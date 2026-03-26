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Pico y Placa en Cali este jueves 26 de marzo: qué autos descansan por la restricción vehicular

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cali este jueves

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El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Antes de tomar las llaves, averigüe si su automóvil circula debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este jueves 26 de marzo en Cali.

El Pico y Placa se modifica según el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa jueves 26 de marzo

  • Particulares: 7 y 8.
  • Taxis: No aplica.
  • Transporte público colectivo: 8 y 9.
  • Motos: No aplica.

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito no aplica los fines de semana, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

Este será el Pico y Placa en el primer semestre de 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Cada determinado tiempo, la alcaldía de Santiago de Cali cambia por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Esta rotación funcionará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.
  • Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Híbridos y eléctricos.
  • De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.
  • Que paguen la tasa por congestión.
  • Motocicletas.

¿A cuanto asciende la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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