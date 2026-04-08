Colombia

Alcalde de Manizales prohíbió la llegada de Aída Quilcué a la ciudad, aseguró Congresista del Pacto Histórico: “Va a llegar le guste o no le guste”

La decisión, que impide el uso de un parque público para un acto político, ha generado críticas por supuestas vulneraciones a derechos ciudadanos y libertad de reunión

Guardar

Santiago Osorio denuncia que la Alcaldía de Manizales impidió la llegada de Aída Quilcué a la ciudad y critica la decisión como arbitraria y política, en un video publicado en sus redes sociales - crédito @Osoriosantiago/X

El congresista del Pacto Histórico, Santiago Osorio, denunció este martes que el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, prohibió la llegada de Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, a la ciudad. Según Osorio, la medida vulnera derechos fundamentales, restringe la libertad de reunión y atenta contra la “voluntad popular”.

“Urgente! El alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas acaba de prohibir la llegada de nuestra candidata a la vicepresidencia, Aída Quilcué, a la ciudad. En minutos habrá un mensaje desde el Congreso de la República. Alcalde, ¡respete la voluntad popular!”, escribió Osorio en sus redes sociales, reflejando la indignación de la bancada del Pacto Histórico ante la decisión.

De acuerdo con información de Manizales Denuncia, la Secretaría del Interior de Manizales negó a Quilcué el uso del parque Ernesto Gutiérrez para realizar un acto público, argumentando que la Ley 996 prohíbe utilizar bienes municipales con fines electorales.

La medida quedó formalizada a través del oficio S-CO-SINT-2026-11100. Hasta la fecha, ningún otro municipio colombiano ha implementado una directriz similar durante este ciclo electoral, lo que aislaría políticamente a la ciudad.

Santiago Osorio, congresista del Pacto Histórico, denunció en redes sociales que el alcalde de Manizales impidió la llegada de Aída Quilcué a la ciudad, pidiendo respeto por la voluntad popular - crédito @OsorioSantiago/X
Santiago Osorio, congresista del Pacto Histórico, denunció en redes sociales que el alcalde de Manizales impidió la llegada de Aída Quilcué a la ciudad, pidiendo respeto por la voluntad popular - crédito @OsorioSantiago/X

El secretario del Interior, Andrés Mauricio Gaitán, defendió públicamente la decisión, señalando que “el parque, al ser un bien municipal, no puede ser empleado con fines electorales”. Sin embargo Manizales Denuncia advierte que este argumento confunde la naturaleza de los espacios públicos con la de los escenarios institucionales, como alcaldías o ministerios.

La Constitución colombiana excluye plazas y parques de las restricciones que sí aplican a sedes administrativas, por lo que la prohibición carecería de un sustento legal claro.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-009 de 2018, estableció que la limitación de este tipo de eventos solo puede darse bajo circunstancias específicas, como razones de seguridad, protección de otros derechos fundamentales o situaciones que requieran pacificación. En este contexto, la medida de la Alcaldía de Manizales ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y su impacto en la participación política de la ciudadanía.

Posteriormente, Osorio publicó un video en sus redes sociales en el que manifestó su rechazo y calificó la acción de la Alcaldía como “terrible y nefasta”. En sus declaraciones, el congresista afirmó: “Hoy conocimos esta comunicación terrible y nefasta de la Alcaldía de Manizales, donde le prohíben la llegada a la candidata a vicepresidencia, Aída Quilcué, a la ciudad de Manizales. Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, no se meta en política, que usted lo tiene prohibido por la ley como mandatario de los manizaleños”.

Aída Quilcué, candidata vicepresidencial de Iván Cepeda, tiene previsto realizar un acto público en Manizales, pero la Alcaldía prohibió el uso del parque Ernesto Gutiérrez - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Aída Quilcué, candidata vicepresidencial de Iván Cepeda, tiene previsto realizar un acto público en Manizales, pero la Alcaldía prohibió el uso del parque Ernesto Gutiérrez - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En el mismo video, Osorio cuestionó la postura política del alcalde y advirtió sobre un posible sesgo en la decisión: “Al señor Jorge Eduardo, que en su apuesta ambiciosa en materia política se le quemaron todos sus candidatos al Congreso de la República, pero que además ahora teme que se le queme su candidata a la presidencia o su candidato, porque está jugando a dos bandas, ha demostrado el día de hoy su talante antidemocrático en la ciudad de Manizales”.

El congresista explicó que la solicitud para realizar el acto público en el parque Ernesto Gutiérrez fue formal y recordó que este espacio ha sido utilizado históricamente para eventos políticos.

“Nosotros habíamos solicitado plaza pública para que la minga haga presencia el próximo 17 de abril en el parque Ernesto Gutiérrez de la ciudad de Manizales, que ha sido una plaza pública donde ha estado el señor Fico Gutiérrez, donde han estado candidatos de toda índole. Y este personaje, de manera politiquera y ruin, expide una resolución prohibiendo que Aída Quilcué llegue a Manizales”, declaró Osorio.

Osorio señaló que la medida tiene fines políticos y afecta la participación ciudadana: “Este señor tiene mucho miedo, porque prohibir el uso de parque Ernesto Gutiérrez para la visita de Aída Quilcué no solo es arbitraria e injustificada, es una decisión con fines políticos que afecta las garantías plenas de la participación popular y política en el departamento de Caldas y en el país”.

El Pacto Histórico aseguró que la prohibición de la Alcaldía de Manizales afecta derechos fundamentales y limita la libertad de reunión de los ciudadanos - crédito Reuters
El Pacto Histórico aseguró que la prohibición de la Alcaldía de Manizales afecta derechos fundamentales y limita la libertad de reunión de los ciudadanos - crédito Reuters

El congresista también cuestionó la falta de equidad en el tratamiento de otros actores políticos:“¿Por qué el señor Jorge Eduardo Rojas no dijo nada cuando el domingo, de manera creativa, el señor Oviedo se fue a repartir periodicazos a la plaza pública en Manizales? ¿Por qué el señor Jorge Eduardo Rojas no dijo nada cuando sus contratistas, pidiendo plata y pidiendo listas para los congresistas quemados de sus listas, movilizaran votos? Nunca se pronunció, precisamente para responderle a las autoridades”.

Finalmente, Osorio insistió en que la minga y Aída Quilcué llegarán a Manizales: “Alcalde de Manizales, la minga y Aída Quilcué van a llegar a Manizales, gústele o no le guste”.

La controversia generada pone de relieve la tensión entre la administración local y los movimientos políticos de oposición, así como la importancia de garantizar la libertad de reunión y la participación democrática en espacios públicos.

Temas Relacionados

Aida QuilcuéIván CepedaVicepresidente Iván CepedaAida Quilcué ManizalesElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Alexa Torrex, entre lágrimas, habló en ‘La casa de los famosos’ sobre la muerte de su hijo: estaría cumpliendo seis años

En medio de una dinámica personal dentro del ‘reality’, Torrex relató cómo la pérdida de un hijo a temprana edad marcó su vida y aseguró que el bebé estaría cumpliendo 6 años

Alexa Torrex, entre lágrimas, habló en ‘La casa de los famosos’ sobre la muerte de su hijo: estaría cumpliendo seis años

Humorista de Sábados Felices reveló que entró en depresión tras el asesinato de su hermano: “Eso es muy duro”

El comediante colombiano conmovió a sus seguidores al contar cómo el dolor por esta situación familiar lo llevó a alejarse de la vida pública y enfrentar una dura batalla emocional

Humorista de Sábados Felices reveló que entró en depresión tras el asesinato de su hermano: “Eso es muy duro”

Resultado Chontico Día hoy 8 de abril

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultado Chontico Día hoy 8 de abril

Canciller de Ecuador se refirió a la nota de protesta enviada al Gobierno Petro por sus declaraciones sobre Jorge Glas: “Hay que respetar”

Gabriela Sommerfeld afirmó que el presidente colombiano no debe violar la soberanía del país vecino haciendo comentarios sobre decisiones internas

Canciller de Ecuador se refirió a la nota de protesta enviada al Gobierno Petro por sus declaraciones sobre Jorge Glas: “Hay que respetar”

Partido Conservador rechazó propuesta de Petro de una nueva reforma tributaria: “Serán las familias las que paguen con más impuestos”

La colectividad sostuvo que la propuesta no constituye una política responsable para financiar el desarrollo del país

Partido Conservador rechazó propuesta de Petro de una nueva reforma tributaria: “Serán las familias las que paguen con más impuestos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Exprometido de Alexa Torrex respondió a las acusaciones de su exempleada, quien lo señaló de salir con modelos webcam: “Estás robando información privada”

Exprometido de Alexa Torrex respondió a las acusaciones de su exempleada, quien lo señaló de salir con modelos webcam: “Estás robando información privada”

Lina Tejeiro estaría embarazada: el padre del bebé sería un reconocido empresario

Juan Diego Alvira envió desgarrador mensaje tras la muerte de su padre: “Gracias por no dejarme solo”

Blessd sorprendió en redes al mostrar el nuevo “juguete” que compró: “Mi hijo ya tiene avión propio y no ha nacido”

Creadora de contenido denunció que se disparó la reventa para los conciertos de BTS en Colombia: hay boletas de 19 millones de pesos

Deportes

Esta es la millonada que cuesta ahora en reventa una boleta para ver Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026

Esta es la millonada que cuesta ahora en reventa una boleta para ver Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Santa Fe vs. Peñarol: hora y dónde ver el debut del “León” en la Copa Libertadores

Este fue el insólito penalti con el que la selección Colombia le ganó a Chile en el Sudamericano Sub17