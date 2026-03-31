Sergio Fajardo tildó de “irresponsable” la salida de Germán Ávila de la junta del Banco de la República y pidió designar un ministro ad hoc

Fajardo advirtió que la decisión vulnera la autonomía del banco central y la separación de poderes - crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó la decisión del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de retirarse de la sesión de la junta directiva del Banco de la República, en medio de la discusión sobre el incremento de la tasa de interés.

Desde la Contraloría General de la República, el exgobernador de Antioquia advirtió sobre las implicaciones institucionales de este hecho y pidió la designación de un delegado que represente al Gobierno en el órgano emisor.

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La controversia se produjo luego de que la junta del Banco de la República decidiera aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 11,25%. Esta determinación, basada en indicadores macroeconómicos y el comportamiento reciente de la inflación, generó una reacción inmediata del ministro Ávila, quien calificó la medida como “desproporcionada” y optó por abandonar la reunión, marcando una ruptura entre el Ejecutivo y el banco central.

Cuestionamientos a la actuación del ministro

El ministro Germán Ávila calificó la medida del Banco de la República como desproporcionada y abandonó la sesión - crédito Luisa González/REUTERS

En ese contexto, Fajardo calificó la actuación del jefe de la cartera de Hacienda como “ilegal y es irresponsable”, al considerar que vulnera la autonomía del Banco de la República y desconoce la separación de poderes establecida en la Constitución.

El candidato fue enfático en su pronunciamiento: “Es ilegal y es irresponsable. En Colombia, el Banco de la República tiene autonomía, independencia del Gobierno nacional. El Gobierno nacional participa en la junta, pero hay una junta directiva que toma unas decisiones. Está en nuestra Constitución. Esto no es un capricho, el presidente y el Gobierno tienen que respetar la separación de poderes y no puede hacer lo que hizo el ministro de pararse, romper una junta directiva y después salir a atacar al Banco de la República, porque está violando la separación de poderes”, afirmó.

En su intervención, Fajardo también sostuvo que este tipo de actuaciones pueden generar efectos institucionales. “No es correcto, es irresponsable, es dañino y crea un precedente que no se corresponde con lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia”, agregó, al tiempo que insistió en la necesidad de respetar la legalidad, la transparencia y la independencia de las instituciones.

Asimismo, planteó que el Gobierno debe garantizar su participación en la junta mediante un representante, en caso de que el ministro no asista. “No se puede deslegitimar lo que no le gusta al Gobierno”, señaló, al reiterar su llamado a designar un ministro de Hacienda ad hoc para asistir a las reuniones del emisor.

Decisión del Banco de la República

La Junta Directiva del Banco de la República aumentó la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 11,25% - crédito Banco de la República

La decisión de incrementar la tasa de interés se dio en un contexto en el que la inflación en Colombia se ubicó en 5,4% en enero y 5,3% en febrero. De acuerdo con las cifras oficiales, la inflación básica —que excluye alimentos y precios regulados— también presentó incrementos, alcanzando 5,4% y 5,5% en esos meses.

Según lo expuesto por la junta directiva, estos indicadores, junto con el entorno internacional, sustentaron la necesidad de endurecer la política monetaria. La leve moderación observada en la inflación estuvo asociada a la reducción en los precios de servicios regulados, lo que no fue suficiente para modificar la tendencia general.

La medida, sin embargo, fue rechazada por el ministro Germán Ávila, quien expresó su desacuerdo durante la sesión. “Estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de estos miembros de la Junta Directiva y hoy han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país, proponiendo un incremento adicional de 100 puntos en la tasa de referencia”, afirmó.

El funcionario advirtió que la decisión tendría impactos sobre la economía nacional. “Van a afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país”, indicó, antes de reiterar que el incremento era “desproporcionado”.

Ruptura institucional y defensa de la autonomía

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, defendió la independencia y el carácter técnico de sus decisiones - crédito Banco de la República

El momento de mayor tensión se produjo cuando el ministro anunció su retiro de la sesión. “En estas circunstancias, el ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la Junta Directiva que se realiza en el día de hoy del Banco de la República y establecer claramente entre el Gobierno y el Banco de la República una distancia significativa”, declaró.

Ávila agregó que esa distancia podría revisarse en el futuro, condicionada a un cambio en la interpretación económica del banco central. “Solamente será reconsiderada en la medida en que el Banco de la República entienda que debe haber una coherencia con la realidad económica del país y con la realidad social del país”, precisó.

Ante estas afirmaciones, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, respondió defendiendo la independencia de la entidad y el carácter técnico de sus decisiones. “La Junta Directiva, todos sus miembros, diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional”, señaló.