Colombia

Abelardo de la Espriella negó haberse reunido “a puerta cerrada” con Paloma Valencia: “Estuve en Montería”

El candidato presidencial aseguró que en sus redes sociales se evidencia el lugar en el que se encontraba el 2 de abril de 2026, fecha en la que se realizó el supuesto encuentro

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El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa
El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que no se reunió con Paloma Valencia en el club El Nogal - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

El candidato a la Presidencia de la República y abogado Abelardo de la Espriella negó haber tenido una reunión privada con la aspirante Paloma Valencia, del Centro Democrático, contradiciendo lo informado por el periodista Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio/W Radio.

No es cierto lo que dice Julio Sánchez Cristo, NO me he reunido y mucho menos, a puerta cerrada, con la Dra Paloma Valencia”, detalló el aspirante a la Presidencia en una publicación de su cuenta de X.

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Según indicó Cristo, el supuesto encuentro se llevó a cabo en el club El Nogal (Bogotá), el jueves 2 de abril de 2026 y fue “a puerta cerrada”. Incluso, afirmó que la reunión tardó dos horas, aproximadamente. Sin embargo, De la Espriella indicó que ese día estaba en Córdoba.

En consecuencia, criticó el criterio periodístico del comunicador, asegurando que pudo haber consultado con él para constatar si la información que recibió fue verdadera o no.

Le bastaba a Julio haberme preguntado o ver mis redes sociales: el jueves pasado estuve en Montería, con el Pueblo, con quien tengo mi única alianza”, señaló el jurista en la red social.

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