Colombia

Gustavo Petro espera que la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol “no traiga que se detengan los proyectos de Gobierno”

El mandatario abordó distintos tipos de energía y la extracción minera, y afirmó que esperaba aumentar significativamente la energía limpia, al asegurar que la decisión de la junta directiva de la petrolera no frenará sus iniciativas

Guardar
La transición hacia energías renovables busca proteger la salud y la vida de los colombianos, de acuerdo con Petro - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro se refirió el martes 7 de abril a la salida temporal de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, tras un anuncio de la junta directiva que dejó al líder en licencia no remunerada tras sus vacaciones hasta después de las elecciones presidenciales, debido a conflictos judiciales pendientes.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, el mandatario aseguró que esperaba que este cambio “no traiga que se detengan los proyectos del Gobierno”, especialmente los relacionados con la transición energética y la descarbonización del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro precisó que estas iniciativas están directamente vinculadas con las carteras de Minas y Ambiente, y que su desarrollo no debe verse afectado por la reestructuración en la empresa petrolera estatal.

-crédito Andrea Puentes/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa
Petro señala que espera que la decisión de la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol no detenga sus proyectos de Gobierno -crédito Andrea Puentes/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

El presidente recordó que la transición hacia energías limpias forma parte de un plan integral que busca “acelerar la descarbonización de Colombia” y que no se trata de un proceso pasajero, sino de un estímulo permanente para el país.

Petro también hizo énfasis en la importancia de cambiar el modelo económico basado únicamente en la extracción de recursos naturales: “Hemos dicho en campaña que debemos pasar de un modelo que se volvió casi único, el único modelo de desarrollo económico colombiano basado en la extracción y no en la producción”.

El mandatario agregó que la extracción intensiva agota los recursos y que, a diferencia de la producción, esta última puede ser infinita mediante el aumento de productividad y conocimiento en la sociedad.

- crédito Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro señaló que Colombia debe pasar de un modelo basado en extracción a uno enfocado en producción y conocimiento - crédito Ovidio González/Presidencia

Transición energética Colombia

“Si se mejora la educación general, se aumenta tarde o temprano la productividad. Colombia ha tenido un estancamiento en el desarrollo de su educación superior, que nos aleja de ser uno de los países más productivos”, afirmó, citando datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

En su discurso, Petro resaltó la evidencia científica sobre los impactos de los hidrocarburos en la atmósfera y la salud humana. Mencionó que la contaminación por partículas y gases derivados de los combustibles fósiles representa un riesgo grave para ciudades como Bogotá y Medellín, que la transición energética no solo protege el ambiente, sino que también salva vidas.

“Los hidrocarburos, cuando terminan en la atmósfera a través de procesos productivos, matan a la humanidad y extinguen la vida. Esa es la conclusión de la ciencia”, señaló.

El rubro de hidrocarburos retrocedió por menores precios y volúmenes exportados.
“Los hidrocarburos matan a la humanidad”, afirmó el presidente al hablar sobre energía limpia - crédito AP

Con respecto a la gestión de Ecopetrol, Petro afirmó que, a pesar de la salida temporal de Roa, los proyectos estratégicos deben continuar sin interrupciones. Resaltó la relación directa de la compañía con la política energética y ambiental del país, por lo que recalcó que el objetivo es mantener la transición hacia energías limpias como un proceso ininterrumpido y acelerado.

“Los hidrocarburos no son convenientes en ningún lugar del mundo”, afirmó el jefe de Estado al conectar esta reflexión con la urgencia de acelerar proyectos de energías limpias, minería responsable y reducción de emisiones contaminantes en todo el país.

Por otro lado, Petro explicó que esta situación se relaciona directamente con el modelo extractivo del país: “Si extraemos, vamos a suponer un pozo de petróleo, cada vez el pozo se agota más. Y si se agota más, cada vez es menos productivo. Hay que hacer más esfuerzo y más inversión física y económica para sacar la misma cantidad de material”.

Pero señaló que hay que trabajar hacia un camino de energías limpias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Pero señaló que hay que trabajar hacia un camino de energías limpias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el mandatario, esta lógica de “rendimientos decrecientes” llevó a Colombia a ser menos productivo y a generar menos empleo, comparando la situación con la caída histórica de la producción cafetera, que en su momento generaba numerosos puestos de trabajo.

“Eso no significa que haya que abandonar toda extracción, porque si no, la industria se quedaría sin insumos en muchas ramas y la agricultura también”, aclaró. Petro insistió en que la estrategia debe centrarse en estimular la producción y el conocimiento, además de desestimular actividades extractivas que no agregan valor ni generan empleo sostenible.

Temas Relacionados

Gustavo PetroRicardo RoaMineríaComercialización del oroEcopetrolColombia-Noticias

Más Noticias

Denuncian casos de falsos funcionarios del Acueducto: así puede validar las visitas y evitar robos

En redes sociales se difunden más casos de hurtos cometidos durante visitas de falsos operadores de la entidad. Desde la empresa reiteraron un llamado a la verificación de la identidad de los trabajadores

Denuncian casos de falsos funcionarios del Acueducto: así puede validar las visitas y evitar robos

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El cuadro Pijao clasificó a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica luego de superar en las fases previas a Deportivo Táchira de Venezuela y a O’Higgins de Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Los azules realizaron una mala presentación en Rancagua, perdieron a Jorge Arias por expulsión y sufrieron por errores defensivos, que costaron las anotaciones de Arnaldo Castillo y Francisco González

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Bogotá abrió curso gratuito de gastronomía: así puede perfeccionar técnicas de cocina en tan solo 90 horas de formación

Las personas interesadas deberán cumplir requisitos de edad, residencia y disponibilidad, accediendo a un proceso formativo enfocado en habilidades técnicas y desarrollo profesional en el sector de alimentos y bebidas

Bogotá abrió curso gratuito de gastronomía: así puede perfeccionar técnicas de cocina en tan solo 90 horas de formación

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín

Luego del encuentro ante O’Higgins en Chile en la jornada inaugural de la fase de grupos, el cuadro azul recibirá a un rival que promete complicar las cosas en Bogotá

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruiz hizo balance de su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ y no descartó regresar: “Fue una montaña rusa”

Yuli Ruiz hizo balance de su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ y no descartó regresar: “Fue una montaña rusa”

Valentina Ferrer puso picante en redes sociales con confesión sobre J Balvin y Justin Bieber: “Cuando Josecito estaba mal…”

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera musical en el Movistar Arena: fecha y precios de boletería

Marcelo Cezán podría tomarse un descanso de ‘La casa de los famosos Colombia’: un compromiso especial sería el causante

Deportes

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín

Giovanni Hernández reflexionó sobre su carrera y los ataques que recibió del periodismo deportivo: “Nunca me enojé por eso”

Hora y dónde ver Medellín vs. Estudiantes en Copa Libertadores 2026: el Poderoso inicia el certamen