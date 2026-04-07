De la Espriella se defendió de señalamientos de Petro e hizo un llamado a combatir el “enemigo común”, como llamó a Cepeda: “Es una vil mentira”

El abogado respondió de forma enérgica a los señalamientos, al negar cualquier vínculo con el contrato de pasaportes y al acusar directamente al presidente de ser el 'jefe de la mafia' y de ordenar interceptaciones ilegales en su contra - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En un extenso pronunciamiento en sus redes sociales, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella acusó el martes 7 de abril al presidente de la República, Gustavo Petro, de “persecución ilegal” y denunció un presunto “montaje” en su contra destinado a frenar su campaña, con la que busca marcar diferencia en la primera vuelta, el 31 de mayo, e ir a la definición ante el que sería el principal opcionado, Iván Cepeda.

De la Espriella, que retó al jefe de Estado a que presente pruebas de los duros señalamientos en su contra, defendió su desvinculación total con el contrato de pasaportes de la empresa Thomas Greg & Sons y aseguró no haber tenido contacto alguno con sus directivos, al punto que advirtió que la actual contienda electoral se encuentra atravesada por complots entre sectores del oficialismo y de la oposición tradicional.

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Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, se ha autodenominado un 'outsider' de la política - crédito REUTERS

“Petro ha reconocido en su propio trino el 4 de abril, en el que confesó públicamente que me tiene interceptado, que me persigue y que le llegan informes de inteligencia sobre mí”, afirmó el candidato, que consideró el hecho como prueba irrefutable de la existencia de una interceptación deliberada y sin sustento judicial; en un tema que ha generado una intensa discusión en las plataformas digitales.

Es válido precisar que Petro ha querido establecer una especie de vínculo de Thomas Greg & Sons, que todavía tiene el contrato oficial de pasaportes, con el software del escrutinio de las elecciones que tuvieron su primer capítulo el 8 de marzo, con los comicios legislativos, y en las que se escogerá al sucesor del actual mandatario. Es por ello que el aspirante, autodenominado ‘El Tigre’, se sacudió de las acusaciones.

“No conozco a los señores de Thomas Greg. No tengo nada que ver con el contrato de los pasaportes. Jamás he hablado con ellos, ni personalmente, ni por teléfono, ni por ningún otro medio. No existe una sola conversación, ni un solo contacto. Eso es una vil mentira del cómplice del narcoterrorismo, del jefe de la mafia, Gustavo Petro”, indicó el político cordobés, que según las encuestas se ubica a la ‘caza’ de Cepeda.

Abelardo de la Espriella confía en llegar fortalecido a la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo - crédito Europa Press

En ese mismo orden de ideas, denunció que el presidente lo calumnia e intercepta de forma ilegal, en un intento por “destruir su campaña” presidencial y afectar su proyección como contrincante del oficialismo. Y sostuvo que no tiene relación con la empresa en mención ni con el contrato de pasaportes y llamó a la ciudadanía a enfrentar lo que denominó “el enemigo común” que simbolizan Cepeda y el continuismo político.

De la Espriella denunció montaje y persecución: “Amangualados con la clase politiquera tradicional”

De la Espriella centró su discurso en denunciar el carácter coordinado de los ataques en su contra. Según sus palabras, “la estrategia de las partes que aunque parezcan rivales, terminan conectadas para atajarme, para destruir al único outsider de esta contienda”. E identificó como responsables tanto al jefe de Estado y sus aliados como a integrantes destacados del Centro Democrático y el denominado santismo.

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella se considera amigo personal del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @delaespriella_style/Instagram

“Desde algunos sectores del Centro Democrático, encabezados por el senador Rafael Nieto y por el exvicepresidente Pacho Santos, por tuiteros e influencers y con el grupo de santistas que están allá, en la campaña, que son los hermanos, los primos, los sobrinos, los exministros, los exconsejeros del tartufo (...) fingen solidaridad mientras repiten como loros la tesis que ellos mismos se inventaron sobre el voto útil”.

En esa misma línea, el candidato, que habló de cómo algunos personajes estarían “amangualados con la clase politiquera tradicional, con el establecimiento, con las encuestadoras del régimen y las de bolsillo y con los medios tradicionales”, sostuvo que la motivación detrás de dichos ataques sería evitar que un actor externo a las dinámicas tradicionales pueda ganar la presidencia como lo pretende con su aspiración.

“Pretenden destruir al independiente, al que no se deja manejar ni manosear, al que no viene del club de los de toda la vida, de la rosca. Al que nunca transaría con ellos, con los santistas, al que nunca defraudaría al pueblo colombiano, al verdadero y único outsider de esta campaña”, afirmó el abogado, que remarcó cómo ese escenario configura una “jugada completa” en la que identificó dos estrategias de sus contradictores.

Rafael Nieto Loaiza, senador electo del Centro Democrático, fue blanco de duros cuestionamientos por parte de Abelardo de la Espriella - crédito Diego Pineda/Colprensa

“Unos me atacan para tumbarme y otros me defienden diciendo que me están creciendo para que la gente dude de mí y termine apoyando a la candidata que ellos, los de siempre, están apoyando”, agregó De la Espriella, que se ha convertido en una alternativa paralela a la que representa Paloma Valencia y el Centro Democrático, que se impuso en La Gran Consulta por Colombia y sumó al excandidato Juan Daniel Oviedo.

El llamado final a la unidad contra el “enemigo común” y a favor del ‘outsider’

Así pues, reiteró que la campaña presidencial se reduce a tres caminos excluyentes: la continuidad del petrismo, el llamado establecimiento tradicional y la alternativa representada por su candidatura. “Tres caminos están sobre la mesa. Primero, el camino del petrismo y su continuidad con Cepeda, que es terrible Y dos, el camino del establecimiento tradicional, que dice que es oposición, pero más bien son los de siempre”.

Por su parte, enfatizó que la tercería es el “camino independiente, que es claro, sin dueños, sin pactos por debajo de la mesa, que es el tigre”. Frente a esa encrucijada, invitó a la ciudadanía a sumarse a su proyecto, autodenominado “la selección del tigre”, y convocó en su prolongado mensaje a “vencer en un solo partido al régimen de Petro y Cepeda y al establecimiento de los de siempre que se han unido para atajarme”.