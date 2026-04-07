Gustavo Petro espera que la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol “no traiga que se detengan los proyectos de Gobierno”

La transición hacia energías renovables busca proteger la salud y la vida de los colombianos, de acuerdo con Petro - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro se refirió el martes 7 de abril a la salida temporal de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, tras un anuncio de la junta directiva que dejó al líder en licencia no remunerada tras sus vacaciones hasta después de las elecciones presidenciales, debido a conflictos judiciales pendientes.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, el mandatario aseguró que esperaba que este cambio “no traiga que se detengan los proyectos del Gobierno”, especialmente los relacionados con la transición energética y la descarbonización del país.

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Petro precisó que estas iniciativas están directamente vinculadas con las carteras de Minas y Ambiente, y que su desarrollo no debe verse afectado por la reestructuración en la empresa petrolera estatal.

Petro señala que espera que la decisión de la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol no detenga sus proyectos de Gobierno -crédito Andrea Puentes/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

El presidente recordó que la transición hacia energías limpias forma parte de un plan integral que busca “acelerar la descarbonización de Colombia” y que no se trata de un proceso pasajero, sino de un estímulo permanente para el país.

Petro también hizo énfasis en la importancia de cambiar el modelo económico basado únicamente en la extracción de recursos naturales: “Hemos dicho en campaña que debemos pasar de un modelo que se volvió casi único, el único modelo de desarrollo económico colombiano basado en la extracción y no en la producción”.

El mandatario agregó que la extracción intensiva agota los recursos y que, a diferencia de la producción, esta última puede ser infinita mediante el aumento de productividad y conocimiento en la sociedad.

Gustavo Petro señaló que Colombia debe pasar de un modelo basado en extracción a uno enfocado en producción y conocimiento - crédito Ovidio González/Presidencia

Transición energética Colombia

“Si se mejora la educación general, se aumenta tarde o temprano la productividad. Colombia ha tenido un estancamiento en el desarrollo de su educación superior, que nos aleja de ser uno de los países más productivos”, afirmó, citando datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

En su discurso, Petro resaltó la evidencia científica sobre los impactos de los hidrocarburos en la atmósfera y la salud humana. Mencionó que la contaminación por partículas y gases derivados de los combustibles fósiles representa un riesgo grave para ciudades como Bogotá y Medellín, que la transición energética no solo protege el ambiente, sino que también salva vidas.

“Los hidrocarburos, cuando terminan en la atmósfera a través de procesos productivos, matan a la humanidad y extinguen la vida. Esa es la conclusión de la ciencia”, señaló.

“Los hidrocarburos matan a la humanidad”, afirmó el presidente al hablar sobre energía limpia - crédito AP

Con respecto a la gestión de Ecopetrol, Petro afirmó que, a pesar de la salida temporal de Roa, los proyectos estratégicos deben continuar sin interrupciones. Resaltó la relación directa de la compañía con la política energética y ambiental del país, por lo que recalcó que el objetivo es mantener la transición hacia energías limpias como un proceso ininterrumpido y acelerado.

“Los hidrocarburos no son convenientes en ningún lugar del mundo”, afirmó el jefe de Estado al conectar esta reflexión con la urgencia de acelerar proyectos de energías limpias, minería responsable y reducción de emisiones contaminantes en todo el país.

Por otro lado, Petro explicó que esta situación se relaciona directamente con el modelo extractivo del país: “Si extraemos, vamos a suponer un pozo de petróleo, cada vez el pozo se agota más. Y si se agota más, cada vez es menos productivo. Hay que hacer más esfuerzo y más inversión física y económica para sacar la misma cantidad de material”.

Pero señaló que hay que trabajar hacia un camino de energías limpias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el mandatario, esta lógica de “rendimientos decrecientes” llevó a Colombia a ser menos productivo y a generar menos empleo, comparando la situación con la caída histórica de la producción cafetera, que en su momento generaba numerosos puestos de trabajo.

“Eso no significa que haya que abandonar toda extracción, porque si no, la industria se quedaría sin insumos en muchas ramas y la agricultura también”, aclaró. Petro insistió en que la estrategia debe centrarse en estimular la producción y el conocimiento, además de desestimular actividades extractivas que no agregan valor ni generan empleo sostenible.