Ryan Castro reveló cómo interactúa en redes sociales con las mujeres que le gustan: “Yo soy muy desconfiado”

Ryan reveló cómo interactúa con seguidoras que le gustan en redes sociales - crédito @ryancastro/IG

El cantante paisa Ryan Castro volvió a captar la atención en redes sociales tras su participación en el pódcast Flan de coco, donde habló tanto sobre su carrera artística como sobre aspectos personales de su vida. Durante la conversación, Castro confesó que, a pesar de su fama y los rumores que suelen circular en redes, cuando le interesa una mujer, prefiere acercarse a ella e interactuar directamente desde su cuenta oficial.

El artista explicó que, aunque inicia el contacto públicamente, prefiere trasladar la conversación a un ámbito más privado o encontrarse en persona. Según reconoció, esta decisión se debe a que ha desarrollado cierta desconfianza por experiencias previas y la exposición que implica su vida pública.

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“Si yo voy a ver a una nena, lo hago desde mi Instagram, no me da pena, lo único es que casi no hablo, porque yo soy muy desconfiado, y si tengo conexión con una nena, yo prefiero que nos veamos”, reveló.

Y aunque confesó que suele ver a los perfiles de las mujeres que le parecen atractivas desde su cuenta e interactuar poco, muchas veces prefiere ignorar los mensajes que le llegan por seguridad. “Uno en el Instagram recibe mensajes todo el día y si el amor de mi vida está en esos mensajes, pues, mi amor, me disculpo, pero tenemos que buscar otra fórmula”, aclaró.

El cantante aseguró que muchas mujeres están esperando que él les responda para publicarlo en redes sociales - crédito @flandecococlip/ TikTok

En la conversación, confesó que su desconfianza también radica en que siente que varias mujeres están en el “juego” de la primera a la que le responda y su respuesta podría terminar en redes sociales. “Ellas están esperando para decir: ‘Vea, Ryan me respondió’, entonces prefiero que no”, añadió Ryan.

“Con razón sólo le daba me encanta a mis historias 😂“, ”lo que bless debe entender y hacer 😂😂“, ”te amo mi Ryan castro ❤️“, ”Si es verdad 😂 el una vez vio mis estados😳“, ”Hábleme a mi amor yo como callada", “Mi amor hábleme tranquilo que yo no le cuento a nadie 🤣“, (Sic) fueron las reacciones en redes sociales.

Ryan Castro aclara los rumores tras la confesión de Lina Tejeiro

Ryan también fue tendencia luego de que la actriz Lina Tejeiro confesara públicamente que el cantante es su “crush nacional”. La declaración, realizada durante su participación en el pódcast 40 grados, generó una avalancha de reacciones entre los seguidores de ambos artistas y avivó los rumores sobre un posible intercambio entre la llanera y el intérprete de “El cantante del Ghetto”.

En la conversación, Lina Tejeiro no escatimó elogios hacia la imagen actual de Ryan Castro. “Desde hace un tiempo se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo”, expresó con humor, dejando claro que su admiración por el artista iba más allá de la música. Incluso, compartió una anécdota familiar: “Yo le dije a mi mamá: ‘A mí me dan ganas de hacerle el awó-wó-wó’, es con todo el respeto”.

Lina había lanzado un piropo al cantante paisa - crédito @linatejeiro/ Instagram

La viralidad de la confesión no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a buscar una reacción de Castro. En medio de la ola de comentarios, el cantante publicó en X (antes Twitter) el mensaje: “Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”, lo que fue interpretado por muchos como una respuesta directa y un guiño a la actriz.

Sin embargo, en recientes declaraciones, Ryan Castro aclaró el verdadero origen de ese mensaje y el alcance de su reacción ante los comentarios de Tejeiro. Consultado en un pódcast sobre si había visto el video en el que la actriz hablaba de él, Castro respondió: “Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro. Pero no, yo la verdad no me metí mucho en ese mundo, pero sí lo vi. Obviamente lo vi, porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso, pero no me metí mucho en esa vuelta, porque pues es el pensamiento de ella, ya ella verá”.

Sobre su publicación en X, el cantante explicó: “No, pues no respondí nada de eso, sino que yo estaba haciendo para ese tiempo una canción y yo puse un tuit de la canción y la gente lo asimiló con eso. Pero se formó el revolú, pero, hermano, yo no le puse misterio a eso, ella dijo su pensamiento y ya”.

El paisa afirmó que no decidió ahondar más en las declaraciones de la actriz y decidió dejar ahí el tema - crédito @iamfedeerick/TikTok

Castro insistió en que no hubo ninguna intención de responder o alimentar el rumor: “La gente que lo manda, me etiquetaron y eso”, indicó, dejando claro que su participación en la conversación fue completamente pasiva. “No me metí mucho en ese mundo, es el pensamiento de ella, ya ella verá”, reiteró el artista. Además, aclaró que su mensaje en redes estaba vinculado a la promoción de una nueva canción, no a una interacción personal con la actriz.