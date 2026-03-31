El Banco de la República respondió al Gobierno Petro luego de subir la tasa de interés: “La misión es mantener el poder adquisitivo”

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, afirmó que la Constitución establece de manera clara la obligación de resguardar el poder adquisitivo de la moneda. Aclaró que, dentro de la Junta Directiva, solo el ministro de Hacienda tiene dependencia jerárquica, ya que responde ante el presidente, mientras que los demás integrantes actúan de manera autónoma ante la ciudadanía - crédito Banco de la República

La decisión de la junta directiva del Banco de la República de aumentar la tasa de interés de política monetaria, que es el porcentaje que este cobra o paga a las entidades financieras por préstamos o depósitos, en 100 puntos básicos (pb), lo que la situó en 11,25%, desató una crisis institucional sin precedentes y agudizó la tensión política en Colombia.

En medio de la reunión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, consideró la medida como “desproporcionada” y abandonó la sesión, lo que dejó en evidencia la ruptura entre el Gobierno y los miembros del órgano.

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Y es que la inflación en enero y febrero se ubicó en 5,4% y 5,3% respectivamente, lo que alimentó los argumentos del Emisor para endurecer el tipo de intervención. La Junta Directiva argumentó el aumento de tasas con base en indicadores macroeconómicos y el panorama internacional. De acuerdo con las cifras oficiales, la inflación básica, sin alimentos ni regulados, también se incrementó, por lo que alcanzó 5,4% y 5,5%, respectivamente, en esos meses. La ligera moderación observada se debió a la caída de los precios de los servicios regulados.

Las expectativas de inflación entre los analistas para finales de 2026 se redujeron levemente de 6,4% a 6,3%, mientras que en el mercado de deuda se mantuvieron cercanas al 7%. El crecimiento del PIB de Colombia en 2025 fue de 2,6%, por debajo del 2,9% previsto.

El entorno internacional, marcado por el conflicto en Irán y el alza de los precios internacionales del petróleo y del gas, agravó la situación económica. En la votación de la junta, cuatro miembros respaldaron el aumento de 100 puntos básicos, dos optaron por una reducción y uno por mantener la tasa sin cambios.

Germán Avila, ministro de Hacienda, anunció su retiro de la junta directiva del Banco de la República luego de que cuatro codirectores propusieron aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos - crédito Banco de la República

Críticas y ruptura del ministro Germán Ávila

Ávila rechazó abiertamente la decisión y dijo que es excesiva. El momento más delicado se produjo cuando el funcionario manifestó que “estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de estos miembros de la Junta Directiva y hoy han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país, proponiendo un incremento adicional de 100 puntos en la tasa de referencia, con lo cual van a afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país”.

Puntualizó que el incremento es “desproporcionado” y explicó su retiro de la sesión. “En estas circunstancias, el Ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la Junta Directiva que se realiza en el día de hoy del Banco de la República y establecer claramente entre el Gobierno y el Banco de la República una distancia significativa que solamente será reconsiderada en la medida en que el Banco de la República entienda que debe haber una coherencia con la realidad económica del país y con la realidad social del país”, aclaró.

Defensa de la independencia del Banco de la República

En respuesta, el gerente general del banco cental, Leonardo Villar, defendió la autonomía y reafirmó la misión constitucional del organismo. “Entiendo que planteó que la Junta Directiva o los cuatro miembros que están tomando la decisión de subir la tasa de interés están tomando decisiones basados en intereses particulares. Yo debo decir rotundamente que eso no es así”, manifestó.

Leonardo Villar, César Giraldo, Germán Ávila, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Velásquez, Laura Moisá y Bibiana Taboada, mienbros de la Junta Directiva del Banco de la República, se reunieron el 31 de marzo - crédito Banco de la República

Villar sostuvo que la junta responde a criterios técnicos y al interés de la sociedad. “Debo decir que la Junta Directiva, todos sus miembros, diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional”.

Enfatizó en la función del banco. “La principal misión del banco es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana”. Añadió que “ese es un mandato absolutamente explícito en la Constitución y un mandato que asumimos todos los miembros de la Junta cuando llegamos y reportamos a la sociedad en su conjunto, con la única excepción de un miembro de la Junta, que es el ministro de Hacienda”.

Los papeles dentro de la Junta Directiva

Asimismo, diferenció los papeles dentro de la Junta. Manifestó qu “claramente sí tiene un jefe que reporta al presidente de la República y actúa como su representante al interior de la Junta. Los demás miembros de la junta actuamos de cara al país, actuamos por el bienestar y por el cumplimiento de un mandato constitucional”.

De igual manera, el gerente general refutó la idea de favorecer al sistema financiero. Dijo que la idea de que se toman decisiones para beneficiar al sistema financiero se cae por su propio peso. Explicó que las medidas buscan controlar la emisión de dinero y contener la inflación, para proteger el poder adquisitivo de los colombianos en un escenario de inestabilidad.

María Claudia Lacouture, presidentA ejecutiva de AmCham Colombia, lamentó el enfrentamiento y aseguró que es una mala señal - crédito @McLacouture/X

Preocupación empresarial por la autonomía del emisor

La reacciones y el respaldo de la comunidad empresarial al Banco de la República fue inmediata. la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, mostró su inquietud sobre la presión política al Emisor:

“¿Qué gana el Gobierno enfrentándose al Banco de la República? ¿Pretende doblarle el brazo a una decisión técnica e independiente? La autonomía del Emisor no puede ser blanco de presión política cada vez que no coincide con el Ejecutivo. Eso erosiona la confianza y manda una pésima señal”, cuestionó.

Lacouture advirtió sobre los riesgos que implica la polarización entre Gobierno y junta directiva para la confianza de los inversionistas y empresarios, por lo que señaló las posibles consecuencias negativas sobre la estabilidad económica e institucional del país.

Institucionalidad y confianza en juego

Desde otro ángulo, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial, destacó la relevancia de la institucionalidad y defendió la independencia del banco central. “La discusión no puede ser contra la institucionalidad!!. En una democracia seria, la autonomía del Banco de la República no es un capricho: es una protección para los hogares, el ahorro, la inversión y la estabilidad de la economía”, dijo.

Resaltó la responsabilidad del banco central frente a riesgos inflacionarios. “Cuando hay riesgos inflacionarios, lo responsable es defender la credibilidad de las instituciones, no desautorizarlas públicamente”, agregó.

Concluyó que “lo de hoy preocupa menos por la diferencia de criterio y más por el mensaje político: debilitar al banco central es debilitar la confianza del país y con ello afectar el futuro económico de Colombia”.