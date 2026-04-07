Paloma Valencia contradijo a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo: “El candidato del petrismo sí debe ser el enemigo a vencer”

Paloma Valencia contestó a Juan Daniel Oviedo en reciente entrevista - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata presidencial Paloma Valencia expresó su desacuerdo respecto a las recientes declaraciones de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, durante una entrevista en el programa El Debate de Semana acerca de los comicios de 2026.

Oviedo, exdirector del Dane, había señalado previamente que el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no debe ser considerado el “enemigo” de Colombia.

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En su intervención, Oviedo manifestó la importancia de evitar ese tipo de etiquetas en la contienda electoral. “Va a ser muy difícil porque la gente se va a poner más rabona. No nos pueden decir que el enemigo de Colombia es una persona”, afirmó Oviedo al medio.

Sostuvo que la polarización limita el debate democrático y obstaculiza la posibilidad de encontrar consensos para resolver los desafíos nacionales.

Paloma Valencia afirmó que Iván Cepeda es el enemigo a vencer - crédito Colprensa

Valencia, por su parte, rechazó esa visión y defendió la postura de confrontar abiertamente a los adversarios políticos del petrismo. Insistió en que el rival a vencer es el proyecto que representa Cepeda.

“El candidato del petrismo sí debe ser calificado como el enemigo a vencer”, declaró la senadora del Centro Democrático, marcando distancia con su compañero de fórmula.

Paloma Valencia condiciona alianzas y evita responder sobre posible adhesión de Claudia López

La aspirante presidencial Claudia López descartó públicamente la posibilidad de apoyar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, durante una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina.

Consultada sobre su voto en un escenario hipotético entre Cepeda, Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, López respondió con claridad: “No voy a votar por Cepeda esta vez”. Respecto a Valencia, señaló que aún no tiene una decisión, mientras que sobre De la Espriella fue enfática: no lo respaldaría.

Paloma Valencia insiste en derrotar al Gobierno y marca distancia sobre apoyos hipotéticos de Claudia López - crédito Colprensa

En paralelo, El Debate de Semana abordó la postura de Paloma Valencia sobre una posible adhesión de López a su campaña en una eventual segunda vuelta. La candidata del Centro Democrático evitó comprometer una respuesta definitiva.

“Yo creo que uno tiene que ir mirando los temas cuando se van presentando”, expresó la senadora, subrayando que su prioridad es avanzar a la siguiente fase de las elecciones y, luego, analizar apoyos potenciales.

Valencia precisó que las alianzas deben darse sobre principios claros. “Yo soy uribista y me voy a morir uribista. Yo defiendo unas causas que he defendido toda la vida y no voy a cambiar eso”, afirmó, dejando en claro que quienes deseen sumarse a su proyecto deben compartir su visión sobre la defensa de la democracia y mantener una conducta ética.

“Todos son bienvenidos, con la condición de tener las manos limpias”, puntualizó.

La candidata insistió en la necesidad de derrotar al actual Gobierno y frenar lo que considera un modelo autoritario. Criticó los roces del Ejecutivo con varias instituciones y advirtió sobre los riesgos para la democracia.

“Nuestra voluntad es derrotar a este Gobierno, evitar la continuidad de un modelo que le hace daño a este país”, resumió.

Al cierre, Valencia evitó responder de modo categórico sobre la incorporación de López, concluyendo: “Yo no soy para hipotéticos. Cuando lleguemos a ese momento tomaremos la decisión”.

Paloma Valencia rechaza compromisos anticipados y prioriza derrotar al Gobierno en las urnas - crédito Lina Gasca/Colprensa

Juan Daniel Oviedo desmintió rumores y detalló su recorrido en campaña junto a Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de Paloma Valencia y exdirector del Dane, generó conversación en plataformas digitales tras compartir un video de preguntas y respuestas en X. Durante la grabación, Oviedo abordó dudas sobre su carrera y respondió a rumores que circulan en torno a su vida pública.

Aclaró que no respaldó a Gustavo Petro en la última elección presidencial, precisando: “Ese día estaba en Suiza en una misión oficial”. Consultado sobre su estilo personal, Oviedo admitió: “Verdadero y me lucen”, en referencia al uso de zapatos sin medias.

Sobre los recorridos durante la campaña, negó privilegios en el transporte: “Falso. Lo hicimos en flota y la pasamos buenísimo”, rechazando el uso de vuelos privados. También desmintió haber pedido cargos a Valencia: “Falso. Aquí lo que venimos es a sumar”.

Oviedo insistió en no ser uribista: “Falso. Soy de mi mamá”. Confirmó que financió su campaña hipotecando su vivienda. Finalmente, manifestó: “En este momento quiero ser el mejor vicepresidente de Paloma y de Colombia”.