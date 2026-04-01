Colombia

Capturan en Bogotá a presunto cabecilla de red que ocultaba cocaína en pianos de cola: tres incautaciones clave revelaron la ruta

Autoridades de Colombia, Estados Unidos y Canadá desarticularon una organización que exportaba droga en grandes instrumentos y equipos, tras decomisar más de 165 kilos en distintos puntos del continente

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La Policía Nacional de Colombia detuvo en Bogotá a Henry Giovanni Garzón Rodríguez, líder de una red internacional de narcotráfico - crédito Dijín Policía Nacional
La Policía Nacional de Colombia detuvo en Bogotá a Henry Giovanni Garzón Rodríguez, líder de una red internacional de narcotráfico - crédito Dijín Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia informó la captura en Bogotá de Henry Giovanni Garzón Rodríguez, señalado como el responsable de coordinar envíos internacionales de cocaína camuflada en pianos de cola y generadores eléctricos.

Según las autoridades, la estructura desarticulada tenía como destinos principales Canadá, Portugal y Países Bajos. En el curso de la investigación, se incautaron más de 165 kilogramos de clorhidrato de cocaína en distintos operativos realizados en Colombia, Estados Unidos y Canadá.

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De acuerdo con la Policía y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la organización utilizaba empresas fachada para enviar grandes cargamentos de droga. El método consistía en ocultar la sustancia en objetos de gran volumen, descritos como “macro-elementos”, con el objetivo de evadir los controles en puertos y aeropuertos.

La organización criminal camuflaba cocaína en pianos de cola y generadores eléctricos para evadir controles en puertos y aeropuertos internacionales - crédito Dijín Policía Nacional
La organización criminal camuflaba cocaína en pianos de cola y generadores eléctricos para evadir controles en puertos y aeropuertos internacionales - crédito Dijín Policía Nacional

El modus operandi incluía el uso de pianos de cola y generadores eléctricos, cuya densidad y tamaño complicaban la detección de la droga mediante escáneres y revisiones de rutina.

Tres incautaciones clave revelan la ruta del tráfico

La investigación, en la que participaron agencias internacionales como ICE/HSI y CBP de Estados Unidos y la Real Policía Montada de Canadá (Rcmp), permitió vincular tres casos principales que destaparon la extensión y sofisticación de la red.

El primero ocurrió a mediados de julio de 2024, cuando autoridades interceptaron en Miami un piano de cola enviado desde Bogotá con destino a Canadá. En su interior hallaron 62,7 kilogramos de cocaína. En ese operativo fueron capturados cuatro ciudadanos canadienses: Billy Donais Cadieux, Michael Dubois, Juan Diego Hernández y Pablo Hernández Barbosa. Además, se incautaron 10.000 dólares canadienses y equipos tecnológicos.

Las rutas del narcotráfico tenían como principales destinos Canadá, Portugal y Países Bajos, donde fueron identificados varios envíos significativos - crédito Dijín Policía Nacional
Las rutas del narcotráfico tenían como principales destinos Canadá, Portugal y Países Bajos, donde fueron identificados varios envíos significativos - crédito Dijín Policía Nacional

El segundo evento se produjo el 3 de julio de 2024 en el puerto de Cartagena. Durante una inspección a un generador eléctrico con destino a Países Bajos, funcionarios de la Policía Nacional encontraron 57 kilogramos de cocaína ocultos en la estructura del aparato.

Pocos días después, el 17 de julio de 2024, una intervención en el Aeropuerto El Dorado permitió detectar un segundo piano de cola, esta vez destinado a Portugal. Dentro del instrumento fueron hallados 54 kilogramos de cocaína. Según la Dijín, en estos envíos se utilizaron identidades falsas para tramitar la documentación.

Empresas fachada y logística internacional

Según reportes de las autoridades, la red empleaba empresas fachada dedicadas a la exportación de instrumentos musicales y maquinaria, lo que facilitaba el movimiento de los cargamentos sin levantar sospechas en las primeras fases del proceso logístico.

Investigadores incautaron más de 165 kilogramos de clorhidrato de cocaína en operativos realizados en Colombia, Estados Unidos y Canadá - crédito Dijín Policía Nacional
Investigadores incautaron más de 165 kilogramos de clorhidrato de cocaína en operativos realizados en Colombia, Estados Unidos y Canadá - crédito Dijín Policía Nacional

El expediente judicial señala que Garzón Rodríguez se encargaba de la financiación, almacenamiento y definición de los mecanismos de ocultamiento. La Dijín aseguró que el detenido era el enlace internacional y principal articulador de la red, encargado de “la inversión, almacenamiento y logística de camuflaje de la sustancia estupefaciente en los instrumentos musicales”.

La Fiscalía General de la Nación imputó a Garzón Rodríguez los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Tras la legalización de la captura en audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

Impacto y cooperación internacional

Las empresas fachada dedicadas a exportaciones de maquinaria e instrumentos musicales facilitaban los envíos de droga sin levantar sospechas logísticas - crédito Dijín Policía Nacional
Las empresas fachada dedicadas a exportaciones de maquinaria e instrumentos musicales facilitaban los envíos de droga sin levantar sospechas logísticas - crédito Dijín Policía Nacional

La operación fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional, la Fiscalía, la ICE/HSI y la CBP de Estados Unidos, así como la Rcmp de Canadá. La cooperación permitió seguir la pista de los envíos y unir las tres incautaciones que pusieron al descubierto la estructura criminal.

Con la detención de Henry Giovanni Garzón Rodríguez, las autoridades consideran que la estructura perdió su capacidad logística y de articulación internacional, afectando una de las redes más sofisticadas detectadas recientemente en Colombia para el tráfico de drogas mediante el uso de objetos de gran tamaño.

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