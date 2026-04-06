Sondra Macollins acusó a Abelardo de la Espriella de ser el “caballo de troya” del Gobierno Petro: “Iván Cepeda termina beneficiado”

- crédito Instagram/Prensa Abelardo de la Espriella

Sondra Macollins, abogada y hoy candidata presidencial de Colombia, se refirió al episodio de supuestas interceptaciones a las comunicaciones que denunció su rival Abelardo de la Espriella.

En una publicación hecha el lunes 6 de abril de 2026 en al red social X, la jurista cuestionó la postura del presidente Gustavo Petro, quien denunció que De la Espriella habría sostenido encuentros privados con los hermanos Gregorio, Fernando y Camilo Bautista, socios de la empresa Thomas Greg & Sons, en medio de cuestionamientos sobre el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.

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Sin embargo, Macollins también lanzó sus críticas contra el aspirante presidencial del movimiento Defensores de la Patria , al considerar que su presencia en el tarjetón electoral podría beneficiar la candidatura del máximo rival político, es decir, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

- crédito @SondraMacol/X

“Yo lo he dicho sin rodeos: Abelardo De La Espriella es el caballo de Troya del Gobierno. El único escenario donde Iván Cepeda termina beneficiado”, escribió la abogada en sus redes sociales.

Así mismo, la candidata presidencial sostuvo que, tanto las supuestas interceptaciones como la denuncia contra De la Espriella, sientan un mal precedente para la democracia colombiana.

“Pero lo de fondo es aún más grave: ¿Está Gustavo Petro interceptando a candidatos? ¿Y hay candidatos “arreglando” resultados por debajo de la mesa? Ambas cosas son igual de inaceptables. Ambas rompen la democracia”, comentó.

En su intervención, la candidata enfatizó: “mientras los de siempre se reparten el poder, los anónimos —el pueblo, los que no tenemos maquinarias— somos los que terminamos definiendo el rumbo del país. Ahí está la verdadera fuerza. ¿La van a seguir subestimando? ¡Se les acabó! Llegó nuestro momento”.

- crédito Presidencia/Redes Sociales

Caso ‘Papá Pitufo’

En otra publicación, la candidata presidencial Sondra Macollins se refirió al nuevo escándalo que involucra a una red de contactos secretos entre altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo —identificado como “el zar del contrabando” en Colombia—, que habrían buscado gestionar su entrega e incluso ofrecerle beneficios judiciales.

La jurista, en su intervención en la red social X, exigió una investigación inmediata e independiente por parte de la Fiscalía y el Congreso, solicitando que se publiquen de manera íntegra todos los audios y pruebas relacionados con este caso y reclamó que el presidente Gustavo Petro aporte respuestas al respecto.

“Frente a las denuncias de @NoticiasCaracol sobre posibles vínculos entre Gustavo Petro y alias “Papá Pitufo”, hay que hablarle de frente al país. Exigimos: Publicación completa, sin ediciones, de todos los audios y pruebas. Investigación inmediata e independiente de la Fiscalía y el Congreso. Que Gustavo Petro responda con hechos y no atacando a los medios”, manifestó la aspirante en la plataforma digital.

- crédito @SondraMacol/X

De igual forma, Macollins enfatizó que “Colombia no puede aceptar que el poder termine salpicado por redes de contrabando (...) esto no es un tema menor, es la confianza en el Estado lo que está en juego”.

De acuerdo con la investigación revelada por Noticias Caracol, los encuentros y diálogos directos se realizaron, en ocasiones, con autorización presidencial y por fuera del marco legal habitual, en medio del escándalo por presunta infiltración de fondos ilegales en la campaña Petro presidente en 2022.

Las grabaciones documentan cómo, entre febrero y marzo de 2025, al menos cuatro emisarios —entre ellos, el catalán Ramón Devesa, el exasesor Isaac Beltrán y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez— actuaron como intermediarios autorizados, según reconocieron en los audios, para negociar con el abogado de Marín, Luis Felipe Ramírez.

Alias 'Papa Pitufo' fue liberado en Portugal mientras se mantiene en curso su posible extradición a Colombia - crédito montaje Infobae

Las citas se realizaron incluso fuera de Colombia, durante la solicitud de asilo de Marín en Portugal. Las conversaciones, dos de ellas presenciales, evidencian que se ofrecieron incentivos, garantías de seguridad y un tratamiento discreto a cambio de su entrega voluntaria.

La exposición de estos contactos intensificó la crisis institucional: Lemus renunció a la UIAF, mientras que la versión gubernamental y la de los abogados de Marín muestran desacuerdos. Lemus asegura que el contacto partió del lado del abogado, aunque Ramírez sostiene que la iniciativa de diálogo surgió desde el Gobierno.