Alias El Feo fue condenado a 60 años de cárcel por abusar sexualmente de una mujer junto con cuatro de sus cómplices

El delincuente no actuó solo, pues fueron cinco los que accedieron carnalmente a la víctima - crédito Fiscalía General de la Nación

El 6 de abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de conocimiento impuso una condena de 60 años de prisión en contra de un hombre, identificado como Luis Fernando Higuita Arias y conocido en el mundo criminal como alias El Feo, por los delitos de acceso carnal violento, secuestro extorsivo, secuestro simple, hurto calificado y porte ilegal de armas, todos agravados.

La decisión fue adoptada tras la presentación de pruebas en juicio oral por parte del ente judicial, que lo vinculan con el secuestro y abuso sexual de una mujer durante un asalto que fue perpetrado el 15 de marzo de 2025 en una zona pública conocida como El Balneario Hurtado, ubicado en la ciudad de Valledupar, Cesar.

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Según la investigación realizada por los expertos de la Fiscalía, tanto Higuita Arias como sus dos cómplices interceptaron a una pareja aprovechándose de la soledad del sector, mientras que los intimidaban con armas cortopunzantes y de fuego para robarles sus pertenencias.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas en contra de su voluntad a una zona despoblada. En ese lugar, el hombre fue amordazado y presionado para entregar dinero a cambio de su liberación, mientras que la mujer fue agredida sexualmente.

Los criminales se llevaron a la pareja a una zona apartada para cometer el robo y el abuso sexual - crédito Colprensa

La condena de 60 años de prisión contra Higuita Arias fue dictada en primera instancia, por lo que aún pueden presentar recurso de ley, de acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía.

Del mismo modo, se confirmó la judicialización de Jorge Luis Altamar Armenta, Nelson José Guerra Almanza, Marlon Antonio Acosta Gómez y Jesús Manuel Torregrosa Ramos, que permanecen privados de la libertad bajo medida de aseguramiento y enfrentan la etapa de juicio.

Cabe mencionar que varios casos de este tipo se han presentado en la región, lo que ha sido ampliamente rechazado por las autoridades locales que trabajan por encontrar a todos los criminales que cometen estos ataques en contra de la población local afectando física y psicológicamente a sus víctimas.

De acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía de Valledupar, se realizó un trabajo conjunto con la Policía Metropolitana y la fuerza pública para dar con el paradero de los cinco criminales involucrados en el caso.

La información revelada por el alcalde Ernesto Orozco Durán indica que se desarrollaron actividades de inteligencia orientadas a la recopilación de material probatorio, con el apoyo de miembros de la Policía, a través de la Sijín y en coordinación con la Fiscalía.

La ciudadanía pide evitar que los delincuentes tengan algún tipo de rebaja de pena en su condena - crédito Colprensa

El último sujeto en ser capturado fue Marlon Antonio Acosta Gómez, de 20 años, que se encontraba en el barrio El Carmen el 1 de abril de 2026.

Finalmente, se confirmó que, como parte del trabajo por dar con el paradero de los delincuentes, la administración del alcalde Ernesto Orozco Durán había ofrecido una recompensa de hasta $30 millones por información que permitiera la ubicación y captura de Jesús Manuel Torregrosa Ramos y Marlon Antonio Acosta Gómez, que se encontraban evadiendo la justicia.

Marlon Antonio Acosta Gómez, de 20 años, también está vinculado al proceso - crédito Alcaldía de Valledupar

Debido a la gravedad de este caso, las autoridades piden a las víctimas y testigos denunciar cualquier tipo de acto de violencia en contra de las mujeres para evitar que actos como este queden impunes y garantizar que los criminales sean enviados a prisión, con el fin de evitar que más personas sean sometidas a vejámenes como ocurrió con la víctima de Valledupar que no supera los 25 años de edad.