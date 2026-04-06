Dólar en Colombia: hay buenas noticias luego de la subida de la tasa de interés del Banco de la República, así cerró el 6 de abril

El dólar en Colombia alcanzó una cotización mínima de $3.6450,00 en la jornada del 6 de abril - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 6 de abril de 2026 en Colombia en un promedio de $3.664.01, lo que representó una caída de $11,8 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.675,81. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.056 millones en 1.279 transacciones, con un precio de apertura de $3.645,00, un mínimo de $3.6450,00 y un máximo de $3.689,20.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,12%; pese a ello, en el último año aún mantiene un descenso del 11,17%.

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Respecto a días anteriores, sumó dos fechas seguidas en cifras positivas. La volatilidad referente a estos siete días fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este momento.

Al cierre de la jornada del 6 de abril, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.610,00, mientras que el de venta se ubicaba en $3.717,78 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Conflicto en Medio Oriente: “Un infierno”

De acuerdo con Bancolombia, el movimiento se registró debido a que el contexto internacional permanece marcado por una elevada incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente y a los mensajes contradictorios entre Estados Unidos e Irán. La entidad remarcó que el presidente Donald Trump amenazó con desatar “un infierno” sobre Teherán si no se alcanzaba un acuerdo de paz y no se reabría el Estrecho de Ormuz a más tardar el martes 7 de abril.

Al mismo tiempo, se conoció que algunos buques franceses y japoneses lograron atravesar el Estrecho de Ormuz, hecho que el mercado petrolero interpretó como una señal positiva. No obstante, el nivel de incertidumbre sigue siendo elevado.

A nivel local hubo ausencia de datos económicos, pero siguen las reacciones al aumento de la tasa de interés del Banco de la República de 100 puntos básicos (pb), lo que llevó el indicador a 11,25%.

Tendencia bajista del dólar en Colombia

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana Mauricio Acevedo explicó que el mercado cambiario colombiano cerró el primer trimestre de 2026 con una tendencia bajista, con lo que acumuló cinco trimestres consecutivos en descenso, situación que no se registraba desde hacía más de 28 años. Y es que la cotización del dólar inició el año en $3.773 y finalizó marzo en $3.675, lo que representó una caída de $98 durante el periodo.

El Banco de la República sitúa la tasa de interés en 11,25% - crédito José Miguel Gomez/Reuters

Acevedo destacó que marzo también fue un mes bajista, con una variación importante provocada por el contexto internacional y la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La moneda estadounidense experimentó una fluctuación de $182, al moverse entre un mínimo de $3.645 y un máximo de $3.826,88.

“La semana pasada fue la más corta del año en operaciones, con solo tres días hábiles”, señaló el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana.

Tasa de interés del Banco de la República

Dentro de los factores internos más relevantes, Acevedo resaltó la decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de intervención en 100 puntos básicos. “La principal función del banco es proteger la economía y controlar la inflación. Esta decisión, completamente técnica, responde a las tensiones inflacionarias que evidencia el mercado”, afirmó el analista al agregar que la medida podría fortalecer la senda bajista del dólar en Colombia y en la región, en línea con las tasas de Brasil, que se sitúan en 14,75%.

Durante la última jornada de la semana, el dólar presentó una caída pronunciada: abrió en $3.686 y cerró en $3.652,44, con una volatilidad diaria de $59 entre un mínimo de $3.647,50 y un máximo de $3.706 .

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, cerró en USD109.73 - crédito Martin Divisek/EFE

Acevedo advirtió que los inversionistas deberán estar atentos esta semana a indicadores clave de la economía estadounidense, entre ellos:

PMI manufacturero.

Inventarios de petróleo.

Minutas de la Reserva Federal.

Gasto de consumo personal.

Datos de inflación de marzo.

Presiones para el peso colombiano

De acuerdo con expertos de Acciones y Valores, aunque el peso colombiano enfrenta presiones asociadas a factores domésticos y a la volatilidad del petróleo, la dinámica reciente confirma que la moneda continúa condicionada en gran medida por el entorno externo y la elevada prima de riesgo país.

“De cara a las próximas sesiones, el balance para la tasa de cambio seguirá determinado por la interacción entre episodios de aversión al riesgo derivados del conflicto en Medio Oriente y los momentos de alivio geopolítico que han permitido episodios de apreciación en las monedas emergentes”, puntualizaron.