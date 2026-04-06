Gobierno Petro dice qué cambios habría para que la tasa de interés del Banco de la República no siga alta y favorezca a los colombianos

El Banco de la República insiste en endurecer la política monetaria ante el alto índice de inflación de Colombia - crédito Banco de la República/VisualesIA

Luego de una semana convulsionada por la decisión que tomó de retirarse de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desafió el aumento de la tasa de interés que hizo el Emisor y pidió ampliar el debate sobre la política monetaria nacional.

Ávila criticó el incremento de 100 puntos básicos (pb) aprobado el 31 de marzo de 2026, que elevó la tasa de interés del 10,25% al 11,25%, por lo que aseguró que es una medida absolutamente incoherente y desproporcionada. Sostuvo que la decisión afecta al crecimiento económico, encarece el crédito a sectores productivos y no resuelve problemas externos como la volatilidad de precios internacionales.

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“Estamos retirándonos de una Junta Directiva que está tomando decisiones que son irresponsables con el país, que son absolutamente incoherentes”, afirmó en diálogo con Rtvc. Y es que cuatro miembros de la Junta votaron a favor de la medida que llevó la tasa de interés al 11,25%, según reveló Ávila. Alertó que esa política “iba a afectar muy seriamente las dinámicas de crecimiento económico que tenía proyectada la política fiscal y la política económica”.

Germán Ávila es el cuarto ministro de Hacienda que pasa por el Gobierno Petro - crédito Ministerio de Hacienda

El jefe de la cartera económica confirmó que asistirá a la próxima reunión de la Junta Directiva, prevista para el 30 de abril. “Si hay que tomar una decisión en uno u otro sentido, eso se conocerá en la próxima Junta Directiva del Banco de la República, creo que es la convocatoria”, declaró a RTVC.

Críticas al incremento de tasas de interés

Asimismo, reiteró el rechazo a la orientación restrictiva que adopta la Junta. “La independencia del Banco de la República, si bien la respetamos, no es una independencia de la sociedad. Es una independencia que no debe superar todos los escenarios de la realidad económica y social del país”, expresó.

De igual forma, cuestionó la efectividad del aumento de tasas frente a crisis internacionales. “Subir la tasa de interés de referencia del Banco de la República en Colombia en qué va a controlar el problema del cierre del estrecho de Hormuz. En absolutamente nada”, enfatizó al medio.

Para Ávila, dichas medidas encarecen el financiamiento y frenan la economía nacional. “Lo que nos va a generar es muchísimo más dificultades internas para poder sostener una dinámica de crecimiento económico y para poder generarle unas condiciones de crédito a los sectores productivos”, aseguró. Añadió que “el impacto que produce enfriar la economía es dejar de generar puestos de trabajo, menores puestos de trabajo, incremento en la tasa de desempleo”.

La Junta Directiva del Banco de la República está integrada por Leonardo Villar (gerente general del Emisor), César Giraldo, Germán Ávila, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y Bibiana Taboada - crédito Banco de la República

A su vez, expuso que las decisiones de la Junta Directiva “benefician a unos sectores y afectan a otros y estamos enfrentando los escenarios de favorecimiento de una economía rentista frente al sector productivo que es el que queremos nosotros favorecer”.

Reforma constitucional y participación social

Germán Ávila considera insuficiente que la política monetaria quede en manos de solo siete directivos. Anunció la convocatoria de foros nacionales e internacionales en Bogotá para debatir un nuevo modelo. “Hemos convocado para los próximos días un gran foro nacional e internacional aquí en Bogotá con el propósito de que el debate acerca de las escuelas de pensamiento económico sea mucho más amplio”, detalló.

Sin confirmar una iniciativa formal, el ministro señaló que no descarta discutir una reforma constitucional para modificar la arquitectura institucional del banco central. “Va a hacer parte de la discusión de si el diseño institucional que tenemos hoy en día es el diseño adecuado o si requerimos de modificaciones en la arquitectura institucional que eviten esa manera monocromática con la cual estamos mirando la realidad del país”, puntualizó.

Recordó que los estatutos actuales exigen el voto de al menos cinco de los siete miembros de la Junta Directiva, incluido el representante del Gobierno, para aprobar cualquier decisión relevante.

Define el costo al que el Banco presta dinero a los bancos comerciales - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Defensa del ministro de Hacienda

Las declaraciones del ministro generaron reacciones en amplios sectores políticos y cuestionamientos sobre posibles presiones institucionales. Ávila respondió que “el problema no es ni la Procuraduría, ni los sustos allá del señor Duque, ni nada por el estilo de eso. Eso realmente me tiene sin cuidado”, puntualizó.

Insistió en que el debate abierto y la revisión de la política monetaria responden únicamente a la necesidad de mejorar el funcionamiento institucional de la economía colombiana. Para él, el debate no debe limitarse a un grupo reducido de decisores.

Medidas para facilitar el acceso al crédito y apoyar sectores estratégicos

Ante la contracción del crédito provocada por el alza de tasas, Ávila anunció que el Gobierno prepara instrumentos para mejorar el financiamiento empresarial. “Este conjunto de medidas busca compensar los efectos negativos que va a producir el crecimiento de las tasas de interés por parte del Banco de la República con créditos subsidiados y créditos de bajo costo para sectores productivos estratégicos”, informó el ministro.

Así las cosas, el Ejecutivo buscará atenuar el encarecimiento del crédito y defender la inversión y el empleo en un contexto de desaceleración económica. Germán Ávila aseguró que la discusión sobre la política monetaria y la arquitectura institucional seguirá abierta a toda la sociedad.