras que China, la Comunidad Andina, México y Chile redujeron su peso en la canasta exportadora.