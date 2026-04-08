Alcalde de Manizales prohíbió la llegada de Aída Quilcué a la ciudad, aseguró Congresista del Pacto Histórico: “Va a llegar le guste o no le guste”

Santiago Osorio denuncia que la Alcaldía de Manizales impidió la llegada de Aída Quilcué a la ciudad y critica la decisión como arbitraria y política, en un video publicado en sus redes sociales - crédito @Osoriosantiago/X

El congresista del Pacto Histórico, Santiago Osorio, denunció este martes que el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, prohibió la llegada de Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, a la ciudad. Según Osorio, la medida vulnera derechos fundamentales, restringe la libertad de reunión y atenta contra la “voluntad popular”.

“Urgente! El alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas acaba de prohibir la llegada de nuestra candidata a la vicepresidencia, Aída Quilcué, a la ciudad. En minutos habrá un mensaje desde el Congreso de la República. Alcalde, ¡respete la voluntad popular!”, escribió Osorio en sus redes sociales, reflejando la indignación de la bancada del Pacto Histórico ante la decisión.

De acuerdo con información de Manizales Denuncia, la Secretaría del Interior de Manizales negó a Quilcué el uso del parque Ernesto Gutiérrez para realizar un acto público, argumentando que la Ley 996 prohíbe utilizar bienes municipales con fines electorales.

La medida quedó formalizada a través del oficio S-CO-SINT-2026-11100. Hasta la fecha, ningún otro municipio colombiano ha implementado una directriz similar durante este ciclo electoral, lo que aislaría políticamente a la ciudad.

Santiago Osorio, congresista del Pacto Histórico, denunció en redes sociales que el alcalde de Manizales impidió la llegada de Aída Quilcué a la ciudad, pidiendo respeto por la voluntad popular - crédito @OsorioSantiago/X

El secretario del Interior, Andrés Mauricio Gaitán, defendió públicamente la decisión, señalando que “el parque, al ser un bien municipal, no puede ser empleado con fines electorales”. Sin embargo Manizales Denuncia advierte que este argumento confunde la naturaleza de los espacios públicos con la de los escenarios institucionales, como alcaldías o ministerios.

La Constitución colombiana excluye plazas y parques de las restricciones que sí aplican a sedes administrativas, por lo que la prohibición carecería de un sustento legal claro.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-009 de 2018, estableció que la limitación de este tipo de eventos solo puede darse bajo circunstancias específicas, como razones de seguridad, protección de otros derechos fundamentales o situaciones que requieran pacificación. En este contexto, la medida de la Alcaldía de Manizales ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y su impacto en la participación política de la ciudadanía.

Posteriormente, Osorio publicó un video en sus redes sociales en el que manifestó su rechazo y calificó la acción de la Alcaldía como “terrible y nefasta”. En sus declaraciones, el congresista afirmó: “Hoy conocimos esta comunicación terrible y nefasta de la Alcaldía de Manizales, donde le prohíben la llegada a la candidata a vicepresidencia, Aída Quilcué, a la ciudad de Manizales. Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, no se meta en política, que usted lo tiene prohibido por la ley como mandatario de los manizaleños”.

Aída Quilcué, candidata vicepresidencial de Iván Cepeda, tiene previsto realizar un acto público en Manizales, pero la Alcaldía prohibió el uso del parque Ernesto Gutiérrez - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En el mismo video, Osorio cuestionó la postura política del alcalde y advirtió sobre un posible sesgo en la decisión: “Al señor Jorge Eduardo, que en su apuesta ambiciosa en materia política se le quemaron todos sus candidatos al Congreso de la República, pero que además ahora teme que se le queme su candidata a la presidencia o su candidato, porque está jugando a dos bandas, ha demostrado el día de hoy su talante antidemocrático en la ciudad de Manizales”.

El congresista explicó que la solicitud para realizar el acto público en el parque Ernesto Gutiérrez fue formal y recordó que este espacio ha sido utilizado históricamente para eventos políticos.

“Nosotros habíamos solicitado plaza pública para que la minga haga presencia el próximo 17 de abril en el parque Ernesto Gutiérrez de la ciudad de Manizales, que ha sido una plaza pública donde ha estado el señor Fico Gutiérrez, donde han estado candidatos de toda índole. Y este personaje, de manera politiquera y ruin, expide una resolución prohibiendo que Aída Quilcué llegue a Manizales”, declaró Osorio.

Osorio señaló que la medida tiene fines políticos y afecta la participación ciudadana: “Este señor tiene mucho miedo, porque prohibir el uso de parque Ernesto Gutiérrez para la visita de Aída Quilcué no solo es arbitraria e injustificada, es una decisión con fines políticos que afecta las garantías plenas de la participación popular y política en el departamento de Caldas y en el país”.

El Pacto Histórico aseguró que la prohibición de la Alcaldía de Manizales afecta derechos fundamentales y limita la libertad de reunión de los ciudadanos - crédito Reuters

El congresista también cuestionó la falta de equidad en el tratamiento de otros actores políticos:“¿Por qué el señor Jorge Eduardo Rojas no dijo nada cuando el domingo, de manera creativa, el señor Oviedo se fue a repartir periodicazos a la plaza pública en Manizales? ¿Por qué el señor Jorge Eduardo Rojas no dijo nada cuando sus contratistas, pidiendo plata y pidiendo listas para los congresistas quemados de sus listas, movilizaran votos? Nunca se pronunció, precisamente para responderle a las autoridades”.

Finalmente, Osorio insistió en que la minga y Aída Quilcué llegarán a Manizales: “Alcalde de Manizales, la minga y Aída Quilcué van a llegar a Manizales, gústele o no le guste”.

La controversia generada pone de relieve la tensión entre la administración local y los movimientos políticos de oposición, así como la importancia de garantizar la libertad de reunión y la participación democrática en espacios públicos.