Colombia

Gustavo Bolívar reveló los ‘datos clave’ que le darían la victoria a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Desde hace 20 años pasa esto”

El exsenador del Pacto Histórico sostuvo que el país ha tenido una tendencia histórica, al considerar que quienes dominan el Congreso suelen asegurar la Presidencia

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Gustavo Bolívar - Iván Cepeda
El exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar ha manifestado su respaldo a Iván Cepeda en la contienda presidencial - crédito REUTERS - Colprensa

A falta de dos meses para las elecciones presidenciales en Colombia, crece la expectativa en el país para conocer al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Mientras que los candidatos presidenciales ajustan sus estrategias para lo que será su campaña electoral, líderes políticos empezaron a crear varios escenarios favorables para los aspirantes.

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Ese fue el caso de Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social (DPS) que, en una publicación hecha en su cuenta de X, destacó una tendencia histórica en la política colombiana: el partido que gana las elecciones parlamentarias termina obteniendo la Presidencia.

Colombian presidential candidate Ivan Cepeda attends the closing ceremony of the Historic Pact (Pacto Historico) campaign at Plaza de Bolivar in Bogota, Colombia, February 27, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez
Colombian presidential candidate Ivan Cepeda attends the closing ceremony of the Historic Pact (Pacto Historico) campaign at Plaza de Bolivar in Bogota, Colombia, February 27, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

El excongresista del Pacto Histórico indicó que esta tendencia se ha cumplido desde el año 2006, cuando fue elegido Álvaro Uribe Vélez para su segundo periodo presidencial, y que estaba avalado por el Partido de la U, colectividad que ganó la contienda legislativa de ese año.

Es importante recordar que aún no se conocen los resultados oficiales de las elecciones del 8 de marzo de 2026; sin embargo, los datos del preconteo suministrados por la Registraduría evidenciaron que el Pacto Histórico sumó más de cuatro millones de votos.

Con ello, Bolívar mantiene su esperanza de que con ello, Cepeda sea el sucesor de Petro en el poder, a partir del 7 de agosto del año en curso.

- crédito @GustavoBolivar/X
- crédito @GustavoBolivar/X

“Les tengo un dato contundente que reafirma el triunfo de Iván Cepeda: Desde 2006, hace 20 años, ningún partido en Colombia que gana las elecciones parlamentarías ha perdido las presidenciales (...) En 2006 ganó la U y Uribe Pte. En 2010 Ganó la U y Santos Pte. En 2014 Ganó la U y Santos Pte. En 2018 ganó CD y Duque. Pte. En 2022 Ganó Pacto Histórico y Petro Pte. En 2026 ganó Pacto histórico y el Pte. será Iván Cepeda”, escribió Gustavo Bolívar en la red social mencionada.

El balance final señala que el Pacto Histórico obtuvo 42 representantes a la Cámara y 25 senadores, de acuerdo con lo anunciado por la congresista electa María Fernanda Carrascal en su cuenta de X.

María Fernanda Carrascal confirmó que el Pacto Histórico logró 42 curules - crédito @MafeCarrascal/X
María Fernanda Carrascal confirmó que el Pacto Histórico logró 42 curules - crédito @MafeCarrascal/X

La excepción a la ‘regla’

Antes de 2006, la suerte entre Congreso y presidencia estuvo lejos de estar sellada para un mismo sector político.

En 1998, el Partido Liberal impuso una mayoría contundente en las elecciones legislativas de marzo, al alcanzar las dos cámaras del Congreso, según los registros históricos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

- crédito Sergio Acero/Colprensa
- crédito Sergio Acero/Colprensa

Sin embargo, en junio de ese mismo año, la Presidencia recayó en Andrés Pastrana Arango, quien se postuló por la coalición opositora Nueva Fuerza Democrática, apoyado por el Partido Conservador, derrotando así al candidato oficialista Horacio Serpa.

Un caso paradigmático de fragmentación ocurrió en 2002. El Partido Liberal Colombiano volvió a ser la fuerza mayoritaria en el Legislativo, aunque, dividido internamente, perdió la presidencia a manos de Álvaro Uribe Vélez, que se presentó a las elecciones presidenciales con un movimiento independiente.

Según la revisión fáctica de estos años, Uribe gobernó con el aval de una coalición que incluía sectores liberales, conservadores y nuevas agrupaciones que debilitaron la lógica tradicional de pertenencia orgánica de Congreso y presidencia a una sola fuerza política.

Plenaria Senado de la República Colombia - crédito Prensa Senado
Plenaria Senado de la República Colombia - crédito Prensa Senado

Incluso, la disparidad entre Congreso y presidencia tiene raíces más profundas en la historia política colombiana. En 1949, el Partido Liberal conquistó una mayoría abrumadora en el Congreso.

No obstante, la violencia bipartidista y la ausencia de garantías llevó a que esa colectividad retirara su candidatura presidencial, permitiendo que Laureano Gómez, del Partido Conservador, accediera sin oposición a la jefatura del Estado, mientras el Congreso mayoritariamente liberal fue cerrado posteriormente.

Gustavo Rojas Pinilla.
Rojas Pinilla se posesionó como presidente tras el golpe de Estado al presidente Laureano Gómez.

Durante el periodo del Frente Nacional (1958-1974), aunque la fórmula presidencial alternaba legalmente entre liberales y conservadores, las elecciones parlamentarias sí eran competitivas.

En esas dos décadas, facciones disidentes o de oposición, como la Anapo, liderado por el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, llegaron a obtener mayorías notables en el Congreso, sin traducir ese peso en el Ejecutivo que continuaba en manos de los partidos tradicionales por acuerdo legislativo.

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