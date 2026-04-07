Gustavo Petro respondió informe de JP Morgan sobre el mercado laboral con pulla al Banco de la República: “Lo que puede afectar el empleo es la subida horrenda de las tasas de interés”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026), cuestionó nuevamente al Banco de la República - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En los primeros meses de 2026, el mercado laboral en Colombia logró sostenerse, incluso tras el alza del 23,7% en el salario mínimo decretada por el Gobierno Petro en diciembre, según el informe más reciente de JP Morgan.

Por esta razón, el presidente Gustavo Petro se expresó en su cuenta oficial de X, en la que afirmó que el informe de JP Morgan confirma lo que ha sostenido el Gobierno nacional.

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"El Banco JP Morgan no ha encontrado en su análisis más que lo que ha dicho el gobierno (sic)“, expresó Gustavo Petro.

Gustavo Petro afirmó que el informe de JP Morgan confirma lo que ha sostenido el Gobierno nacional - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El presidente colombiano afirmó que el incremento del salario mínimo, el cual, según Gustavo Petro, responde al mandato constitucional del salario vital, no ha impactado negativamente el empleo en el país.

“La subida hasta el salario Vital, que ordena la Constitución Política de Colombia, no ha afectado al empleo (sic)”, aseveró.

Según el jefe de Estado, el factor que podría afectar el empleo en Colombia es el aumento de las tasas de interés, una medida anunciada por el Banco de la República el 31 de marzo de 2026, que ha generado múltiples críticas de parte del presidente Petro hacia la entidad.

“Lo que si puede afectar el empleo es la subida horrenda de la tasa de interés real (sic)”, puntualizó el jefe de Estado.

Gustavo Petro aseguró que el factor que podría afectar el empleo en Colombia es el aumento de las tasas de interés - crédito @petrogustavo/X

De hecho, el domingo 5 de abril de 2026, presidente Petro afirmó que la junta directiva se “ha puesto en contra” de la Constitución, la economía colombiana y el bienestar de los ciudadanos.

“Al desconocer estos dos preceptos constitucionales la junta directiva del Banco de la República se ha puesto en contra de la constitución y en contra de la economía nacional y el bienestar del pueblo (sic)”, aseveró el jefe de Estado.

Para Petro, la razón está relacionada con la hija de la jefa de debate de la candidata Paloma Valencia, que también se desempeñó como ministra en los gobiernos de Iván Duque y Álvaro Uribe (Alicia Arango).

“¿La razón? Tener en su seno a la señora Arango hija de la jefa de campaña de Paloma Valencia y exministra del trabajo y del interior de Uribe (sic)“, aseveró.

Gustavo Petro finalizó su publicación afirmando que el Banco de la República supuestamente busca regresar a los tiempos de Iván Duque y Álvaro Uribe, “llenos de miseria y hambre”, según el mandatario.

Gustavo Petro aseguró que el Banco de la República se "ha puesto en contra” de la Constitución, la economía colombiana y el bienestar de los ciudadanos - crédito @petrogustavo/X

“Quieren devolvernos a los tiempos de Duque que llenó al país de miseria y hambre y de Uribe, entre ellos llenaron el país de miles de jóvenes muertos, presos y sin ojos (sic)”, expresó.

¿Qué dice JP Morgan?

Durante los primeros meses de 2026, el mercado laboral del país mostró señales de estabilidad, según un informe de JP Morgan. La tasa de desempleo se mantuvo cerca de los valores más bajos registrados históricamente, mientras que los salarios, tanto reales como nominales, siguieron en aumento. Este comportamiento impulsó el consumo y reforzó la solidez del empleo, tanto formal como informal. Además, la informalidad permaneció controlada.

El análisis de JP Morgan explica que la respuesta del mercado laboral al incremento del salario mínimo fue positiva, con un nivel bajo de desocupación y una expansión sostenida en la generación de empleo. Aunque el crecimiento de nuevos puestos se moderó respecto a trimestres anteriores, la mejora en los salarios contribuyó a mantener la demanda interna.

JP Morgan afirmó en un informe reciente que el mercado laboral colombiano mantiene estabilidad tras el ajuste del salario mínimo decretado en diciembre - crédito JP Morgan

En febrero de 2026, la tasa nacional de desempleo descendió a 9,2%, el valor más bajo registrado para ese mes según el Dane. En las principales ciudades, el indicador alcanzó 8,5%, cifra alineada con el promedio de 2025 y cercana al mínimo de 8,3% reportado en noviembre del año pasado.

La creación de empleo nacional se incrementó 1% en febrero, tras una leve contracción en enero. JP Morgan resaltó que, aunque el ritmo de crecimiento se moderó, el mercado conservó cierto dinamismo. El desempleo disminuyó tanto a nivel nacional como urbano y la tasa de empleo se acerca a los niveles previos a la pandemia.