Cayó falso militar que extorsionaba a comerciantes: tenía más de 13 anotaciones por este delito

Las autoridades frustraron el accionar de un hombre que intimidaba negocios usando credenciales falsas - crédito Ejército Nacional / X

El Ejército Nacional capturó en Santander a un hombre conocido como alias Mincho, que se hacía pasar por militar para extorsionar a comerciantes mediante amenazas y exigencias económicas, modalidad que impactó gravemente al sector comercial formal y generó un clima de inseguridad en la ciudad.

Durante la operación conjunta, los uniformados incautaron una granada de fragmentación, una pistola traumática, doce cartuchos traumáticos, un carné falso de las Fuerzas Militares y dos teléfonos celulares empleados para contactar y atemorizar a las víctimas, conforme detalló el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional en el reporte oficial del caso.

Del mismo modo, se informó que alias Mincho cuenta con trece anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio relacionadas con amenazas, hurto, porte ilegal de armas, suplantación de identidad y falsedad en documento público.

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De acuerdo con información proporcionada por el Ejército Nacional, la operación se desarrolló en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tras un proceso investigativo que permitió identificar el patrón delictivo del detenido.

La captura se produjo en flagrancia, lo que permitió la disposición inmediata de Mincho ante la Fiscalía y allí tendrá que responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Militares, falsedad en documento público y falsedad personal.

La suplantación institucional agravaba la inseguridad y facilitaba intimidaciones a comerciantes - crédito Ejército Nacional / X

Alias Mincho utilizaba credenciales falsas para extorsionar a comerciantes en Santander

El reporte oficial de la Segunda División del Ejército Nacional precisó que el capturado no solo operaba en Bucaramanga sino también en Norte de Santander, donde los procesos investigativos permitieron rastrear su actividad. El método consistía en presentarse como integrante de las Fuerzas Militares, utilizando un carné falso para ganar la confianza de los comerciantes antes de proceder con la intimidación y la exigencia de dinero a cambio de supuesta protección o para evitar represalias.

Las investigaciones revelaron que alias Mincho se posicionaba como una amenaza persistente para la seguridad regional. Y es que la incautación de elementos como una granada de fragmentación y un arma de fuego traumática evidenció la capacidad de violencia empleada en sus actividades, según datos confirmados por el Ejército Nacional.

La ofensiva que derivó en la detención de alias Mincho es parte de un despliegue más amplio de operaciones sostenidas en diferentes regiones del país, que buscan neutralizar delitos como la extorsión, en particular durante periodos en que aumenta el flujo de turistas y compras, puesto que los delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad del sector formal.

La captura del sospechoso se llevó a cabo con el apoyo de la Fuerza Pública - crédito Ejército Nacional / X

Un llamado directo a la denuncia y la vigilancia regional

El Gaula Militar Chicamocha y el Ejército Nacional reiteraron a la comunidad la importancia de denunciar este tipo de delitos a través de la línea 147, habilitada las 24 horas. Este canal de comunicación ha sido clave para la recolección de información que permitió la captura del sindicado y la desarticulación parcial de su esquema criminal.

Según explicó el coronel Gerson Iván Molina Cortés: “Este resultado es producto de un proceso investigativo riguroso, así como de labores de seguimiento, verificación de información e inteligencia militar, que permitió identificar el modus operandi del capturado”.

Además, señaló que “Con esta operación, el Ejército Nacional logra no solo neutralizar una amenaza que instrumentalizaba la imagen institucional para delinquir, sino también afectar las capacidades de intimidación de este tipo de actores criminales, contribuyendo de manera directa a la protección del gremio comercial y al fortalecimiento de la seguridad en la región”.

El impostor sembró miedo en el sector comercial, aunque ya quedó en manos de las autoridades - crédito Colprensa

Las autoridades enfatizaron la continuidad de las acciones conjuntas y el compromiso de las fuerzas militares y policiales para responder ante actos delictivos que afectan tanto a pequeños empresarios como al ambiente de confianza ciudadana.